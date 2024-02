Voyageurs du Monde Canada acquiert le contrôle de EKILIB - Le Monde à Vélo pour renforcer son offre de voyages à vélo

MONTRÉAL, le 13 févr. 2024 /CNW/ - Fort de cette acquisition du leader québécois des voyages à vélo-bateau en Europe, Voyageurs du Monde Canada, qui a développé une activité similaire avec sa marque Terres d'Aventure au cours des 5 dernières années, prévoit d'étendre ses activités sur le marché canadien. Ainsi, le groupe renforce sa présence dans un segment d'activité à faibles émissions de gaz à effet de serre et moins sensible aux crises sanitaires. De plus, le groupe acquiert des compétences et un savoir-faire unique sur un marché en plein essor, affichant des taux de croissance supérieurs à d'autres secteurs du tourisme.

Face à la tendance croissante des voyages à vélo en, en particulier les circuits de cyclotourisme sur des vélos électriques, Voyageurs du Monde Canada souhaite élargir sa gamme de voyages en plein air.

Jean-François Gagné demeure le directeur général de EKILIB - Le Monde à Vélo, et la société pourra bénéficier de la synergie des filiales vélo de la maison mère en Europe pour enrichir son offre de voyages à vélo, notamment sur de nouvelles destinations.

"Je suis très enthousiaste à l'idée de travailler avec les équipes du groupe Voyageurs pour continuer d'améliorer la qualité de notre offre de voyages à vélo tout en offrant un environnement de travail stimulant à notre équipe. En 2023, nous avons plus que doublé nos ventes de 2022 et dépassé de 17% notre année record prépandémique de 2019. Cela s'annonce encore plus fort en 2024 ! ", déclare le directeur général Jean-François Gagné.

"Je crois fermement que l'avenir du voyage repose sur la qualité du service, la personnalisation, mais aussi sur l'activité physique, qui permet de mieux contempler tout en réduisant son empreinte. Le voyage à vélo, en particulier avec l'arrivée des vélos électriques, démocratise encore plus ce type de voyage. Nous sommes impatients d'accueillir les équipes de Monde à Vélo dans nos bureaux à Saint-Henri'', explique Philippe Bergeron, le président de Voyageurs du Monde au Canada.

À propos de Voyageurs Du Monde Canada

Leader mondial dans le voyage sur mesure haut de gamme avec la marque Voyageurs du Monde, et chef de file dans le voyage à pied avec la marque Terres d'Aventure, la société adopte une approche personnalisée mettant en avant le respect de l'environnement et des populations, la qualité des services, ainsi qu'un rythme de voyage adapté. Le chiffre d'affaires généré au Canada s'élève à 30 millions de dollars

À propos de EKILIB - Le Monde à Vélo

Monde à Vélo est spécialiste des voyages à vélo en liberté et en groupe. Le voyagiste réalise une forte portion de son activité en Europe, notamment avec les voyages de type vélo-bateau. L'entreprise génère un chiffre d'affaires de 4 M$.

