Votre gouvernement va de l'avant avec la sécurisation de la route 158

JOLIETTE, QC, le 28 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec concrétise son engagement à renforcer la sécurité sur la route 158 entre Saint-Alexis et Joliette en dévoilant son projet de sécurisation. Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, accompagné de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Très attendues depuis de nombreuses années, les interventions prévues sur la route 158 permettront d'augmenter la sécurité et la fluidité des déplacements des quelque 15 000 usagers qui y circulent quotidiennement. Ce projet est également inscrit à la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure, adoptée en décembre 2020.

Les travaux, qui commenceront en 2022 à Crabtree, représentent un investissement d'environ 80 M$. Les quatre projets qui seront réalisés sur cet axe important de la région de Lanaudière sont :

la construction d'une bretelle d'accès au chemin Archambault, secteur sud, à Crabtree ;

; le réaménagement de la route 158 en route à quatre voies, entre la route 343 et la rue Saint-Pierre , à Joliette , sur une distance de 2 kilomètres;

, à , sur une distance de 2 kilomètres; l'élargissement de la route 158 en route à quatre voies, avec séparateur physique, de Saint-Alexis à Saint-Paul , sur une distance de 15,5 kilomètres;

, sur une distance de 15,5 kilomètres; la construction d'un échangeur à l'intersection des routes 158 et 343, à Saint-Paul .

« Dès mon arrivée en poste, j'ai indiqué à nos équipes que la sécurité était ma priorité. Il a donc été très clair que la route 158 devait être priorisée, et nous avons posé plusieurs gestes afin d'accélérer ce projet. La population de Lanaudière l'attend depuis trop longtemps, et je suis très fier que notre gouvernement respecte son engagement. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Aujourd'hui, on agit pour que soit réglée la question de la sécurité sur la route 158, et j'en suis fière. Nous concrétisons ainsi un engagement de notre gouvernement et je me réjouis, avec les Lanaudoises et les Lanaudois, du plan de sécurisation présenté. Il comporte des solutions concrètes et bien ciblées qui amélioreront la situation de façon significative. Non seulement ce projet s'inscrit-il dans notre programme régional de mobilité durable, mais il permettra une plus grande fluidité des déplacements et un meilleur accès à la région pour toutes et tous. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière et de la région du Bas-Saint-Laurent

Les quatre projets sont planifiés selon leur calendrier respectif et seront réalisés indépendamment les uns des autres. De cette façon, les bénéfices sur la sécurité et la fluidité se concrétiseront au fur et à mesure qu'un projet sera terminé.

Dans son ensemble, le projet de sécurisation de la route 158 a pour objectifs de diminuer les collisions graves et mortelles ainsi que les collisions frontales, et d'augmenter les possibilités de dépassement sécuritaire et la capacité du débit de circulation aux intersections des routes 125, 341 et 343.

343. Le projet intégrera une piste multifonctionnelle pouvant servir aux véhicules hors route ainsi qu'aux cyclistes.

Environ 15 000 véhicules en moyenne circulent quotidiennement sur la route 158, entre Saint-Esprit et Joliette , dont 10 % de camions.

