Votre gouvernement va de l'avant avec le prolongement de l'autoroute 25 à Sainte-Julienne et la voie de contournement de Saint-Lin-Laurentides

SAINT-LIN-LAURENTIDES, QC, le 28 sept. 2020 /CNW/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, accompagné du député de Rousseau et adjoint parlementaire de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, M. Louis-Charles Thouin, annoncent que le gouvernement du Québec va de l'avant avec le prolongement de l'autoroute 25 à Sainte-Julienne et la construction d'une voie de contournement à Saint-Lin-Laurentides.

Si la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure, déposée mercredi à l'Assemblée nationale par la présidente du Conseil du trésor, est adoptée, les travaux attendus depuis longtemps par la population débuteront dès 2022.

Avec cette annonce, la fluidité de la circulation et la sécurité sur les routes traversant l'agglomération urbaine de Saint-Lin-Laurentides seront améliorées. Les travaux visent à accroître l'accessibilité de la partie nord de la région de Lanaudière et à diminuer la circulation au centre-ville de Sainte-Julienne. La réalisation de ces projets a également pour but de résoudre les problèmes de circulation et de sécurité sur la route 125 entre Saint-Esprit et Rawdon.

Citations

« Le gouvernement affirme son engagement de réaliser ces projets primordiaux, tant attendus par le milieu et la population. Mon collègue Louis-Charles et moi avons mis les bouchées doubles pour que ce projet débloque. Aujourd'hui, on avance concrètement et, si le projet de loi 66 est adopté, vous allez voir de l'action sur le terrain rapidement. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« La forte croissance démographique et l'essor du développement économique de notre belle région de Lanaudière font en sorte que la circulation y est plus importante. Notre réseau routier doit suivre cette évolution. À terme, ces investissements permettront d'améliorer la sécurité et la fluidité des déplacements de façon appréciable, contribueront à la création et au maintien d'emplois dans la région, et offriront un meilleur accès aux nombreux attraits de Lanaudière pour les résidents et les touristes. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Ces deux projets d'envergure permettront de réduire l'engorgement dans ces secteurs névralgiques de la MRC de Montcalm. Je suis fier d'annoncer cette étape marquante dans le cheminement de ces projets que nous franchissons aujourd'hui en vue de leur réalisation. »

Louis-Charles Thouin, député de Rousseau et adjoint parlementaire de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

Faits saillants

Le projet de contournement de la ville de Saint-Lin-Laurentides inclut le réaménagement des routes 335 et 337.

inclut le réaménagement des routes 337. Le projet de construction d'une route nationale dans le prolongement de l'autoroute 25 comprend les travaux d'amélioration de la route 125 dans la municipalité de Sainte-Julienne .

. Les deux projets sont regroupés dans un seul appel d'offres, lancé un peu plus tôt ce mois-ci.

L'objet du contrat consiste notamment à :

préparer l'avant-projet;



réaliser les plans et devis préliminaires et définitifs et préparer les documents d'appels d'offres pour les travaux;



réaliser, au besoin, des études complémentaires telles que l'arpentage, la géotechnique, etc.

