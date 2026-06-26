Voyages 2020 inc. : l'OPC annonce la nomination d'un administrateur provisoire

QUÉBEC, le 26 juin 2026 /CNW/ - L'Office de la protection du consommateur annonce que PwC a été nommé administrateur provisoire de l'agence Voyages 2020 inc., dont le permis d'agent de voyages a été suspendu le 19 mai 2026. L'agence est située au 2020, rue André-Labadie, bureau 124, à Beloeil. Elle compte également des succursales à Maniwaki, à Sainte-Thérèse et à Baie-Saint-Paul.

L'administrateur provisoire a notamment pour mandat de faire cesser toute activité d'agent de voyages de l'entreprise et de régler tous les dossiers courants de l'agence. Il déterminera si les clients qui avaient un voyage à venir pourront voyager malgré la fin des activités de l'agence ou si leur dépôt doit être remboursé. Il devra également produire un rapport final de sa gestion à l'intention du président de l'Office.

Les clients qui ont réservé un voyage à venir avec l'agence Voyages 2020 inc. et qui ont besoin d'assistance peuvent joindre l'administrateur provisoire par courriel à l'adresse [email protected] ou par téléphone au 514 205-5042.

Source : Relations avec les médias

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Charles Tanguay

418 643-1484, poste 2254

SOURCE Office de la protection du consommateur