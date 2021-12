Walmart deviendra l'un des plus grands détaillants en alimentation du pays à effectuer ce changement.

Ce changement est la dernière étape du parcours de l'entreprise pour devenir une entreprise régénératrice et préviendra la circulation de suffisamment de sacs en plastique pour faire environ dix fois le tour de la planète.

« L'élimination des sacs en plastique est une étape importante de notre parcours pour devenir une entreprise régénératrice et c'est la bonne chose à faire », a déclaré Horacio Barbeito, président et chef de la direction de Walmart Canada. « Nous savons que ceci est important pour nos associés et nos clients. Je suis très fier de notre équipe qui a pris cette mesure, la plus récente d'une série de changements importants pour s'assurer que nous faisons ce qui est bien pour nos clients et la planète et que nous ouvrons la voie en matière de pratiques régénératrices. »

Le déploiement national fait suite à un projet pilote dans 10 succursales qui a débuté en août 2021. Ce projet pilote réussi a reçu un accueil extrêmement positif de la part des clients et des associés et a permis de détourner près de 6 millions de sacs en plastique.

« Voir ce changement se déployer à l'échelle nationale en tant que gérant de l'une des succursales du projet pilote est un moment décisif, » explique Kevin Oakley, gérant de la succursale Walmart 3144 à Guelph, en Ontario. « La participation à ce projet pilote a été une expérience très positive pour mon équipe, d'autant plus que nous savons combien de sacs en plastique à usage unique nous utilisons habituellement chaque semaine. Mettre fin à l'utilisation des sacs en plastique à usage unique à la caisse signifie que les clients et les associés de Walmart aident à avoir un impact positif sur l'environnement chaque jour. »

Avant le changement, Walmart lancera une campagne complète de sensibilisation et d'éducation des clients pour faciliter la transition à une expérience sans sacs en plastique. Les clients seront encouragés à apporter des options réutilisables de la maison pour transporter leurs achats. Des options réutilisables de haute qualité et peu coûteuses seront également disponibles à l'achat, si nécessaire.

« Les clients et les associés de Walmart nous ont montré à maintes reprises qu'ils sont prêts à s'engager pour apporter des changements significatifs à notre industrie », a déclaré Sam Wankowski, chef de l'exploitation, Walmart Canada. « En mettant fin à l'utilisation des sacs de plastique à usage unique, nous changeons fondamentalement la façon dont les Canadiens font leurs achats chez nous pour le mieux. Ce changement permettra d'éliminer plus de 10 millions de livres (4 535 924 kg) de plastique ne soient mises en circulation chaque année - c'est quelque chose dont nos associés et nos clients peuvent être fiers. »

« Les Canadiens nous ont dit qu'il était grand temps de nettoyer nos plages, parcs, rues et rivages des plastiques qui les polluent. Le gouvernement du Canada s'est engagé à interdire certains plastiques à usage unique, et j'aimerais remercier des entreprises comme Walmart Canada de s'engager à répondre aux attentes d'un public soucieux de l'environnement. » - L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique.

Walmart s'est engagée à éliminer les plastiques à usage unique inutiles et a déjà adopté une série de changements, notamment :

L'élimination de l'emballage plastique des régimes de bananes biologiques et des poivrons simples, ce qui permet d'éliminer plus de 205 000 lb (92 986 kg) de plastique par année.

L'augmentation du contenu recyclé post-consommation dans l'emballage des produits de boulangerie, évitant ainsi l'utilisation de 925 000 lb (41 9572 kg) de nouveaux plastiques par an.

L'introduction d'un nouvel emballage pour les plateaux à saucisses a permis d'éviter l'entrée de 420 000 lb (190 509 kg) de polystyrène expansé dans la chaîne d'approvisionnement chaque année.

L'élimination des pailles en plastique à usage unique dans les succursales et le remplacement par des pailles en papier, ce qui permet de retirer de la circulation environ 35 millions de pailles en plastique à usage unique par an.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite une chaîne de plus de 400 succursales à l'échelle nationale qui sert plus de 1,5 million de clients chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada walmart.ca est visité par plus de 1,5 million de clients quotidiennement. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays et se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Walmart Canada a été récemment reconnue comme l'une des plus importantes entreprises sur LinkedIn en 2021 ainsi que comme l'une des marques les plus populaires au Canada (selon les résultats de recherche sur Google). Walmart Canada s'est engagé à se régénérer en se concentrant sur les possibilités équitables, la durabilité, la collectivité, l'éthique et l'intégrité. Depuis 1994, Walmart Canada a recueilli plus de 500 millions $ pour soutenir les communautés à travers le Canada. Vous pouvez trouver plus d'information à walmartcanada.ca et sur les pages des réseaux sociaux de Walmart Canada sur Facebook , Twitter et Instagram .



