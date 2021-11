Foodmaestro est une plateforme de données basée à Toronto qui dessert les détaillants et les détaillants de produits de grande consommation à travers l'Europe et l'Amérique du Nord avec une forte capacité à transformer des quantités substantielles de données en attributs utilisables. La plateforme offre le choix, la transparence et des expériences numériques riches pour les clients axés sur la santé et l'alimentation et propose l'activation de contenu personnalisé, comme la planification des repas.

L'intégration fait partie de l'amélioration de l'expérience du commerce électronique de Walmart Canada, qui se transforme pour devenir le meilleur et le premier détaillant de commerce électronique pour les familles canadiennes pour les familles occupées qui font attention à leur budget. Cette acquisition permettra à Walmart Canada d'offrir une plus grande capacité de personnalisation à ses clients, par exemple en mettant en évidence les produits sûrs pour les personnes souffrant d'allergies alimentaires ou les options plus saines pour les personnes souffrant de diabète.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'accueillir Foodmaestro dans la famille Walmart Canada », a déclaré Horacio Barbeito, président et chef de la direction de Walmart Canada. « Ensemble, nous continuerons à élever l'expérience en ligne pour nos clients en partageant nos connaissances, en investissant dans les ressources, les personnes et la transparence des produits. Cette amélioration de notre expérience en ligne permettra à nos clients de faire des choix personnalisés plus sains, ce qui les aidera à vivre mieux. »

La plateforme numérique de Foodmaestro traite chaque jour en temps réel plus de 14 millions d'attributs de produits, 300 000 demandes de recherche et 6 millions de validations de produits. Le service aide les détaillants qui souhaitent différencier l'expérience client et approfondir les relations avec les clients grâce à des informations diététiques enrichies. Foodmaestro permet également à ses clients de fournir à leur clientèle une plus grande transparence des produits et des informations fiables - au-delà de l'étiquette, grâce à SmartLabel.

« Ayant passé ces dernières années à être les pionniers de la transparence numérique et à aider les acheteurs du monde entier à trouver les bons aliments, nous sommes ravis d'avoir été invités à rejoindre une famille aussi prestigieuse que celle de Walmart », a déclaré Jaed Khan, fondateur et PDG de Foodmaestro. « Nous travaillons avec Walmart depuis près de quatre ans maintenant et cet investissement témoigne de l'engagement continu de Walmart et de sa volonté de fournir aux consommateurs la transparence dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées sur les produits qu'ils achètent. Nous sommes extrêmement enthousiastes pour l'avenir. »

L'acquisition de Foodmaestro approfondira le bassin de talents de Walmart Canada en accueillant les experts de Foodmaestro, notamment des ingénieurs et des talents en santé et bien-être.

« L'acquisition de cette équipe talentueuse d'experts de Foodmaestro est un élément important de notre transformation chez Walmart Canada », a déclaré John Bayliss, vice-président directeur, chef de la transformation. « Je suis enthousiasmé par ce que l'avenir nous réserve avec notre équipe talentueuse d'ingénieurs et de ressources en matière de santé et de bien-être qui travaillent ensemble pour rendre l'expérience en ligne encore meilleure pour nos clients. »

Il s'agit de la première acquisition de Walmart Canada depuis le début de la pandémie. Elle démontre l'engagement du détaillant à innover et à continuer de transformer l'expérience de ses clients.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite une chaîne de plus de 400 succursales à l'échelle nationale qui sert plus de 1,5 million de clients chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada walmart.ca est visité par plus de 1,5 million de clients quotidiennement. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays et se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Walmart Canada a été récemment reconnue comme l'une des plus importantes entreprises sur LinkedIn en 2021 ainsi que comme l'une des marques les plus populaires au Canada (selon les résultats de recherche sur Google). Walmart Canada s'est engagé à se régénérer - en se concentrant sur les possibilités équitables, la durabilité, la collectivité, l'éthique et l'intégrité. Depuis 1994, Walmart Canada a recueilli plus de 500 millions $ pour soutenir les communautés à travers le Canada. Vous trouverez d'autres détails à walmartcanada.ca, facebook.com/walmartcanada et twitter.com/walmartcanada.

À propos de Foodmaestro

Foodmaestro est une plateforme de données de premier plan qui permet aux détaillants d'exécuter des stratégies numériques visant à accroître la transparence alimentaire et à favoriser une alimentation plus saine. Foodmaestro enrichit les données pour créer des liens significatifs entre les produits de grande consommation, les détaillants et les consommateurs, afin de leur offrir une expérience d'achat simple et personnalisée.

La société, basée à Toronto, est au service des détaillants et des produits de grande consommation en Europe, au Royaume-Uni et en Amérique du Nord, et accélère leur stratégie numérique en améliorant la recherche et la personnalisation des consommateurs. Foodmaestro traite chaque jour plus de 14 millions d'attributs de produits, 300 000 demandes de recherche et 6 millions de validations de produits en temps réel. Reconnue comme faisant partie du top 100 des entreprises agrotechniques de FoodTech 500 2020 et membre du groupe EIT Rising Food Stars de l'Union européenne.

