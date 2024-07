TOKYO, 23 juillet 2024 /CNW/ - WAKO Co., Ltd., une entreprise établie dans le quartier commercial Ginza de Chuo Ward, à Tokyo, a le plaisir d'annoncer la fin des travaux de rénovation du sous-sol de son magasin phare, un point d'intérêt bien connu dans la région. La réouverture officielle est prévue le 20 juillet. WAKO est le premier grand magasin spécialisé du Japon, reconnu pour sa recherche sans compromis du luxe raffiné, et cet espace nouvellement rénové incarnera son thème d'entreprise, « AMAZING WAKO. » L'espace a été conçu par le New Material Research Laboratory, un cabinet d'architectes fondé et dirigé par l'artiste Hiroshi Sugimoto et l'architecte Tomoyuki Sakakida.

Image1: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108267/202407123593/_prw_PI1fl_GDwzWVBq.jpg

Concept

Cet espace est défini par le concept de « théâtre du temps », un espace d'expression et d'échange d'une culture riche en tradition et en innovation. La scène au centre du plancher est dotée d'un mécanisme horizontal ressemblant à des aiguilles d'horloge géantes. Cela transmet un sentiment de changement constant, et chaque changement de position des aiguilles transforme l'espace en quelque chose de nouveau.

WAKO a toujours accordé une grande importance au thème du temps. Cela souligne le dévouement de la marque à créer une nouvelle valeur dans la vie des visiteurs, ce qui, espérons-le, favorisera à un avenir plus riche et plus agréable. Le concept de temps de WAKO s'articule autour de deux thèmes :

- La sensibilité esthétique japonaise qui est tirée des changements constants des saisons et de l'interaction de l'humanité avec la nature.

- Les traditions et techniques transmises sur des centaines d'années, beaucoup de temps consacré à des activités créatives et d'innombrables réflexions sur l'avenir.

Sous-sol

Le sous-sol est conçu comme un espace pour mettre en vedette des concepteurs, artisans et autres professionnels actifs à l'avant-garde de la mode, de la joaillerie, de l'art moderne et d'autres domaines créatifs. Ces professionnels se font l'écho de l'esthétique, de la culture et des techniques qui définissent le Japon depuis les temps anciens, tout en introduisant de nouvelles marques qui proposent des approches novatrices dans ces domaines. La scène au centre du plancher comporte deux « aiguilles » comme celles d'une horloge, qui peuvent être reconfigurées pour créer une variété infinie de motifs. Un corridor autour de la scène sert de sentier pour découvrir les créations exposées, chacune ayant sa propre histoire à raconter. Ensemble, la scène et le corridor favorisent de nouvelles rencontres et des interactions plus profondes entre les visiteurs et avec les œuvres présentées.

Image2 : https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108267/202407123593/_prw_PI2fl_HN9pNBNN9.jpg

*Architecte de conception : New Material Research Laboratory

Photo : Masatomo Moriyama

Concept de conception « de la scène et du corridor »

Harmonie et lumière, scène et corridor

« Le magasin phare de WAKO est une icône de Ginza, ce qui fait en sorte que chaque rénovation revêt une grande importance. En réaménageant le sous-sol, nous nous sommes inspirés du thème de « la scène et du corridor. » Au centre de l'espace se trouve une scène aux aiguilles longues et courtes qui peuvent être tournées comme une horloge. Autour de la scène, un corridor entouré de grilles en bois permet aux visiteurs de se déambuler dans la zone des ventes. Cet espace de style néo-Renaissance resplendit grâce à une lumière harmonieuse. Il s'agit d'une évocation du concept japonais de « wa » ou d'harmonie, qui nous a inspiré tout au long de la conception. Les matériaux utilisés comprennent des articles rares et spécialement acquis dans tout le Japon, allant du cèdre Kirishima et Yanase à la sculpture sur pierre, en passant par la toile de style « fusuma » (porte coulissante) de Kyoto. L'arôme discret de bois de cèdre dans l'air et le savoir-faire traditionnel japonais mis en lumière dans tout l'espace favoriseront assurément un état d'esprit serein et harmonieux.

(New Material Research Laboratory)

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter : https://kyodonewsprwire.jp/attach/202407123593-O3-Msc9x630.pdf.

Site Web officiel de WAKO : https://www.wako.co.jp/

Site Web sur les arts et la culture : https://www.wako.co.jp/c/artsandculture

Instagram : https://www.instagram.com/artsandculture_wako_ginzatokyo/

