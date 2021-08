Le nouveau centre de distribution qui sera situé au 135 Frenette Ave., offrira des produits d'épicerie frais et surgelés à 43 succursales Walmart au Canada atlantique. Cette installation de nouvelle génération profitera à nos clients de la côte est en leur permettant de se rapprocher de leurs produits. Les clients verront une meilleure disponibilité des produits et un service plus rapide, qu'ils choisissent de faire leurs achats en magasin ou en ligne à Walmart.ca .

Ce projet renforcera l'économie locale en créant plus de 200 emplois à Moncton et dans les communautés environnantes, dont plus de 100 emplois à l'intérieur du centre de distribution. Le centre de distribution, qui se trouve sur un terrain de près de 19 acres, mettra l'accent sur la durabilité environnementale en réduisant les livraisons par camion longue distance et en retirant des millions de kilomètres de la chaîne d'approvisionnement chaque année. L'entreprise prévoit d'investir plus de 56 millions de dollars dans ce projet, qui fait partie d'un investissement de 3,5 milliards de dollars dans tous les aspects de l'entreprise au cours des cinq prochaines années.

Citations

« Nous sommes ravis de faire des investissements de croissance au Nouveau-Brunswick, car nous croyons qu'il y a un brillant avenir pour Walmart Canada au Canada atlantique », a déclaré Horacio Barbeito, président et chef de la direction de Walmart Canada. « C'est un moment important pour Walmart Canada, car notre nouveau centre de distribution changera considérablement la situation pour nos clients, nos associés et nos fournisseurs au Canada atlantique. Nous sommes fiers de travailler avec les entrepreneurs et les fournisseurs locaux pour développer une chaîne d'approvisionnement de classe mondiale qui place nos clients en premier tout en protégeant la planète. »

« Je suis très satisfait du vote de confiance que Walmart a accordé à notre province en choisissant de construire leur centre de distribution à Moncton », a déclaré le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs. « Nous réinventons le Nouveau-Brunswick comme une province plus solide, plus dynamique et plus autonome, et les développements comme celui-ci nous aident à atteindre cet objectif. »

« Nous sommes ravis d'accueillir Walmart dans l'un des parcs industriels de Moncton, » a déclaré Dawn Arnold, mairesse de Moncton. « C'est un autre excellent ajout qui créera des emplois à la ville et qui contribue aux records de ventes et de développement des terres et du développement industriel de Moncton des trois dernières années. Walmart Canada est un autre client qui a démontré sa confiance dans notre ville en tant que centre pour l'expansion des affaires au Canada atlantique. »

« ADL est heureux de voir des investissements dans le Canada atlantique », a déclaré Chad Mann, PDG d'Amalgamated Dairies Limited. « L'accès à ce type de capacité de distribution devrait ouvrir davantage de possibilités aux fournisseurs locaux. »

Occasions d'emploi

Walmart Canada embauchera plus de 100 associés pour occuper des postes dans le nouveau centre de distribution. L'entreprise travaille également avec des entrepreneurs locaux de Moncton et des communautés environnantes pour construire cette installation de classe mondiale. Les personnes intéressées par un poste au centre de distribution peuvent visiter le site https://careers.walmart.ca/.

Soutien local

Walmart Canada est fière de travailler avec plus de 2 200 fournisseurs canadiens. Des plus grandes marques aux petites entreprises locales, Walmart aide à faire avancer l'économie du Canada en créant des emplois et en renforçant les communautés. Au cours des 12 derniers mois, Walmart Canada a acheté des produits d'une valeur de plus de 400 millions de dollars auprès de plus de 69 fournisseurs établis au Canada atlantique afin de soutenir les économies locales, dont 22 au Nouveau-Brunswick.

L'impact environnemental

L'ambition de Walmart est de devenir une entreprise régénératrice. Le détaillant prend la durabilité environnementale très au sérieux. Voici quelques façons dont la nouvelle installation privilégie l'environnement :

Réduction des longues distances pour les livraisons par camion en rapprochant nos produits des succursales

Toit blanc réfléchissant Energy Star

Éclairage DEL énergétiquement efficace avec capteurs de mouvement intégrés et commandes intelligentes

Incorporation de réfrigérants naturels

La chaleur résiduelle générée par le système de réfrigération sera récupérée et utilisée pour alimenter les systèmes de chauffage au sol

Matériel de manutention électrique au lithium-ion, efficace et durable

Principaux détails du projet

Centre de distribution de 223 000 pieds carrés sur un terrain de près de 19 acres

Offre de produits d'épicerie frais et surgelés à 43 succursales Walmart Canada au Canada atlantique

atlantique Réduction des livraisons par camion longue distance pour promouvoir la durabilité environnementale

Création de plus de 200 emplois à Moncton et dans les environs

et dans les environs Embauche de plus de 100 associés pour occuper des postes au centre de distribution

Collaboration avec des fournisseurs, des partenaires et des entrepreneurs locaux

Investissement de plus de 56 millions de dollars dans l'économie locale

L'un des trois centres de distribution actuellement en construction, y compris :

Surrey , Colombie-Britannique (ouverture prévue en 2022)

, Colombie-Britannique (ouverture prévue en 2022)

Vaughan, Ontario (ouverture prévue en 2024)

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau de plus de 400 succursales à l'échelle nationale et elle sert 1,5 million de clients chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca est visité quotidiennement par plus de 900 000 clients. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada est l'un des plus importants employeurs du pays et se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. De plus, Walmart Canada a été récemment reconnue comme l'une des plus importantes entreprises sur LinkedIn en 2021 ainsi que comme l'une des marques les plus populaires au Canada (selon les résultats de recherche sur Google). Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et, depuis 1994, Walmart a amassé et remis plus de 500 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens.

