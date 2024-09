Vox Populi : 10 ans à faire résonner la voix des élèves

QUÉBEC, le 5 sept. 2024 /CNW/ - À l'occasion de la rentrée scolaire, Élections Québec célèbre les 10 ans du programme éducatif Vox populi : ta démocratie à l'école, qui soutient la mise en place et les activités d'un conseil d'élèves élus par leurs pairs. Ce programme s'inscrit dans les efforts de l'institution visant à stimuler l'intérêt pour la démocratie chez les futures générations d'électrices et d'électeurs.

En initiant les jeunes aux valeurs démocratiques et en leur permettant de contribuer à la vitalité de leur milieu scolaire, Élections Québec souhaite favoriser l'engagement citoyen et la participation électorale à long terme.

Programme Vox populi

Le programme Vox populi : ta démocratie à l'école accompagne les écoles qui mettent en place un conseil d'élèves. Il permet aux élèves de faire entendre leur voix et de participer aux décisions touchant la vie de leur école. Il leur permet aussi de vivre un processus électoral et de mettre en pratique des valeurs démocratiques. Le programme outille les jeunes élus pour qu'ils incarnent des valeurs démocratiques comme la liberté d'expression, le respect, l'entraide, l'équité et l'engagement dans leur milieu scolaire. Vox populi est né en 2015 d'une initiative conjointe d'Élections Québec, de l'Assemblée nationale et de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant. Il est maintenant sous la responsabilité d'Élections Québec.

Taux d'adhésion en augmentation

La période d'adhésion au programme bat son plein pour l'année qui s'amorce. Il est offert sans frais aux écoles primaires et secondaires. Depuis le lancement de ce programme, il y a 10 ans, plus de 33 000 jeunes de quelque 765 écoles y ont participé. Au cours de l'année scolaire 2023-2024, le programme Vox populi a soutenu les conseils d'élèves de près de 300 écoles primaires et secondaires du Québec, un record depuis sa création. Les équipes-écoles des régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean (33,3 %) et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (24,1 %) ont participé davantage que les autres à ce programme éducatif (un tableau complet est disponible en annexe).

Complément au nouveau programme Culture et citoyenneté québécoise

Alors que le nouveau programme Culture et citoyenneté québécoise fait son entrée dans toutes les écoles du Québec, Élections Québec souhaite rappeler l'effet positif que peut avoir un conseil d'élèves actif et démocratique dans une école. En effet, le conseil permet de transformer des apprentissages théoriques en expérience concrète. Pour que les jeunes se sentent concernés par la démocratie, il faut créer des moments pour discuter, pour s'informer, pour s'exprimer et pour décider ensemble. Le programme Vox populi propose un accompagnement qui permet de maximiser cette expérience.

Soutenir les écoles dans leurs responsabilités légales

Vox populi permet aussi aux écoles membres d'obtenir du soutien pour remplir leurs obligations légales en matière de participation des élèves à la démocratie scolaire. En effet, la Loi sur l'instruction publique prévoit que les conseils d'établissement doivent consulter les élèves ou un groupe d'élèves au moins une fois par année. De plus, en septembre, les écoles qui offrent le deuxième cycle du secondaire doivent constituer un comité d'élèves qui nomme deux élèves pour siéger au conseil d'établissement. Ces deux élèves ont le droit de vote au même titre que les autres membres.

L'éducation à la démocratie, plus importante que jamais

En cette époque où certaines démocraties sont menacées ou remises en question, où les discours se polarisent et où le taux de participation électorale diminue, l'adhésion aux valeurs démocratiques est plus fragile et moins spontanée qu'on le souhaiterait. Ainsi, l'éducation à la démocratie, qui est au cœur de la mission d'Élections Québec, est plus pertinente et nécessaire que jamais. Elle doit commencer tôt et s'inscrire dans le parcours scolaire de chaque jeune.

D'ailleurs, les études démontrent que la fréquence des discussions familiales sur la démocratie est plus élevée lorsque les enfants participent à une activité d'éducation à la citoyenneté. Dans certains cas, les enfants encouragent même leurs parents à aller voter! Les enfants sont donc des acteurs de socialisation politique. Lorsqu'ils sont exposés à de nouvelles connaissances et expériences, ils peuvent les communiquer et entraîner des changements dans les attitudes et dans les comportements de leur entourage.

Citations

« Pour bien comprendre les rouages de la démocratie, il n'y a rien de mieux que de la vivre, d'en faire l'expérience. L'école est pour cela un endroit privilégié. Par l'entremise de leur conseil d'élèves, les jeunes ont l'occasion d'influencer certaines décisions. Ils jouent ainsi un rôle actif dans leur milieu de vie. Le programme Vox populi est justement conçu pour maximiser l'expérience démocratique de ces conseils d'élèves, dans la perspective de former des citoyennes et citoyens qui joueront un rôle actif dans la société de demain - leur société. »

- Jean-François Blanchet, directeur général des élections

« Vox populi, c'est une banque de ressources, d'aide et de formations. Le programme a vraiment bonifié notre conseil d'élèves en le rapprochant de la réalité politique. On ne participait pas, les autres années, et on est passés à côté de quelque chose. Je vous encourage donc à participer. C'est très simple. Élections Québec vous accompagne, c'est gratuit et ils sont toujours là pour vous. »

- Anthony Pelletier, enseignant d'univers social et responsable du conseil d'élèves de l'école secondaire de Rochebelle, à Québec

À propos d'Élections Québec

Élections Québec est une institution impartiale et indépendante qui a pour mission d'assurer l'intégrité, la transparence et la fiabilité des élections et de contribuer à la vitalité de la démocratie québécoise. Elle produit une diversité de programmes et contenus éducatifs sur les élections, sur le droit de vote et sur la participation à la vie démocratique.

Information complémentaire

Taux d'adhésion au programme Vox populi : ta démocratie à l'école par région administrative au cours de l'année scolaire 2023-2024

Région

administrative Nombre d'écoles membres en

2023-2024 Nombre d'écoles primaires et secondaires francophones*

dans la région Taux d'adhésion

au programme (%)** Saguenay-Lac-Saint-Jean 35 105 33,3 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 13 54 24,1 Laval 14 86 16,3 Montréal 61 412 14,8 Lanaudière 22 151 14,6 Estrie 16 131 12,2 Capitale-Nationale 21 175 12,0 Bas-Saint-Laurent 10 85 11,8 Montérégie 48 423 11,4 Côte-Nord 6 61 9,8 Outaouais 9 98 9,1 Laurentides 15 167 9,0 Mauricie 7 86 8,1 Chaudière-Appalaches 11 170 6,5 Nord-du-Québec 2 44 4,6 Abitibi-Témiscamingue 3 68 4,4 Centre-du-Québec 3 107 2,8 Total 296 2423 12,2

* Le programme Vox populi : ta démocratie à l'école est offert seulement en français.

** Certaines écoles continuent d'utiliser les outils du programme sans renouveler leur adhésion.

Abonnez-vous à notre infolettre pour recevoir nos communiqués de presse par courriel.

SOURCE Élections Québec

Source : Service des relations avec les médias, Élections Québec, 418 644-3320 ou 1 888 870-3320, [email protected]