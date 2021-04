SHAWINIGAN, QC, le 13 avril 2021 /CNW Telbec/ - Waga Energy, la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie (RGMRM) et Énergir s'associent afin de lancer un projet d'injection de gaz naturel renouvelable (GNR) sur le site d'enfouissement des déchets de Saint-Étienne-des-Grés, un premier projet en son genre en sol canadien. La technologie WAGABOX®, qui sera utilisée pour ce projet, permet aux opérateurs de sites d'enfouissement de valoriser le gaz émanent de ces sites sous forme de GNR, aussi appelé biométhane.

La valorisation énergétique au cœur du projet

Dans le cadre de ce projet, Waga Energy s'engage à acheter à la RGMRM le gaz produit par les déchets pendant une durée de 20 ans. Pour le valoriser, Waga Energy construira sur le site une unité d'épuration utilisant sa technologie brevetée WAGABOX®. Waga Energy financera la construction de l'unité, son exploitation, ainsi que le raccordement du site au réseau de gaz local. Énergir achètera alors à Waga Energy la production de GNR contribuant ainsi à l'atteinte de l'objectif fixé par le gouvernement québécois d'introduction de 10 % de gaz renouvelable en 2030 dans le réseau.

Alors que Saint-Étienne-des-Grès se trouve à être le plus important site d'enfouissement des déchets géré par une collectivité au Québec, la RGMRM deviendra le premier opérateur de traitement des déchets nord-américain à bénéficier de la solution WAGABOX®, associant une technologie de rupture et un modèle d'investisseur-exploitant. Ce site reçoit 180 000 tonnes de déchets par an.

La technologie WAGABOX®

L'unité WAGABOX® de Saint-Étienne-des-Grès, qui sera construite au Québec par la filiale canadienne de Waga Energy et qui sera mise en service dès 2022, pourra traiter jusqu'à 3 400 m3/h de gaz et produire 468 000 gigajoules de GNR par an, soit l'équivalent de la consommation annuelle de 8 000 foyers québécois. Sa mise en service évitera l'émission de 23 000 tonnes d'eqCO 2 par an.

Leader européen de la valorisation du gaz de décharge sous forme de GNR, Waga Energy exploite dix unités WAGABOX® en France. Celles-ci alimentent près de 35 000 foyers en gaz renouvelable et permettent d'éviter 45 000 tonnes d'eqCO 2 par an. Cinq autres unités sont en construction, dont deux unités de très grande capacité, sur un site de Veolia près de Paris (France) et un site de Ferrovial Servicios près de Barcelone (Espagne).

Citations :

Mathieu Lefebvre, président et cofondateur de Waga Energy : « Grâce à la solution WAGABOX®, des centaines de sites d'enfouissement des déchets nord-américains vont désormais pouvoir devenir producteur de GNR et contribuer à la transition énergétique, tout en générant des revenus complémentaires sans investissement ni contrainte d'exploitation. »

Michel Angers, président de la RGMRM : « La signature de ce contrat est le fruit d'une démarche entreprise il y a déjà plusieurs mois afin d'identifier la technologie nous permettant de valoriser les biogaz de notre champ gazier à leur plein potentiel. Dorénavant, traiter les biogaz n'occasionnera plus une dépense mais bien un revenu, un gain pour les citoyens de la Mauricie. Nous sommes fiers de contribuer à la transition énergétique du Québec ».

Renault Lortie, vice-président, Clients et approvisionnement gazier d'Énergir : « Le développement de la filière du gaz naturel renouvelable au Québec est un élément central dans les efforts de décarbonation de notre économie. Énergir vise à injecter de plus en plus de GNR annuellement dans son réseau, soit un volume représentant au moins 10 % des volumes annuels qu'elle distribue à l'horizon 2030. En plus de contribuer à l'atteinte de cet objectif, ce projet d'économie circulaire permettra à de plus en plus de clients de bénéficier d'une énergie propre et locale ».

