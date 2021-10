MONTRÉAL, le 14 oct. 2021 /CNW Telbec/ - W Investissements a annoncé aujourd'hui la clôture initiale de leur deuxième fonds, Groupe W Investissements II SEC, un fonds pensé par des entrepreneurs et dédié aux entrepreneurs. Le fonds a levé plus de 100 millions de dollars exclusivement auprès d'investisseurs privés du milieu des affaires québécois.

« Lever plus de 100 millions de dollars exclusivement auprès d'investisseurs privés est un exploit au Québec. Cela montre que notre approche entrepreneuriale a du sens et répond à un réel besoin du marché. Nos entrepreneurs ont besoin d'autres entrepreneurs pour les soutenir dans leurs entreprises et c'est exactement ce que propose W », a déclaré David Waddell, co-fondateur et associé directeur.

« Nous sommes chanceux et reconnaissants d'être soutenus par un groupe d'investisseurs privés aussi exceptionnel et j'aimerais profiter de cette occasion pour les remercier », a déclaré Maxime St-Laurent, cofondateur et associé directeur. « Je suis extrêmement fier de faire partie de ce groupe. Je respecte profondément mes partenaires en tant qu'entrepreneurs, mais encore plus en tant qu'individus. La chimie de notre équipe, la profondeur de notre base d'investisseurs et l'expérience collective du groupe sont un gage de succès pour l'avenir. »

Le fonds ciblera des participations minoritaires dans des entreprises nord-américaines, principalement dans au Québec, avec une valeur d'entreprise d'au moins 30 millions de dollars. Elle affectera également 25 % de ses engagements dans des développements immobiliers.

« Nous savons que la pandémie a mis une pression énorme sur les entreprises, mais de façon encore plus importante sur ceux qui les dirigent. Nous sommes là pour aider les propriétaires d'entreprise en leur permettant notamment de nous vendre une partie de leurs actions, puis en accélérant leur croissance », a déclaré Nicolas Bélanger, cofondateur.

Le premier fonds de W Investissements a été clôturé en 2019 avec 120 millions de dollars d'engagements et a été déployé en moins de 24 mois à travers 20 investissements, y compris, mais sans s'y limiter, Lion Electric, Cognibox, Flaviar, Wealthsimple, Averna Technologies, Meubles St-Damase, Bosquet, Gelpac, GoSecure et Samara.

Le fonds reste ouvert à des engagements supplémentaires et prévoit tenir sa clôture définitive vers la fin de l'année 2021.

À propos de W Investissements

Nous sommes W Investissements; un fonds de capital-investissement basé à Montréal. Nous sommes des entrepreneurs et nous investissons dans d'autres entrepreneurs. Nous valorisons l'intégrité, l'humilité et… nous aimons nous amuser. Nous ciblons des positions minoritaires dans des entreprises ayant une valeur d'entreprise d'au moins 30 millions de dollars. La taille moyenne de nos chèques est de 5 à 10 millions de dollars. Nous sommes ouverts à tous les secteurs d'activités et grâce à notre horizon d'investissement à long terme, nous ne sommes jamais contraints de vendre si le moment n'est pas propice. Nous sommes humains, contactez-nous.

SOURCE W Investments