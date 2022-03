L'investissement fait partie du plan du détaillant d'élargir, révolutionner et transformer son réseau de chaîne d'approvisionnement, le meilleur de sa catégorie, tout en augmentant ses capacités de commerce électronique pour mieux servir les clients de Walmart. Ceci fait partie de l'investissement de 3,5 milliards de dollars de Walmart Canada pour simplifier, accélérer et rendre plus pratique l'expérience d'achat en ligne et en magasin, pour ses clients, alors que le détaillant prévoit investir pour poursuivre sa croissance en Alberta et partout au Canada.

Le centre de distribution et de triage sera situé au 10 Lowes Rd., aura une superficie d'environ 430 000 pieds carrés, et servira de carrefour de livraison pour des millions de commandes de clients dans l'Ouest canadien. Son ouverture est prévue en septembre 2022. Les clients de Walmart bénéficieront d'une meilleure disponibilité des produits et d'un service plus rapide, qu'ils choisissent de magasiner en magasin ou en ligne à Walmart.ca, où des millions de produits sont offerts aux bas prix de tous les jours de Walmart Canada.

Cette installation moderne sera alimentée par une technologie logistique de fine pointe pour atteindre une plus grande productivité avec moins d'effort physique. Pour la première fois chez Walmart Canada, la technologie robotique innovante de GreyOrange sera utilisée au centre de distribution. Cette plate-forme accélérera l'exécution des commandes en utilisant un système d'exploitation avancé qui aidera les associés à stocker, sélectionner et trier les articles en utilisant des capacités de stockage intelligentes et flexibles pour gérer une grande variété de stock. Le résultat est un processus d'exécution des commandes plus rapide, plus facile et plus efficace.

Faits saillants sur le nouveau centre de distribution de l'Alberta :

Capacité d'expédier 20 millions d'articles par an de l'installation aux clients de Walmart.

Capacité de stocker 500 000 articles pour répondre aux commandes livrées directement à domicile ou ramassées en magasin.

Conception permettant d'optimiser les emballages, minimiser les déchets et réduire les coûts de transport.

Création plus de 325 nouveaux emplois chez Walmart, ainsi que des emplois dans la construction et l'ingénierie.

Les personnes intéressées peuvent postuler à des emplois au centre de distribution à https://careers.walmart.ca/.

Faits saillants sur Walmart en Alberta :

Walmart Canada sert fièrement les Albertains depuis 1994.

L' Alberta est une province clé pour Walmart avec 61 succursales et quatre centres de distribution, employant plus de 16 000 associés.

est une province clé pour Walmart avec 61 succursales et quatre centres de distribution, employant plus de 16 000 associés. En 2021, Walmart a investi plus de 50 millions de dollars en améliorations de succursales en Alberta .

. Walmart a récemment acheté environ 200 millions de dollars de produits provenant de fournisseurs basés en Alberta sur une période de 12 mois.

sur une période de 12 mois. En 2021, Walmart a ajouté plus de 100 nouveaux fournisseurs canadiens, ce qui signifie une augmentation de 9 % du nombre de fournisseurs basés en Alberta .

Walmart est fière de travailler avec environ 2 100 fournisseurs canadiens chaque jour. Cela contribue à stimuler l'économie du Canada et offre de nouvelles possibilités aux Canadiens.

« Nous sommes extrêmement fiers d'investir dans un nouveau centre de distribution dans la région de Calgary qui créera des emplois, stimulera l'économie et offrira un service plus rapide à nos clients, » dit Horacio Barbeito, président et chef de la direction, Walmart Canada. « Cette installation moderne fournira à nos associés les dernières technologies logistiques pour améliorer notre chaîne d'approvisionnement. Cela signifie plus de produits offerts, plus de commandes traitées et plus de Canadiens pourront profiter de la livraison en deux jours. C'est ainsi que nous transformons notre exploitation pour répondre aux besoins des Albertains et de tous les Canadiens. »

« L'Alberta est fière d'accueillir plus d'investissements dans la province : nous avons l'espace, les personnes, et l'avantage concurrentiel pour attirer de grandes entreprises comme Walmart à construire et à se développer ici, » a déclaré le premier ministre de l'Alberta Jason Kenney. « Le choix de Walmart de servir ses clients de l'Ouest canadien à partir de la région de Calgary est un autre signal au monde que notre province revient plus forte que jamais. »

« L'investissement de Walmart dans notre province est une autre indication que notre environnement commercial concurrentiel est ce que recherchent les grandes entreprises, » dit Doug Schweitzer, ministre de l'Emploi, de l'Économie et de l'Innovation de l'Alberta. « Ce nouveau centre de distribution ne crée pas seulement des emplois pour les Albertains à court et à long terme, il améliorera l'expérience client dans tout l'Ouest canadien. »

« Le commerce de détail évolue et Walmart Canada réagit avec des investissements en Alberta et partout au Canada pour renforcer notre réseau de chaîne d'approvisionnement, » dit John Bayliss, vice-président directeur, chef de la transformation, Walmart Canada. « Walmart Canada est en voie de transformation et cet investissement nous permettra d'offrir un excellent service à nos clients de l'Ouest canadien, maintenant et à l'avenir. »

« Nous sommes ravis d'ouvrir un nouveau centre de distribution de haute technologie dans la région de Calgary », a déclaré Patricio Dallan, vice-président principal de la chaîne d'approvisionnement Omni, Walmart Canada. « Nos clients méritent la meilleure expérience lorsqu'ils achètent chez nous et cet investissement nous aidera à livrer plus d'articles à plus de ménages plus rapidement que jamais. Nous sommes fiers d'investir pour la croissance dans l'Ouest canadien tout en améliorant notre chaîne d'approvisionnement afin d'en offrir encore plus aux Canadiens. »

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau de plus de 400 succursales à l'échelle nationale et elle sert 1,5 million de Canadiens chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca , est visité par plus de 1,5 million de clients chaque jour. Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Walmart Canada s'est récemment classée parmi les entreprises les plus populaires sur LinkedIn en 2021 et elle a également été nommée comme l'une des marques les plus populaires au Canada (selon les résultats de recherche sur Google). Walmart Canada respecte son engagement à agir en faveur de la régénération, en concentrant ses efforts sur les possibilités équitables, la durabilité, le soutien des collectivités et la promotion de normes d'éthique et d'intégrité. Depuis 1994, Walmart a amassé et remis plus de 500 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Des renseignements supplémentaires se trouvent à walmartcanada.ca et sur les pages - Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn de Walmart.

