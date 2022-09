Wafra Capital Partners devient InterVest Capital Partners®

La nouvelle marque et la nouvelle identité visuelle témoignent de l'engagement de longue date de l'entreprise envers les investisseurs internationaux et soulignent le dévouement de l'équipe de placement et l'accent qu'elle met sur la création de solutions de placement novatrices depuis 1999.

NEW YORK, 16 septembre 2022 /CNW/ -- InterVest Capital Partners, anciennement connue sous le nom de Wafra Capital Partners, un gestionnaire de placements de premier plan dans les secteurs verticaux du financement structuré et un pionnier des produits de placement conformes à la charia, a annoncé aujourd'hui une importante refonte de son image de marque.

InterVest Capital Partners, qui regroupe les anciennes divisions du financement structuré et du développement des affaires de Wafra, Inc. (« WAFRA »), a commencé ses activités le 1er janvier 2012 en tant qu'entité en exploitation distincte et conseiller en placements inscrit aux États-Unis sous le nom de Wafra Capital Partners. La nouvelle image de la marque présente une identité distincte de celle de son ancienne société affiliée (Wafra Inc.).

« Notre nouvelle marque représente une occasion de mettre en valeur le modèle d'affaires unique d'InterVest Capital Partners en ce qui concerne la façon dont nous investissons les gains en capital des particuliers dans l'entreprise et nos sociétés de portefeuille, a déclaré Bob Toan, président exécutif d'InterVest Capital Partners. « Nous voulons toujours optimiser l'harmonisation pour tous nos intervenants.

La nouvelle image de marque est une étape importante dans le parcours de notre entreprise, qui incarne nos valeurs fondamentales en tant qu'organisation », a ajouté Michael Gontar, chef de la direction d'InterVest Capital Partners. InterVest Capital Partners est un partenaire engagé dans tous les sens du terme. Comme le démontre notre expérience de plus de 20 ans, nos investisseurs demeureront toujours notre priorité. »

InterVest Capital Partners continuera de bien servir son programme de crédit-bail et de financement, ayant établi plus de 120 instruments de capital engagé supérieur à 14 milliards de dollars depuis 1999. L'équipe a été reconnue à plusieurs reprises comme la meilleure société de crédit-bail islamique par le magazine Euromoney.

À propos d'InterVest Capital Partners

InterVest Capital Partners® est un conseiller en placements inscrit auprès de la SEC établi à New York, qui se spécialise dans les secteurs du financement reposant sur l'actif, du crédit-bail et d'autres secteurs verticaux du financement structuré. Avant le 1er janvier 2012, l'équipe d'investissement d'InterVest Capital Partners faisait partie des divisions du financement structuré et du développement des affaires du Wafra Investment Advisory Group (« WIAG »). Le WIAG a par la suite changé son nom pour Wafra Inc.

Depuis 1999, le programme de crédit-bail et de financement de l'entreprise a permis de créer plus de 120 fonds dont le capital engagé dépasse 114 milliards de dollars. À ce jour, tous les fonds basés sur les actifs et fonds à financement structuré ont atteint leur rendement actuel cible et réalisé leur objectif de rentabilité pour les investisseurs. Depuis 2004, l'entreprise a géré sept fonds immobiliers internationaux, un fonds de dettes immobilières et un fonds de titres de sociétés immobilières, en plus de gérer conjointement plus de 18 transactions d'immeubles multifamiliaux et immeubles de bureaux. Pour en savoir plus sur InterVest Capital Partners, consultez le site www.intervest.com .

