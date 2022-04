W Investissements clôture son deuxième fonds avec des engagements de 150 M$

W Investissements est ravi d'accueillir du même coup Desjardins Capital parmi ses investisseurs.

MONTRÉAL, le 6 avril 2022 /CNW Telbec/ - W Investissements est très heureux d'annoncer aujourd'hui la clôture finale de son deuxième fonds, Groupe W Investissements II S.E.C. (« W II »). W Investissements conclut ainsi une levée de fonds de 150 millions de dollars, dont 125 millions provenant d'investisseurs privés et d'entrepreneurs québécois. Le fonds acquiert des positions minoritaires dans des entreprises traditionnelles et technologiques et investit également dans des projets de développement immobilier.

« Nous ne pourrions être plus heureux de cette conclusion et avons largement dépassé nos objectifs initiaux. W II a été très actif depuis sa clôture initiale en septembre dernier, ayant déjà conclu six transactions pour un total de près de 30 M$ d'engagements. Nous allons poursuivre sur cette lancée et continuer de dénicher de belles transactions qui plairont à nos investisseurs », mentionne David Waddell, cofondateur et associé-directeur.

Au fil des années, W Investissements a bâti un impressionnant réseau dans le milieu des affaires et des finances, ce qui s'est avéré être un facteur de succès pour les entreprises de son portefeuille.

« Nous sommes un groupe d'investisseurs privés ayant uni nos forces pour investir notre propre capital. Nos investisseurs sont, sans l'ombre d'un doute, un atout majeur pour n'importe quelle équipe de direction qui s'associe à nous. Un partenariat avec W donne accès à un réseau solide et diversifié d'entrepreneurs d'expérience et d'excellente réputation. » a poursuivi Nicolas Bélanger, cofondateur.

Desjardins Capital investit 25M$

W Investissements a également le privilège de compter sur l'appui d'un nouvel investisseur de premier plan en Desjardins Capital, qui s'est engagé pour 25 millions de dollars dans Groupe W Investissements II S.E.C., en plus d'y réserver une enveloppe additionnelle pour des opportunités de co-investissement.

« Nous cherchions un partenaire à notre image, axé sur les solutions, et c'est ce que nous avons trouvé chez Desjardins Capital. Nous combinons la profondeur, la réputation et le réseau de Desjardins à l'agilité, la polyvalence et la passion entrepreneuriale de W. Nous croyons fermement que ce partenariat sera bénéfique aux deux parties ainsi que pour nos sociétés en portefeuille », indique Maxime St-Laurent, cofondateur et associé-directeur.

« W Investissements est un fonds géré par des entrepreneurs de grande qualité qui partagent notre volonté d'accompagner les PME dans leurs projets de croissance, a souligné Marie-Hélène Nolet, cheffe de l'exploitation de Desjardins Capital. Notre partenariat nous donne l'opportunité de soutenir un bassin additionnel d'entreprises québécoises en leur donnant accès à un réseau d'affaires diversifié et une expertise de pointe. »

Nous sommes W Investissements, un fonds de capital-investissement basé à Montréal. Une part significative de notre capital a été investi par nos cinq fondateurs, ce qui permet un véritable alignement d'intérêts avec nos investisseurs. Nous tirons parti de notre important réseau pour créer des opportunités et pour supporter nos sociétés en portefeuille. Nous ciblons des positions minoritaires dans des entreprises ayant une valeur d'entreprise d'au moins 30 millions de dollars. Nous sommes ouverts à tous les secteurs d'activités et nous souhaitons nous associer à des gestionnaires d'expérience pour les accompagner dans leur plan de croissance, tout en générant de la valeur pour nos partenaires.

Fort d'une expertise de plus de 45 ans, Desjardins Capital a pour mission de valoriser, accompagner et garder les PME au Québec. Avec des actifs sous gestion de 3,0 milliards de dollars en date du 31 décembre 2021, Desjardins Capital participe à la pérennité de plus de 670 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions du Québec. En plus de contribuer à maintenir et créer plusieurs milliers d'emplois, cette filiale du Mouvement Desjardins offre aux entrepreneurs un accès à un large réseau d'affaires permettant d'appuyer la croissance de leurs entreprises.

