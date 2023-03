L'enchère commence à 39 millions de dollars pour la parcelle d'une valeur de 125 millions de dollars

LOS ANGELES, 2 mars 2023 /CNW/ - Senderos Canyon , la plus importante offre de terrains à Los Angeles, en Californie, aux États-Unis, qui compte environ 260 acres vierges au cœur du prestigieux Bel Air, est à vendre aux enchères jusqu'à la date limite fixée au 15 mars 2023, à 16 h (HP). Situé sur trois parcelles contiguës non développées, Senderos Canyon représente six pour cent de la superficie totale de Bel Air et est connue comme la dernière parcelle de terrain disponible de cette taille dans la région du Grand Los Angeles. La vente aux enchères est gérée par Paramount Realty USA, une importante entreprise nationale de vente aux enchères, et les courtiers Melinda et Scott Tamkin de Compass.

« La terre est roi » a déclaré Scott Tamkin, le co-agent d'inscription. « Senderos Canyon offre une chance unique de posséder peut-être le terrain le plus spécial, un véritable joyau de la Couronne, dans la région convoitée de Bel Air.

Nous sommes ravis de participer à la vente aux enchères d'une propriété trophée de cette envergure, a déclaré Misha Haghani, propriétaire de la maison de vente aux enchères Paramount Realty USA. Tout comme l'art, cette propriété exceptionnelle de 260 acres à Bel Air est vraiment irremplaçable et cette vente aux enchères représente absolument une occasion générationnelle. »

Senderos Canyon, une véritable parcelle trophée polyvalente située à quelques minutes de Beverly Hills, offre un ensemble diversifié de possibilités de développement résidentiel et commercial. Ses terrains luxuriants offrent une toile vierge pour une enclave résidentielle de luxe ou d'autres concepts comme un terrain de golf, un centre équestre, un centre de bien-être, un complexe ou une installation de sports et plus encore.

Pour présenter une offre, planifier une visite ou obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Paramount Realty USA au 212 867-3333 ou à [email protected] .

À propos de Tamkin Group à Compass Le Tamkin Group à Compass se spécialise dans les services immobiliers pour le compte de clients dans l'achat et la vente de maisons et d'immeubles à revenu dans la région du Grand Los Angeles DRE no 01336758/01336759.

À propos de Paramount Realty USA Paramount Realty USA est une importante société nationale de vente aux enchères de biens immobiliers. L'équipe a commercialisé ou vendu des intérêts immobiliers et de capital-déploiement d'une valeur de plus de 2 milliards de dollars partout en Amérique du Nord par vente aux enchères, et a fourni des services-conseils dans le cadre de ces activités. L'entreprise a mis aux enchères des propriétés de luxe, résidentielles et commerciales pour des particuliers fortunés, sociétés de capital-investissement, promoteurs, bureaux familiaux, prêteurs, organismes gouvernementaux et autres propriétaires de biens immobiliers. Visitez le site www.prusa.com pour obtenir de plus amples renseignements.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1987690/Paramount_Realty_USA_Logo.jpg

SOURCE PARAMOUNT REALTY USA

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Misha Haghani, [email protected]