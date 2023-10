VSP adopte son budget de fonctionnement 2024 et son PDI 2024-2033

MONTRÉAL, le 4 oct. 2023 /CNW/ - Les membres du conseil d'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension ont adopté, hier, lors d'une séance de conseil extraordinaire, le budget de fonctionnement 2024 ainsi que le Programme décennal d'immobilisations 2024-2033 (PDI).

« La qualité de vie est au cœur de ce budget, qui se veut aussi vert et solidaire. On a misé sur nos quartiers et travaillé à rendre nos rues plus agréables et sécuritaires, nos ruelles plus vertes et animées, et nos parcs plus attirants et résilients. On a pris soin de nos jeunes et de nos moins jeunes, en soutenant des projets stimulants et en veillant au sort des plus vulnérables. Et tout ça, on l'a fait avec la notion d'équité territoriale en trame de fond, multipliant les investissements dans les quartiers de Parc-Extension et Saint-Michel», a déclaré madame Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Priorités 2024

La transition écologique et le verdissement figurent toujours au premier plan des priorités de VSP. Les activités de plantation et d'entretien de la canopée seront au cœur de la stratégie de lutte contre les îlots de chaleur urbains et de protection de la biodiversité. Un premier exercice de participation citoyenne visant la déminéralisation des espaces privés ou communautaires viendra enraciner un peu plus cette volonté de verdir et de rendre les quartiers plus résilients face aux changements climatiques.

La mobilité douce et la sécurité occuperont aussi une place prédominante et s'inscriront dans la continuité des initiatives déjà réalisées. Le déploiement du plan d'apaisement de la circulation de Parc-Extension sera complété et une démarche similaire sera entreprise dans les quartiers de Villeray et de Saint-Michel. Parallèlement, des interventions de sécurisation se multiplieront aux abords des écoles.

L'Arrondissement continuera de travailler main dans la main avec ses partenaires communautaires afin de contribuer à accroître le sentiment de sécurité de la population. Une attention particulière sera en outre portée à l'amélioration de la propreté et à l'entretien de l'espace public.



De plus, les jeunes de VSP seront appelés à s'exprimer et à partager leurs idées pour prendre part à l'amélioration de leur milieu de vie, à l'intérieur d'un espace de consultation jeunesse.

Des efforts seront déployés afin d'attirer et d'accompagner les acteurs du logement social dans le but d'accélérer la construction d'habitations destinées aux populations plus vulnérables.

La redynamisation de l'artère commerciale de Jarry Est et le développement du pôle culturel de la Cité des arts du cirque, dans Saint-Michel, constitueront des volets importants de la revitalisation de nos quartiers.

Faits saillants du budget de fonctionnement 2024

L'Arrondissement présente un budget équilibré de 66 796 600 $, soit une hausse de 1 437 100 $ par rapport à l'année dernière. Cette faible hausse de 2,2%, qui se situe en deçà de l'inflation, reflète une gestion bien contrôlée des dépenses. L'élaboration de ce budget responsable découle de la prise en considération de plusieurs enjeux majeurs. En effet, l'Arrondissement a dû composer avec l'absorption des augmentations salariales dictées par les conventions collectives et une inflation élevée pour les autres postes de dépenses. De plus, il accuse une baisse significative de ses revenus due au ralentissement des mises en chantier observé depuis 2022.

En dépit de ces défis, les équipes de l'Arrondissement ont mis sur pied un budget qui limite le fardeau fiscal des citoyennes et des citoyens et qui élimine le recours aux surplus budgétaires comme stratégie d'équilibre. Le taux de taxation demeure identique à celui de 2023, soit 0,0538 par 100 $ d'évaluation foncière. Ce choix éclairé permet de limiter la hausse de la taxe locale à 10,4%. Les répercussions sur le compte de taxes des propriétaires seront, en fait, infimes. À titre d'exemple, pour 2024, l'augmentation de la taxe locale pour un plex d'une valeur moyenne de 734 393 $ sera estimée à environ 33 $ pour l'année.

L'ensemble des choix budgétaires énumérés ci-haut a notamment permis à l'Arrondissement de pérenniser ses activités de plantation, levier incontournable de la lutte contre les îlots de chaleur urbains.

De plus, la gestion efficiente des ressources figure aussi parmi les mesures plébiscitées pour réussir à rationaliser les dépenses sans toutefois porter atteinte aux services rendus à la population de VSP.

Faits saillants du Programme décennal d'immobilisations (PDI) 2024-2033

Lors de la séance extraordinaire, les membres du conseil ont également adopté une planification d'investissements pour les dix prochaines années. Cette planification présente une vision et une priorisation des projets établis dans le cadre des programmes de réaménagement de réfection routière, des parcs, ainsi que de protection des bâtiments. Des modifications peuvent y être apportées annuellement afin de rester en adéquation avec l'évolution des priorités prédéfinies. Le PDI (brut) 2024-2033 adopté prévoit des investissements de 84 643 000 $ répartis sur dix ans.

Ces investissements seront répartis de la façon suivante : 44 216 000 $ pour la réfection routière et réaménagement; 26 762 000 $ pour la protection des bâtiments et 13 665 000 $ pour le réaménagement des parcs. Ils seront également financés par différentes sources, tels que le Fonds de parcs de l'Arrondissement et différents programmes de la Ville centre.

Ce PDI contribue significativement à poursuivre les efforts déployés en faveur de l'amélioration des milieux de vie des citoyens et des citoyennes de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. La transformation majeure du parc George-Vernot et le réaménagement du parc de Villeray en sont de beaux exemples.

Pour en savoir plus sur les priorités 2024 et les projets du PDI 2024, consultez montreal.ca/vsp.

Source : Ville de Montréal

Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

Renseignements: Jeanine Giffa, Chargée de communication, [email protected]