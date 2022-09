L'âge glorieux du bronze

BEIJING, 28 septembre 2022 /CNW/ - Un reportage de CRI Online :

Hubei, en Chine, est un important berceau de la culture du Yangtze et de la culture du Chu. Riche de reliques culturelles en bronze, la province de Hubei peut être surnommée le « Royaume du bronze ». Elle est généralement représentée par des reliques culturelles considérées comme des trésors nationaux comme l'épée de Goujian et le carillon de cloches dans la tombe du marquis Yi dans l'État de Zeng.

Bianzhong ou cloches chinoises du marquis Yi de Zeng (ci-dessus) et l’épée de Goujian (ci-dessous) (PRNewsfoto/CRIOnline)

L'épée de Goujian, enfouie profondément sous terre depuis plus de 2 500 ans, est encore extrêmement bien aiguisée et brillante. Elle peut même couper facilement plus de 20 couches de papier. La composition métallique de cette épée est très compliquée; elle contient non seulement du cuivre et de l'étain, mais aussi du plomb et du fer. Le corps de l'épée est constitué en grande partie de cuivre, ce qui la rend souple et difficile à briser. La lame a une forte teneur en étain, est très dure et très pointue. On peut dire que le forgeage de l'épée de Goujian est fait selon le procédé de fabrication de métal composite. Selon les documents publiés, d'autres pays n'ont commencé à utiliser cette technologie des métaux composites qu'à l'époque moderne. La façon dont la Chine ancienne maîtrisait et utilisait efficacement cette technologie il y a plus de 2000 ans est un autre mystère qu'on n'a pas encore réussi à résoudre.

En 1978, lorsqu'on a découvert le carillon de cloches dans la tombe du marquis Yi dans l'État de Zeng, et bien qu'il ait été enterré pendant plus de 2 400 ans, ses cloches sont restées suspendues sous terre, et ont conservé une grande variété de tonalités précises. Parallèlement, elles avaient deux sons musicaux complètement différents : l'un de l'avant et l'autre de côté. Ce carillon est le plus imposant, le mieux préservé et le plus magnifique que l'on a découvert en Chine à ce jour, avec un poids total de plus de 5 000 kilogrammes. Il est fait de cuivre, d'étain et de plomb, et est décoré de figures, de bêtes, de dragons, de fleurs et de motifs géométriques conçus à l'aide de techniques telles que la sculpture ronde, le relief et la sculpture du Yin. Il est également gravé avec des inscriptions en or erronées indiquant les tonalités de prononciation de chaque cloche. La fouille des cloches du tombeau du marquis Yi de l'État de Zeng montre au monde non seulement les superbes compétences de la Chine antique en matière de moulage du bronze, mais représente également les réalisations extrêmement avancées de la civilisation rituelle et musicale chinoise précédant la dynastie Qin.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1908459/WechatIMG4347.jpg

SOURCE CRIOnline

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Chen Zhang,+86-13311590725, [email protected]