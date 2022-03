Les crédits compensatoires de carbone permettent aux entreprises et aux consommateurs de financer des projets qui réduisent les effets du changement climatique, ce qui compense pour les émissions générées par les activités telles que le transport. Walmart a engagé EcoCart, une entreprise de technologique durable, pour calculer et valider les émissions engendrées par les commandes en ligne et pour acheter des crédits compensatoires de carbone aux projets de qualité au montant exact requis pour réduire ou éviter ces émissions.

« Subventionner les crédits compensatoires de carbone pour la livraison du dernier kilomètre lors de nos activités de commerce électronique est l'occasion pour Walmart d'avoir un impact aujourd'hui tandis que nous travaillons à devenir une entreprise régénératrice et à éliminer les émissions dans tous nos secteurs, » a expliqué Laurent Duray, vice-président principal, commerce électronique de Walmart Canada. « Minimiser l'impact environnemental du dernier kilomètre a été la priorité tandis que le comportement du client a évolué vers une utilisation accrue de nos options rapides, simples et pratiques de livraison pour les commandes d'épicerie et les commandes en ligne. »

Les projets que les crédits compensatoires de Walmart vont soutenir s'accordent avec le parcours mené par l'entreprise pour devenir une entreprise régénératrice et vont soutenir un portefeuille d'initiatives canadiennes qui travaillent soit pour activement éliminer le carbone dans l'atmosphère ou prévenir de futures émissions de carbone. Le portefeuille de projets devrait inclut des initiatives qui protègent les forêts, facilitent le compostage et le réacheminement des déchets, aident à la gestion des réfrigérants et transforment la biomasse en carburant. Ces projets soutenus par Walmart vont aussi être bénéfiques les communautés, dans le cadre de leur portée sur des éléments clés concernant l'économie et l'environnement tels que la création d'emplois et de possibilités d'éducation ou la protection d'espèces menacées et de la biodiversité.

« EcoCart est fier de collaborer avec Walmart Canada tandis qu'elle devient le premier grand détaillant du Canada à offrir la livraison du dernier kilomètre neutre en carbone, » a déclaré Peter Twomey, chef de l'exploitation, EcoCart. « Il est excitant de voir des chefs de file de l'industrie tels que Walmart œuvrer pour créer un avenir durable au profit de tous. En subventionnant les crédits compensatoires de carbone pour la livraison du dernier kilomètre au nom de ses clients, Walmart produit un impact positif sur nos efforts collectifs visant à régénérer l'environnement. »

En plus de calculer et de valider les émissions du dernier kilomètre de Walmart et de sourcer et d'évaluer les projets de qualité soutenus par des crédits compensatoires de carbone, EcoCart fournira également un rapport trimestriel sur l'impact et les émissions. Ce rapport permettra à Walmart de surveiller les émissions estimées et d'établir des critères pour ses partenaires transporteurs tiers.

Walmart est engagé à atteindre un niveau d'émission nul à l'échelle mondiale d'ici 2040, sans avoir recours aux crédits compensatoires de carbone, pour les émissions de type 1 et 2. Walmart Canada a déjà adopté une série de changements pour réaliser cet objectif, y compris :

Rejoindre le projet Gigaton, introduit en 2019, un effort de Walmart à l'échelle mondiale visant à encourager les fournisseurs à réduire les émissions des chaînes d'approvisionnement de partout dans le monde. À ce jour, 590 fournisseurs de Walmart Canada ont pris des engagements dans le cadre du projet Gigaton à travers six domaines : l'énergie, les déchets, l'emballage, le transport, la nature et la conception et l'utilisation de produits.

100 pour cent de la flotte de Walmart Canada utilisera des sources d'énergie de substitution d'ici 2028. Walmart a fait l'une des plus grandes réservations du pays pour des semi-remorques Tesla, soit 130.

À propos d'EcoCart

Ecocart est une entreprise technologique axée sur la durabilité qui permet aux entreprises de calculer et de contrer les émissions de carbone engendrées par leurs activités. EcoCart encourage ensuite les consommateurs à entrer en relation avec les entreprises à travers des expériences authentiques. En évaluant et en s'associant à divers projets et organisations, tels que la protection des forêts et la création de sources d'énergie propre, EcoCart détermine le niveau d'activité de compensation de carbone requise pour contrer des quantités spécifiques d'émission de carbone, puis fait correspondre le coût de faire ceci avec la quantité d'émission générée pour chaque commande. EcoCart permet aux entreprises de transposer leurs initiatives de compensation de carbone vers leur expérience client par l'entremise du panier d'achats, de la page d'atterrissage, de la bannière et d'autres expériences en ligne et hors-ligne. Le développement durable est désormais un facteur déterminant des décisions d'achat des consommateurs. Voilà pourquoi plus de 2 000 entreprises telles qu'APL, Enfamil, Siete Foods et Ancient Nutrition utilisent EcoCart. Obtenez plus de renseignements sur ecocart.io ou sur Facebook, Instagram, et Twitter.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau de plus de 400 succursales à l'échelle nationale et elle sert 1,5 million de clients chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca est visité par plus de 1,5 million de clients quotidiennement. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada est l'un des plus importants employeurs du pays. Walmart Canada se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. De plus, Walmart Canada a été récemment reconnue comme l'une des plus importantes entreprises sur LinkedIn en 2021 ainsi que comme l'une des marques les plus populaires au Canada (selon les résultats de recherche sur Google). Walmart Canada respecte son engagement à agir en faveur de la régénération, en concentrant ses efforts sur les possibilités équitables, la durabilité, le soutien des collectivités et la promotion de normes d'éthique et d'intégrité. Depuis 1994, Walmart a amassé et remis plus de 500 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Des renseignements supplémentaires se trouvent à walmartcanada.ca et sur les pages Facebook, Twitter et Instagram de Walmart.



SOURCE Walmart Canada Corp.

Renseignements: Steeve Azoulay, Directeur principal, Affaires publiques, [email protected]