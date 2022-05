« Walmart est connue pour l'excellence de son personnel. Je suis extrêmement fier et enthousiaste de ce que Nabeela, Sam, Laurent et John offriront aux clients alors que nous continuons à moderniser et à transformer notre entreprise », a déclaré Horacio Barbeito, président et chef de la direction de Walmart Canada. « Walmart est également un endroit idéal pour bâtir une carrière. Nous reconnaissons et promouvons les grands talents. Chez Walmart, il n'y a pas de limite! »

Nabeela Ixtabalan est la nouvelle chef de l'exploitation de Walmart Canada, supervisant l'exploitation et le rendement de plus de 400 succursales dans tout le pays et servant plus de 1,5 million de clients par jour. Elle s'est jointe à Walmart en 2020 à titre de vice-présidente directrice, des ressources humaines et des Affaires de la Compagnie. Sa passion et son engagement dans les domaines du bien-être, de la diversité et de l'inclusion, du renforcement des capacités pour l'avenir et de la transformation pour créer une entreprise régénératrice auront un impact durable sur Walmart Canada.

Nabeela s'est jointe à Walmart après une longue carrière dans le commerce de détail pour de grandes marques comme Starbucks et Ikea et a occupé des postes de direction aux États-Unis, au Canada et en Europe. Leader éprouvée du changement transformationnel, Nabeela apporte des compétences exceptionnelles en matière de ressources humaines, d'exploitation de vente au détail, d'innovation numérique et de méthodologie agile. Elle est également la toute première chef de l'exploitation de Walmart International et a récemment été nommée parmi les meilleurs dirigeants de 2022 par le Report on Business du Globe and Mail.

Sam Wankowski est le nouveau chef de la commercialisation de Walmart Canada. Il veille à ce que les clients aient un accès pratique à l'alimentation, aux vêtements, à la marchandise générale et aux offres de santé et de bien-être à bas prix de tous les jours. La carrière de Sam chez Walmart a débuté en 2003 lorsqu'il a rejoint ASDA, l'ancienne filiale britannique de Walmart. Il a passé cinq ans dans divers rôles au sein d'ASDA avant de rejoindre Walmart Canada en 2008.

Depuis le début de sa carrière chez Walmart Canada, Sam a occupé de nombreux postes de direction progressifs au sein de la commercialisation et de l'exploitation et il occupait plus récemment le poste de chef de l'exploitation de la Compagnie. Il est connu pour son approche du leadership centrée sur les personnes en plus d'être un solide ambassadeur de notre culture, aidant à établir des équipes engagées, diversifiées et hautement compétentes. Il a fait ses preuves en matière d'obtention de résultats grâce à la réalisation de changements transformationnels et a été un fervent défenseur de l'objectif de devenir une entreprise plus régénératrice.

Laurent Duray est le nouveau chef du commerce électronique de Walmart Canada, dirigeant une équipe interfonctionnelle pour accélérer et faire croître Walmart.ca, qui est visité par 1,5 million de clients par jour, et comprend plus de 40 millions d'articles provenant de plus de 6 000 vendeurs sur le site du Marché électronique de Walmart Canada. Laurent a rejoint Walmart Canada en juillet 2015. Avant son poste actuel, Laurent a occupé des postes de direction chez Walmart Canada, notamment celui de vice-président de la stratégie et de vice-président principal des produits frais, de l'épicerie et des produits consommables, et a initié l'intégration omni au sein de la commercialisation.

Laurent est connu pour sa grande énergie et sa concentration sur le rendement et le développement des talents. Il est un solide leader du changement transformationnel, créant des solutions innovantes et de la valeur pour les clients de Walmart. Avant de rejoindre Walmart, Laurent a travaillé pour le célèbre détaillant européen Ahold Delhaize et comme membre du conseil en gestion chez Accenture.

John Bayliss est le nouveau vice-président directeur de Walmart Canada, responsable de la transformation. Dans ce rôle nouvellement créé, John dirige la stratégie, l'innovation, le développement de l'entreprise, les nouveaux formats de succursale, l'immobilier et le programme de transformation de Walmart Canada. Avant ce rôle, John était le vice-président principal de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement de Walmart Canada, où il a dirigé une transformation au sein de l'équipe de la chaîne d'approvisionnement axée sur la sécurité, l'engagement, le rendement et le service à nos succursales et à nos clients, qui comprenait des projets novateurs autour de l'automatisation, de la technologie des chaînes de blocs, de l'électrification de la flotte et de l'intelligence artificielle.

John est un champion passionné de la modernisation de notre entreprise avec des projets innovants autour de l'automatisation, de la technologie des chaînes de blocs, de l'électrification de la flotte et de l'intelligence artificielle. Avant de rejoindre Walmart Canada, John a travaillé pendant plus de 16 ans pour le Boston Consulting Group. Il était un membre essentiel de leur équipe de leadership mondial en matière de commerce de détail et a servi des clients au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe et en Australie.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite une chaîne de plus de 400 succursales à l'échelle nationale qui sert plus de 1,5 million de clients chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada walmart.ca est visité par plus de 1,5 million de clients quotidiennement. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays et se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Walmart Canada a été récemment reconnue comme l'une des plus importantes entreprises sur LinkedIn en 2021 ainsi que comme l'une des marques les plus populaires au Canada (selon les résultats de recherche sur Google). Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et, depuis 1994, Walmart a amassé et remis plus de 500 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Vous pouvez trouver plus d'information à walmartcanada.ca et sur les pages des réseaux sociaux de Walmart Canada sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn.

SOURCE Walmart Canada Corp.

Renseignements: Steeve Azoulay, Directeur principal, Affaires publiques, [email protected]