Un événement à ne pas manquer, ce concours exclusif offre la chance de remporter un contrat avec Cooking Vinyl pour la sortie mondiale d'un single. La maison de disques a travaillé avec des artistes légendaires, notamment : The Fratellis, The Prodigy, The Psychedelic Furs et Passenger. Ce prix unique propose également au musicien ou au groupe gagnant d'enregistrer son single en studio, avec un mixage assuré par le célèbre producteur et mixeur basé à Los Angeles, Tony Hoffer.

En outre, le gagnant aura l'occasion de travailler avec les membres de The Fratellis eux-mêmes grâce à un cours personnel en ligne, et recevra une place incroyable et inestimable pour assister au concert virtuel du groupe ! Pour participer au concours, les talents prometteurs sont invités à envoyer leurs titres à la page Instagram @Vype_worldwide . The Fratellis choisiront eux-même la liste des finalistes.

L'ensemble de l'expérience bénéficiera d'un marketing professionnel et le prix comprend la création d'un clip musical pour le titre du nouveau talent. De plus, une vidéo sur les coulisses de la collaboration avec The Fratellis sera diffusée sur les réseaux sociaux de Vype et The Fratellis pour être visionnée par les internautes du monde entier.

« Vype est engagée à créer des moments d'inspiration et de créativité uniques. Nous sommes ravis d'être en mesure de lancer un concours comme celui-ci pour offrir l'occasion d'une vie à un heureux talent ! Nous croyons fermement qu'il faut inspirer les artistes et les aider à réaliser leurs rêves. Nous avons hâte de collaborer étroitement avec The Fratellis afin d'atteindre cet objectif », a déclaré Elly Criticou, directrice de la division Vapour, British American Tobacco.

The Fratellis est un groupe de rock écossais multi-platine fondé à Glasgow en 2005. Ses membres sont Jon Fratelli (chant et guitare), Barry Fratelli (basse et chœurs) et Mince Fratelli (batterie et chœurs). The Fratellis ont annoncé que leur sixième album studio, intitulé Half Drunk Under a Full Moon, sortira le 9 avril 2021 et sera accompagné d'une tournée complète au Royaume-Uni et en Europe.

Le concours se déroule jusqu'au 28 octobre et les candidatures doivent être soumises sur la page Instagram de Vype (@Vype_world ). Avant de vous lancer, assurez-vous de lire les modalités (et l'avis de confidentialité), que vous trouverez ici .

