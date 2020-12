VSP ajoutera plus de 430 000 $ dans la transition écologique et le verdissement

MONTRÉAL, le 7 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le conseil d'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension adoptera ce soir une somme additionnelle de 432 000 $ pour poursuivre ses efforts en matière de transition écologique et de verdissement. Cet investissement contribuera aussi à la bonification du plan d'action de l'Arrondissement pour la mobilité, la sécurité et le service aux citoyennes et citoyens.

«Nous voulons augmenter nos moyens d'agir concrètement en faveur des priorités d'actions que nous avons définies dans le budget 2021. L'urgence climatique n'est plus à démontrer, il est impératif d'agir au plus vite afin d'assurer la survie des générations futures et de protéger les populations les plus vulnérables de notre territoire qui en subissent durement les conséquences» de préciser la mairesse Giuliana Fumagalli.

Lutte contre les îlots de chaleur urbains

L'Arrondissement maintiendra ses actions dans la lutte contre les îlots de chaleur sur le territoire. Ainsi, 400 000 $ seront consacrés à la mise en place de deux équipes : la première sera en charge de la déminéralisation et de la plantation supplémentaire d'arbres, tandis que la seconde sera affectée à l'entretien des saillies de trottoirs. L'Arrondissement procédera par conséquent à la déminéralisation de plusieurs trottoirs afin d'agrandir des fosses d'arbres existantes et d'en créer de nouvelles qui accueilleront de jeunes arbres. Également, les fonds octroyés permettront d'optimiser l'entretien des saillies de trottoirs, et par le fait même d'augmenter la présence de végétaux sur le territoire. Les saillies joueront donc un rôle à la fois sécuritaire et écologique.

Subventions pour couches lavables et produits d'hygiène féminine durables

La transition écologique passe également par le réemploi et les efforts de réduction à la source des matières résiduelles. Avec un nouveau financement de 32 500 $, l'Arrondissement maintiendra pour la troisième année consécutive son programme de subvention de couches lavables et subventionnera également les produits d'hygiène féminine durables.

Ainsi, les parents ayant des enfants de moins de 36 mois pourront se prévaloir de cette mesure qui offre un remboursement de 75% jusqu'à un maximum de 150 $. Quant aux produits d'hygiène féminine durables, les personnes intéressées pourront être remboursées à hauteur de 75% sur un montant total pouvant aller jusqu'à 75 $. L'octroi de ces subventions se fera du 14 décembre 2020 au 10 décembre 2021, ou jusqu'à épuisement des fonds alloués.

Ces deux programmes de subvention seront offerts par l'entremise de l'organisme partenaire Espace-Famille Villeray. Cet organisme à but non lucratif agissait déjà à titre de gestionnaire du programme de subvention des couches lavables, lancé en 2018 par l'Arrondissement. Des ateliers seront également offerts afin d'informer les parents potentiellement intéressés par l'utilisation des couches lavables.

