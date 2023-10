Les clients peuvent maintenant recevoir des services d'interprétation vidéo et audio instantanés dans plus de 240 langues pour les aider avec les médicaments et d'autres questions liées à la santé.

TORONTO, le 25 oct. 2023 /CNW/ - Voyce, une entreprise axée sur la technologie qui se consacre à l'élimination des barrières linguistiques dans le secteur des soins de santé, et Rexall Pharmacy Group, l'un des principal détaillant de pharmacies au Canada, se lancent dans un nouveau partenariat pour aider à offrir un accès plus équitable et inclusif aux services de pharmacie partout au Canada. Voyce offre un service d'interprétation linguistique sur demande qui offre un accès vidéo simple, continu et sécurisé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, à des interprètes dans le domaine médical qui parlent plus de 240 langues et dialectes, y compris la langue des signes québécoise et américaine.

« Fournir aux patients une explication exacte de leur traitement et de leurs médicaments est une priorité absolue pour nos équipes de pharmacie, déclare Nicolas Caprio, président, Rexall Pharmacy Group. Le Canada possède une riche diversité linguistique, et cette technologie nous permet de surmonter les obstacles à la communication afin de mieux servir nos clients dans la langue dans laquelle ils se sentent le plus à l'aise de converser. Nous sommes très heureux de nous associer aux services d'interprétation de Voyce pour aider à combler ces lacunes dans les soins et à établir une meilleure confiance avec nos patients en leur offrant d'autres options de communication dans notre contexte de pharmacie. »

Rexall comprend que la santé et le bien-être sont différents pour tout le monde, et le but de cette collaboration est de simplifier et de soutenir la santé globale. En plus de l'ensemble des services de pharmacie, l'accès à l'interprétation linguistique permettra aux clients de recevoir la meilleure forme de soins et rendra possible un accès plus équitable et inclusif aux services de pharmacie communautaires.

« Depuis les hôpitaux et les centres de soins jusqu'à votre pharmacie locale, il y a trop d'obstacles linguistiques dans le domaine de la santé et du mieux-être aujourd'hui, ce qui rend les patients non anglophones ou francophones vulnérables lorsqu'ils demandent des soins, a déclaré Andrew Royce, chef de la direction de Voyce. « Ensemble, l'intégration de Voyce à Rexall assure une expérience uniforme pour les patients en matière d'interprétation médicale professionnelle, quelle que soit la langue parlée. Nous sommes heureux d'apporter notre innovation et la tranquillité d'esprit qu'elle procure aux clients des pharmacies partout au Canada et nous sommes fiers de contribuer à faire en sorte que tous ceux qui en ont besoin puissent se faire entendre. »

En temps réel, les équipes de pharmacie peuvent accéder au réseau d'interprètes médicaux de Voyce pour communiquer en toute transparence avec les patients sur l'appareil de leur choix, y compris les téléphones intelligents, les tablettes, les ordinateurs portatifs et les ordinateurs de bureau.

Pour visionner une vidéo sur ce nouveau partenariat depuis un établissement de Rexall, veuillez visiter le site https://www.rexall.ca/voyce

À propos de Voyce Canada

Voyce est une entreprise axée sur la technologie qui est profondément déterminée à aider les personnes dans le besoin qui font face à des obstacles linguistiques, à leur permettre de communiquer et à obtenir de l'aide au moment où elles en ont le plus besoin. Les interprètes linguistiques professionnels et qualifiés de Voyce offrent des services d'interprétation médicale sur une variété de technologies et de plateformes de télésanté dans plus de 240 langues et dialectes, y compris la langue des signes américaine. Partout aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et dans le monde, Voyce soutient des millions de conversations chaque année, donnant aux patients et aux fournisseurs de services la confiance nécessaire pour communiquer efficacement. Pour en savoir plus, consultez : www.voyceglobal.com .

