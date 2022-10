VSP adopte le budget de fonctionnement 2023 et le PDI 2023-2032

MONTRÉAL, le 5 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Les membres du conseil d'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension ont adopté à l'unanimité, hier, lors d'une séance de conseil extraordinaire, le budget de fonctionnement 2023 ainsi que le Programme décennal d'immobilisations 2023-2032 (PDI) qui permettront de maintenir le cap sur des priorités privilégiant un milieu de vie sécuritaire, agréable et résilient aux citoyennes et citoyens du territoire.

« Je suis fière de la rigueur dont nous avons fait preuve dans le cadre de cet exercice budgétaire, sans pour autant sacrifier nos priorités, notamment en matière de transition écologique. En plus d'intensifier les classiques actions de verdissement, nous allons assurer un développement urbain vert et durable, de même qu'accélérer le déploiement d'aménagements favorisant la mobilité active et sécuritaire. Un souci d'équité territoriale guidera également la répartition de ces interventions entre les différents quartiers », a déclaré madame Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

La transition écologique et le verdissement figureront au premier plan du budget pour 2023. L'Arrondissement saisira toutes les opportunités mises à sa disposition pour accélérer la plantation d'arbres et la résilience de ses quartiers. Pour ce faire, le filtre de la transition écologique sera appliqué à l'ensemble des projets d'aménagement du territoire et des modifications réglementaires conséquentes seront adoptées.

Au chapitre de la mobilité et de la sécurité, l'Arrondissement déploiera des moyens supplémentaires pour apaiser la circulation dans des secteurs ciblés et développer un réseau cyclable connecté et inclusif. Soucieux d'accroître l'accès à des logements abordables, l'Arrondissement poursuivra son implication en faveur de projets de logements communautaires. La Stratégie jeunesse en prévention de la criminalité sera renforcée par d'autres actions concrètes menées de concert avec ses partenaires pour lutter contre la violence commise et subie chez les jeunes.

L'amélioration des milieux de vie se reflétera au travers du réaménagement de parcs, espaces verts, terrains sportifs et bassins aquatiques, ainsi qu'au travers de l'intensification des interventions touchant à la propreté.

L'intégralité des priorités 2023 est détaillée dans la présentation budgétaire disponible sur montreal.ca/vsp .

Faits saillants du budget de fonctionnement 2023

L'Arrondissement présente un budget équilibré entre les revenus et les dépenses de 65 359 500 $, soit une modeste hausse de 5,98 % par rapport au budget de l'année précédente.

L'adoption de ce budget, qui intervient dans un contexte inflationniste exceptionnel, permettra à l'Arrondissement d'offrir des services de qualité tout en respectant la capacité à payer de sa population.

Ce budget de fonctionnement a été dicté, entre autres, par la prise en considération d'enjeux majeurs. En effet, l'Arrondissement a dû composer, encore une fois, avec une indexation des transferts budgétaires insuffisants en provenance de la Ville pour couvrir la totalité des coûts de rémunération. L'Arrondissement doit aussi assumer la masse salariale selon les différents termes des conventions collectives tout en absorbant l'inflation pour les autres postes de dépenses. Également, dans un souci de saine gestion des finances, l'Arrondissement préconise un recours limité aux surplus comme stratégie d'équilibre pour assurer la stabilité financière à moyen et long termes de l'organisation.

C'est donc à la lumière des points énoncés ci-haut que la stratégie budgétaire pour 2023 mise sur des efforts soutenus en matière d'optimisation des ressources, afin de limiter les impacts de l'inflation, ainsi que sur un ajustement de la taxe locale à 11,3%. L'incidence de cette hausse sera mineure sur le compte de taxe des propriétaires. À titre d'exemple, l'augmentation de la taxe locale pour un plex d'une valeur de 734 393 $ est estimée à 33 $ par année.

Faits saillants du Programme décennal d'immobilisations (PDI) 2023-2032

Les membres du conseil d'arrondissement ont également adopté une planification d'investissements pour les dix prochaines années. Cette planification présente une vision et une planification à long terme de la gestion des bâtiments, des infrastructures et de leurs équipements. Cette dernière est susceptible d'être révisée annuellement afin de suivre l'évolution des priorités prédéfinies. Le PDI 2023-2032 adopté prévoit une enveloppe budgétaire de 69 810 000 $ répartie sur dix ans.

Ces investissements seront consacrés à la protection des immeubles (27 122 000 $), à la réfection routière et réaménagement (28 163 000 $) et au réaménagement des parcs (14 525 000 $). L'Arrondissement disposera également de sources additionnelles de financement pour mener à bien ses projets.

Cette planification permet à l'Arrondissement d'effectuer la réfection de chaussées et trottoirs, ainsi que de s'attaquer à la vétusté de ses installations sous l'angle de la transition écologique. L'adoption du PDI a également pour objectif d'améliorer le cadre de vie de la population en s'assurant d'offrir des installations et des parcs adaptés à ses besoins.

Les projets majeurs de réaménagement des parcs, de réfection routière et réaménagement ainsi que de protection des bâtiments adoptés pour l'année 2023 sont détaillés dans la présentation du Budget de fonctionnement 2023 et PDI 2023-2032 disponible sur montreal.ca/vsp.

