Walmart Canada annonce deux changements à l'équipe du leadership exécutif

Le mois dernier, le détaillant a annoncé une série de changements au niveau de la direction .

« Cette annonce s'aligne à notre force en matière de talents », déclare Horacio Barbeito, président et chef de la direction de Walmart Canada. « Il s'agit d'une période très stimulante pour Walmart Canada et grâce au leadership dynamique d'AnnMarie et de Rob, je suis convaincu que nous continuerons à élaborer notre parcours de transformation pour nos associés et nos clients. »

AnnMarie Mercer est la nouvelle chef des Ressources humaines chez Walmart Canada, chapeautant ce service pour l'un des plus grands employeurs du pays, comptant plus de 100 000 associés et plus de 400 succursales, des centres de distribution et une flotte à l'échelle nationale ainsi qu'un commerce électronique en pleine croissance.

AnnMarie s'est jointe à Walmart Canada en 2015 et a joué un rôle déterminant pour tracer la voie à suivre sur les initiatives stratégiques guidant notre programme de talents, la conception organisationnelle et les façons de travailler à l'avenir. Sa capacité à transformer la stratégie en action et à collaborer à travers l'organisation a permis de s'assurer qu'en tant qu'équipe, nous réalisons nos objectifs stratégiques. AnnMarie est connue pour développer les talents, motiver les autres à s'efforcer d'atteindre leur plein potentiel, en tirant parti de leurs capacités uniques et en démontrant comment leurs actions répercutent dans notre « tableau d'ensemble ». Les forces d'AnnMarie nous positionneront bien, alors que nous passons à la prochaine phase de notre parcours de transformation, en veillant à ce que les associés soient au centre de tout ce que nous faisons.

Avant de se joindre à Walmart, AnnMarie a occupé plusieurs postes de direction dans le domaine des ressources humaines et des communications, menant des initiatives corporatives et mondiales importantes, y compris des fusions et des acquisitions dans le monde entier, et faisant progresser le programme de gestion des talents.

Rob Nicol est vice-président, Communications et Affaires de la Compagnie pour Walmart Canada. Il chapeaute les équipes de la gouvernance environnementale et sociale, des relations gouvernementales, des événements de la Compagnie, de la traduction, ainsi que des communications internes et externes.

En 2017, Rob s'est joint à Walmart Canada. Au cours de ces cinq années, Rob a géré la transformation intégrale de l'équipe des Affaires de la Compagnie. Grâce au leadership de Rob, l'équipe a renforcé la réputation externe de Walmart Canada en tant qu'entreprise régénératrice, favorisé des relations positives et stratégiques avec le gouvernement et aidé notre entreprise à se positionner comme un endroit de choix pour travailler grâce à une approche plus proactive pour raconter notre histoire.

Rob possède une vaste expertise et une expérience des Affaires de la Compagnie de haut niveau dans divers secteurs et auprès de gouvernements, notamment auprès d'une importante société de conseil, de Canadian Tire et de 407 ETR. Il a également été directeur des communications d'un premier ministre de l'Ontario et d'un premier ministre du Canada.

À propos de Walmart Canada

Nous exploitons un réseau de plus de 400 succursales à l'échelle nationale, servant plus de 1,5 million de Canadiens chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca, est visité quotidiennement par plus de 1,5 million de clients. Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Walmart Canada s'est récemment classée parmi les entreprises les plus populaires sur LinkedIn en 2021 et elle a également été nommée comme l'une des marques les plus populaires au Canada (selon les résultats de recherche sur Google). Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et depuis 1994, la Compagnie a amassé et remis plus de 500 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Des renseignements supplémentaires se trouvent à walmartcanada.ca et sur les pages Facebook , Twitter et Instagram et LinkedIn de Walmart Canada.

SOURCE Walmart Canada Corp.

Renseignements: Felicia Fefer, Corporate Affairs, Walmart Canada, [email protected]