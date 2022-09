Walmart Canada construira son tout premier centre de traitement des commandes au Québec, qui s'inscrit dans le cadre d'un important investissement d'un milliard de dollars dans les infrastructures cette année

Nouveau centre d'expédition de 100 millions de dollars pour les clients du Québec et des provinces de l'Atlantique

Investissement d'environ 330 millions de dollars pour des rénovations d'un nombre record de succursales

MISSISSAUGA, ON, le 20 sept. 2022 /CNW/ - Walmart Canada investit la somme d'un milliard de dollars dans les infrastructures cette année, dans le cadre de ses efforts pour accélérer et transformer l'entreprise pour ses clients.

Walmart Canada (Groupe CNW/Walmart Canada Corp.) Walmart Canada (Groupe CNW/Walmart Canada Corp.) Walmart Canada (Groupe CNW/Walmart Canada Corp.)

La pierre angulaire de cet investissement comprend une somme de plus de 100 millions de dollars consacrée à la construction d'un nouveau centre de traitement des commandes près de Montréal, à Vaudreuil-Dorion, au Québec. Le nouvel établissement, doté de capacités de tri de haute technologie, est le premier centre de ce genre pour Walmart dans la province. La nouvelle installation, dont l'ouverture est prévue en 2024, permettra d'offrir une meilleure disponibilité des produits et un service plus rapide pour les clients qui magasinent en succursale et en ligne à Walmart.ca.

L'investissement d'un milliard de dollars de cette année comprend également des plans de rénovation et de mise à jour d'un nombre record de succursales en un an. Les changements en magasin comprennent la modernisation des espaces physiques, et mettront l'accent sur l'amélioration de l'expérience client sur place et en ligne.

Ces projets s'inscrivent tous dans le cadre d'un investissement de 3,5 milliards de dollars sur plusieurs années par Walmart Canada, visant à rendre l'expérience de magasinage en ligne et en succursale plus conviviale, plus rapide et plus pratique pour la clientèle. L'investissement du détaillant vise à assurer une croissance continue afin d'aider plus de Canadiens à économiser de l'argent et à vivre mieux.

Centre de traitement des commandes au Québec

Le centre de traitement des commandes au Québec, qui élira domicile à Vaudreuil-Dorion , aura une superficie d'environ 44 456 m 2 . Il servira de plaque tournante pour la livraison pour des millions de commandes aux clients au Québec et des provinces de l'Atlantique.

, aura une superficie d'environ 44 . Il servira de plaque tournante pour la livraison pour des millions de commandes aux clients au Québec et des provinces de l'Atlantique. Le centre sera doté d'une technologie logistique de pointe, qui permettra d'assurer la productivité tout en réduisant les efforts physiques grâce à des outils novateurs.

La technologie novatrice permettra d'accélérer le traitement des commandes. Le système d'exploitation à la fine pointe aidera les associés aux activités de stockage, de sélection et de tri des articles en utilisant des capacités de stockage intelligentes et flexibles pour traiter une grande quantité et variété d'articles.

Capacité d'expédition de 20 millions d'articles par an aux clients locaux à partir du centre de traitement des commandes.

Capacité de stockage de 500 000 articles pour répondre aux commandes expédiées à domicile ou destinées à la cueillette à la succursale.

Conception permettant d'optimiser l'emballage et de réduire les déchets et les coûts de transport.

Création d'environ 225 emplois au Québec, en plus d'emplois dans les secteurs de la construction et de l'ingénierie.

Les personnes désirant postuler un emploi au Centre de traitement des commandes peuvent consulter https://carrieres.walmart.ca/.

« Cet investissement de taille est le plus récent exemple de l'engagement de Walmart au Québec », a déclaré Cyrille Ballereau, vice-président régional de Walmart Canada, responsable du Québec. « Nous investissons dans la croissance au Québec et créons des emplois pour les Québécois afin de mieux servir nos clients. Les Québécois auront droit à des succursales rafraîchies, un service plus rapide et plus d'options offertes en succursale et en ligne. Lorsque les Québécois choisissent Walmart, ils choisissent de soutenir un détaillant qui les soutiendra. »

Investissement dans les succursales et la chaîne d'approvisionnement partout au pays

Les investissements dans les infrastructures cette année prévoient la somme d'environ 330 millions de dollars pour rénover et rafraîchir plus de 80 succursales allant de Port Alberni, en Colombie-Britannique, à Carbonear, à Terre-Neuve, créant plus de 2 500 emplois de métiers et de construction. Parmi les améliorations visées :

Élargissement de l'assortiment de produits et amélioration de la conception et la convivialité des succursales.

Intégration d'espaces supplémentaires consacrés à l'omnicanal, afin de traiter un plus grand nombre de commandes en ligne.

Rafraîchissement de l'intérieur et de l'extérieur des succursales, y compris de repeindre les lieux et renouveler l'affichage.

Ajout d'un éclairage à DEL dans les rayons clés pour améliorer l'expérience à l'intérieur de la succursale

Mise à jour des salles de repos des associés, dont le remplacement de canapés et d'autres améliorations.

Rénovation des salles de toilettes, notamment le remplacement du carrelage et des éléments respectant la durabilité.

Remplacement et mise à niveau des technologies désuètes par de nouvelles technologies et applications.

« Nous savons qu'il s'agit d'une période difficile pour nos clients. C'est pourquoi nous sommes fiers d'annoncer des investissements importants au Canada, qui nous permettront d'offrir la meilleure expérience de magasinage », a déclaré JP Suarez, vice-président directeur, chef de l'administration et chef de la direction régionale de Walmart International. Il dirige également Walmart Canada par intérim. « Nous bâtissons une meilleure entreprise Walmart Canada pour aider davantage de Canadiens à économiser de l'argent et à vivre mieux. Avec la hausse du coût de la vie, les Canadiens peuvent faire confiance à Walmart pour leur offrir tout sous un même toit, de manière conviviale et aux bas prix de tous les jours. »

« Nous sommes ravis de collaborer avec une marque et une entreprise solide et réputée comme Walmart », ont affirmé Tyler et Chris Harden, co-chefs de la direction de Harden. « Ce centre de traitement des commandes à la fine pointe de la technologie représente la concrétisation de la vision de l'avenir du commerce de détail et l'engagement à long terme de l'entreprise pour faire de Vaudreuil et la province de Québec une plaque tournante en croissance. Nous sommes fiers de réaliser ce projet de construction pour Walmart avec notre équipe de construction à l'interne et de l'ajouter à nos réalisations. »

Walmart Canada au Québec

Walmart Canada sert fièrement les Québécois depuis 1994.

Walmart exploite 71 succursales et emploie plus de 14 500 associés au Québec.

Walmart a récemment fait l'acquisition d'environ 3,2 milliards de dollars de produits sur une période de 12 mois auprès de plus de 500 fournisseurs du Québec.

Walmart a amassé et fait don de plus de 5,3 millions de dollars à des œuvres caritatives du Québec en 2021.

Parmi le nombre de succursales record qui seront rénovées cette année, l'entreprise en dénombre 17 au Québec.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau de plus de 400 succursales à l'échelle nationale et elle sert 1,5 million de clients chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca, est visité par plus de 1,5 million de clients chaque jour. Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Walmart Canada s'est récemment classée parmi les entreprises les plus populaires sur LinkedIn en 2022 et elle a également été nommée comme l'une des marques les plus populaires au Canada (selon les résultats de recherche sur Google). Walmart Canada respecte son engagement à agir en faveur de la régénération, en concentrant ses efforts sur les possibilités équitables, la durabilité, le soutien des collectivités et la promotion de normes d'éthique et d'intégrité. Depuis 1994, Walmart Canada a amassé et remis plus de 500 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Des renseignements supplémentaires se trouvent à walmartcanada.ca et sur les pages Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn de Walmart Canada.

SOURCE Walmart Canada Corp.

Renseignements: Steeve Azoulay, Directeur principal, affaires de la Compagnie, [email protected]