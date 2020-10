VSP récipiendaire de deux prix pour son soutien extraordinaire aux banques alimentaires

MONTRÉAL, le 15 oct. 2020 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension s'est mérité le prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin, plus haute distinction décernée par le gouvernement du Québec, ainsi qu'un prix Excellence de l'Association québécoise du loisir municipal (AQLM) lors de la petite conférence annuelle du loisir municipal.

Ces deux prix soulignent le travail extraordinaire des employés de l'arrondissement auprès de la population de l'arrondissement au printemps dernier. Les banques alimentaires ont été l'un des services les plus en demande durant la première vague de la pandémie. Les organismes ont dû redoubler d'efforts en un temps record pour répondre aux besoins des citoyennes et des citoyens et l'arrondissement leur a donc prêté mains fortes. Des employés de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension ont notamment effectué un nombre incalculable d'heures de bénévolat en livrant des paniers alimentaires tandis que des équipes ont soutenu l'organisation et la logistique entourant la distribution de denrées alimentaires. Des équipements, un soutien à la coordination des bénévoles et des formations ont été offerts, ce qui a permis de contribuer à l'encadrement des bénévoles requis, le tout dans un environnement sécuritaire.

« Grâce au support exceptionnel des employés de l'arrondissement, des milliers de citoyennes et de citoyens bénéficient, encore aujourd'hui, de ressources et de services essentiels pendant cette période particulièrement difficile. Cette double reconnaissance permet de souligner la collaboration, l'entraide et le soutien de chacune des équipes de l'arrondissement auprès de notre population vulnérable mais aussi de démontrer l'immense générosité envers nos partenaires communautaires. Je remercie chaleureusement le personnel de l'arrondissement pour leurs efforts passés, en cours et futurs », a mentionné madame Giuliana Fumagalli, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Le prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin vise notamment à souligner l'engagement des municipalités et des organismes, y compris les établissements scolaires, qui soutiennent les bénévoles dans leurs actions. Ce prix est mis en œuvre par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur en collaboration avec les unités régionales de loisir et de sport, le Conseil québécois du loisir, la Corporation Sports-Québec et l'Association québécoise du loisir municipal.

Par ses prix Excellence, l'AQLM vise à faire la promotion du loisir municipal de même qu'à reconnaître ceux et celles qui y œuvrent. L'AQLM souligne ainsi les initiatives des municipalités et des arrondissements en loisir municipal, et soutient les domaines du développement du savoir-faire et des nouvelles connaissances. Trente-quatre candidatures ont été transmises au Comité de reconnaissance, qui faisait office de jury de sélection. Quatre catégories étaient à l'honneur, soit municipalités, affaires, organismes et soutien au bénévolat.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

Renseignements: Audrey Villeneuve, Chargée de communication, 514 262-3199

Liens connexes

https://montreal.ca/villeray-saint-michel-parc-extension