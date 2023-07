Le programme d'abonnement comprend la livraison gratuite le lendemain, ainsi que la livraison le jour même et la livraison express à partir d'une succursale à prix réduit.

MISSISSAUGA, ON, le 4 juillet 2023 /CNW/ - Les clients au Canada ont maintenant gratuitement accès à la livraison illimitée le lendemain à partir des succursales où ils pourront choisir parmi plus de 65 000 articles, y compris des produits d'épicerie et de la marchandise générale, à un prix mensuel avantageux de 8,97 $, ou de 89 $ par année, grâce au nouveau programme d'abonnement de laissez-passer de livraison de Walmart Canada.

À compter d'aujourd'hui, les clients d'Ottawa peuvent s'inscrire et avoir accès au programme de laissez-passer de livraison. Le programme sera lancé à Toronto, Montréal et Vancouver avant d'être lancé dans tout le pays plus tard cet été.

« Les Canadiens n'ont pas à choisir entre une livraison rapide et pratique et nos bas prix de tous les jours. Nous transformons notre offre omnicanal afin de mieux servir les Canadiens et de créer la façon la plus efficace, uniforme et abordable de magasiner au Canada », explique Laurent Duray, chef du commerce électronique, Walmart Canada. « Le laissez-passer de livraison constitue un avantage indéniable pour les Canadiens en leur donnant les produits dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin et comme ils le veulent, et ce, aux meilleurs prix. »

« Non seulement nos clients économiseront-ils en magasinant avec Walmart Canada, mais ils pourront désormais passer moins de temps à faire leurs courses en succursale grâce aux produits d'épicerie et autres articles livrés directement à leur porte à partir de nos magasins. Nous donnons accès à un nombre illimité de livraisons le lendemain pour des articles comme les produits d'épicerie, les appareils électroniques et les jouets, et ce, à un prix abordable », explique Ignacio Baladron, vice-président de l'exploitation omnicanal, Walmart Canada. « Nous sommes heureux du lancement d'aujourd'hui et avons déjà des plans ambitieux pour faire évoluer le programme et offrir de nouvelles fonctions. Ce n'est que le début du laissez-passer de livraison! »

Avantages du laissez-passer de livraison

Livraison gratuite illimitée le lendemain ou passage à la livraison le jour même ou à la livraison express à prix réduit.

Obtenez les mêmes bas prix en magasin pour plus de 65 000 articles, y compris les produits d'épicerie, les jouets, les vêtements, les appareils électroniques et plus encore.

Passez moins de temps à faire vos courses en succursale et recevez plus d'articles directement à votre porte!

Des plans flexibles qui ne vous engagent à rien.

… et plus encore! Walmart Canada continuera d'améliorer le programme afin d'offrir plus de fonctions aux clients.

À compter d'aujourd'hui, les clients admissibles de Walmart Canada peuvent acheter un laissez-passer de livraison depuis l'application Walmart Canada. Lorsqu'ils magasinent à partir de Walmart.ca ou de l'application Walmart Canada, les clients peuvent sélectionner une plage horaire de livraison et ajouter des articles à leur panier (commande minimale de 35 $ avant les frais et les taxes). Au moment de passer à la caisse, les frais de livraison seront automatiquement annulés pour les livraisons le lendemain, et les clients auront la possibilité de passer à la livraison le jour même ou à la livraison express moyennant des frais réduits.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau de plus de 400 succursales à l'échelle nationale et sert 1,5 million de clients chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca, est également visité quotidiennement par plus de 1,5 million de clients. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada est un des plus grands employeurs au pays et se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Walmart Canada s'est classée parmi les entreprises les plus populaires sur LinkedIn en 2022 et a également été nommée l'une des marques les plus populaires au Canada (selon le nombre de recherches sur Google). Walmart Canada s'engage à favoriser la régénération en mettant l'accent sur l'équité des chances, la durabilité, le soutien aux collectivités et le respect des normes d'éthique et d'intégrité. Depuis 1994, l'entreprise a recueilli plus de 650 millions de dollars pour soutenir les collectivités au pays. Pour en savoir plus, visitez walmartcanada.ca ainsi que les pages Facebook , Twitter et Instagram de Walmart Canada.

