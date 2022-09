Wallace Dalrymple nommé premier dirigeant principal de la sécurité à ETS

PRINCETON, New Jersey, 13 septembre 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, le président et chef de la direction d'ETS, Amit Sevak, a annoncé que Wallace Dalrymple occupera le nouveau poste de dirigeant de la sécurité. Dalrymple sera responsable du cadre de sécurité et veillera à ce que la stratégie et la gouvernance de l'organisation soient solides et cohérentes dans les domaines de la sécurité de l'information, de la gestion du risque d'entreprise et du bureau de l'intégrité des essais.

« La sécurité est essentielle pour accroître notre portée à l'échelle mondiale tout en servant au mieux les clients nouveaux et existants grâce à des technologies novatrices, a déclaré M. Sevak. Je suis convaincu que Wally assurera une protection qui maintiendra et renforcera notre intégrité dans le milieu de l'éducation et des essais, ce qui est essentiel à notre succès. »

À la barre de la sécurité, Dalrymple aidera à renforcer le rôle d'ETS en tant que chef de file de l'industrie en matière de sécurité des essais, l'un des piliers les plus importants du processus d'évaluation de bout en bout de l'organisation qui garantit que les résultats de toutes les évaluations sont valides et fiables. M. Sevak a déclaré que le fait d'intégrer M. Wallace dans son nouveau rôle de dirigeant principal de la sécurité souligne l'engagement d'ETS à maintenir une sécurité de premier ordre et à accroître ses capacités dans ce domaine pour faire progresser les mesures de protection dans l'ensemble d'ETS

« Je me réjouis à l'idée de protéger la sécurité d'ETS et de continuer à permettre la création d'évaluations valides, à livrer des résultats fiables et à assurer un processus sûr qui apporte une valeur immense au monde de l'éducation et au milieu professionnel, a déclaré M. Dalrymple. Nous avons la responsabilité envers nos clients -- les preneurs d'essai, les institutions et les nombreux intervenants du monde entier -- de continuer à leur offrir les meilleurs produits et les meilleures offres auxquels ils s'attendent de la part d'ETS. »

Dalrymple possède près de 30 ans d'expérience dans le domaine des technologies de l'information, où il a dirigé des entreprises mondiales et leur a permis de mener leurs activités dans un contexte de menaces en constante évolution. Il a fait ses preuves en dirigeant des programmes de sécurité de l'information d'entreprise, en mettant en place des capacités de sécurité pour les marques orientées clients, en permettant à la sécurité d'être un facteur de différenciation et en harmonisant les programmes mondiaux de gestion des risques avec la vision, les valeurs et les objectifs de l'organisation. Dalrymple a récemment occupé le poste de dirigeant principal de la sécurité de l'information chez Emergent, Blue Cross Blue Shield™ of Michigan Mutual Insurance Company, où il a mis sur pied un programme de sécurité de l'information qui soutient plus de 20 organismes de soins de santé aux États-Unis dans un secteur hautement réglementé. Auparavant, il a occupé des rôles de direction de la sécurité dans le domaine des renseignements sur les clients et le marketing numérique chez Dialog Direct et General MotorsMC.

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Alescia Dingle, [email protected]