VSP investira un surplus de 1,275 M$ dans la transition écologique, la mobilité, la sécurité et les services aux citoyennes et citoyens

MONTRÉAL, le 6 avril 2022 /CNW Telbec/ - Lors de la séance du mois d'avril, le conseil de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension a annoncé l'investissement de 1,275 M$, puisé à même les surplus de l'Arrondissement, en faveur de la transition écologique, la mobilité, la sécurité et les services aux citoyennes et citoyens. Cet investissement massif vient illustrer les engagements pris dans le cadre du budget de fonctionnement 2022 et du Programme décennal d'immobilisations 2022-2031.

« Les surplus nous permettent d'affecter des sommes là où nous souhaitons accélérer nos interventions et intensifier nos efforts. Les actions de verdissement récoltent ainsi la plus grande part des investissements. Les fosses et les saillies encore vacantes accueilleront donc bientôt des arbres et des végétaux. En augmentant la canopée et le couvert végétal, nous désirons agir pour réduire les îlots de chaleur, tout en embellissant nos quartiers », a déclaré Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Intensifier la plantation d'arbres pour favoriser des milieux de vie résilients

Un montant de 525 000 $ servira à la mise en place d'une équipe spécialement dédiée à la plantation d'arbres à grand déploiement sur le territoire. De nombreux arbres seront ainsi mis en terre, à court terme, dans des fosses libres de contrainte situées sur le domaine public. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du Plan maître de plantation de l'Arrondissement 2022-2030, qui sera adopté lors d'une séance ultérieure du conseil.

Maintenir l'entretien des saillies de trottoirs pour plus de sécurité et de verdure

Une somme de 100 000 $ sera consacrée au financement d'une équipe dédiée à l'entretien des quelque 230 saillies de trottoirs que compte le territoire. Leur présence permet d'augmenter le couvert végétal tout en renforçant la sécurité des piétons. Elles permettent de rétrécir la largeur des traverses piétonnes, de ralentir la vitesse des véhicules et d'améliorer la visibilité en éloignant le stationnement à proximité des intersections.

Implantation d'une équipe d'intervention dédiée à la réfection routière

Un fond de 350 000 $ sera alloué à la création d'une escouade qui se consacrera à la réfection d'environ 4 000 m2 de chaussée dégradée. Les travaux consisteront principalement à excaver le pavage endommagé et à mettre en place l'enrobé bitumineux requis. Ces travaux, qui s'échelonneront de mai à novembre, contribueront grandement à améliorer la mobilité, la sécurité et l'aspect visuel des secteurs concernés.

Retour d'une brigade de propreté 7/7 dès le mois de juin

Conforté par les résultats probants obtenus lors des trois éditions précédentes, l'Arrondissement réitère le financement d'une brigade de propreté étudiante estivale, à hauteur de 100 000 $. Cette action fait partie intégrante du Plan d'action propreté de l'Arrondissement qui sera déployé à compter de fin avril et dont les détails seront dévoilés prochainement.

Constitution d'un fonds de réserve pour immobilisation

L'Arrondissement placera en réserve un montant de 200 000 $. Cette somme pourrait éventuellement servir à mener à terme certains projets de construction d'équipements et d'infrastructures visant à améliorer la qualité de vie de ses citoyennes et citoyens.

