VSP adopte le budget de fonctionnement 2022 et le PDI 2022-2031

MONTRÉAL, le 24 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Les membres du conseil d'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension ont adopté hier, lors d'une séance de conseil extraordinaire, le budget de fonctionnement 2022 ainsi que le Programme décennal d'immobilisations 2022-2031 (PDI).

« Aujourd'hui, on investit dans les priorités que la population de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension a choisies cet automne. On se donne les moyens pour des quartiers plus verts et plus sécuritaires, pour des rues plus propres et pour faire la lutte à l'insalubrité des logements, le tout en limitant la facture pour les résidentes et résidents. C'est un premier geste fort pour notre nouvelle administration et l'amélioration de notre arrondissement », a déclaré madame Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'Arrondissement.

Faits saillants du budget de fonctionnement 2022

L'Arrondissement présente un budget équilibré entre les revenus et les dépenses de 61 669 100 $, soit une modeste hausse de 2,2 % par rapport au budget de l'année précédente. La stratégie budgétaire retenue pour 2022 maintient le taux de la taxe de services et mise sur une augmentation de revenus locaux, notamment ceux ayant trait à la transition écologique, pour préserver un niveau de service de qualité à la population.

La transition écologique et le verdissement, au même titre que la mobilité, la sécurité et le service à la population figureront au cœur du plan d'action 2022. Voici quelques-unes des priorités pour l'an prochain :

Transition écologique et verdissement

Poursuivre la lutte contre les îlots de chaleur urbains, notamment l'accélération de la plantation d'arbres et de vivaces.

Implanter un cadre réglementaire pour l'ensemble des zones de stationnement et une tarification écoresponsable.

Mobilité et sécurité

Se doter d'une nouvelle approche en matière d'apaisement de la circulation adaptée aux spécificités et enjeux des milieux de vie identifiés, dont les abords de la Métropolitaine et Crémazie.

Contribuer à améliorer le sentiment de sécurité dans l'arrondissement en collaboration avec les citoyennes et les citoyens.

Poursuivre la mise en place de mesures pour améliorer la propreté et l'embellissement du territoire.

Intensifier la lutte et la prévention en matière d'insalubrité des logements.

Services à la population

Poursuivre le déploiement de logements sociaux.

Mettre en place un budget participatif par quartier.

Faits saillants du Programme décennal d'immobilisations (PDI) 2022-2031

Les membres du conseil d'arrondissement ont également adopté une planification d'investissements pour les dix prochaines années. Cette dernière est révisée annuellement afin de suivre l'évolution des priorités d'actions.

Le PDI 2022-2031 adopté prévoit une enveloppe budgétaire de 69 810 000 $ sur dix ans. Ces investissements seront consacrés à la protection des immeubles (28 520 000 $), à la réfection routière (28 690 000 $) et au réaménagement des parcs (12 600 000 $). L'Arrondissement disposera également d'investissements et de sources de financement supplémentaires pour mener à bien ses projets.

Exemples des investissements prévus pour l'année 2022 :

Protection des immeubles

Remplacement de la pataugeoire du parc de Sienne

Travaux de réaménagement du centre Patro Villeray

Mise aux normes de la piscine Joseph-Charbonneau

Réfection de la piscine Saint-Roch

Réfection routière et aménagements

Mesures locales d'apaisement de la circulation

Réfection de chaussée (planage et revêtement)

Réaménagement des parcs

Parc Bloomfield

Parc Villeray

Parc George-Vernot

Parc Nicolas-Tillemont

La présentation complète du budget de fonctionnement 2022 et du PDI 2022-2031 est disponible sur le site Web de l'arrondissement.

