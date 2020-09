Votre gouvernement va de l'avant avec la route 117 à quatre voies entre Labelle et Rivière-Rouge

RIVIÈRE-ROUGE, QC, le 26 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de l'Estrie, M. François Bonnardel, et la députée de Labelle, Mme Chantale Jeannotte, sont heureux d'annoncer que la route 117 entre Labelle et Rivière-Rouge sera élargie afin de devenir une route à quatre voies à chaussées séparées.

Si la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure, déposée mercredi à l'Assemblée nationale, est adoptée, les travaux attendus depuis longtemps par la population débuteront dès 2022. C'est un gain important de plus de trois années sur l'échéancier habituel des travaux pour améliorer la sécurité des usagers sur ce tronçon de route de 14,6 kilomètres reconnu parmi les plus mortels du Québec.

En parallèle à ce projet majeur, le ministre annonce que d'autres interventions seront réalisées pour sécuriser la route 117 dans les prochains mois et les prochaines années entre Labelle et Mont-Laurier. En effet, des travaux de correction de la courbe du pont Ouellet et le réaménagement de ses approches seront entrepris dès cet automne à Labelle. De plus, au printemps prochain, la pose d'une bande rugueuse médiane s'amorcera, et d'autres travaux seront éventuellement confirmés dans les années à venir.

Citations :

« Votre gouvernement va de l'avant en concrétisant cet important projet pour la communauté. Avec l'adoption du projet de loi 66, nous pourrons commencer les travaux dès 2022. L'élargissement et la séparation des chaussées de la route 117 actuelle entre Labelle et Rivière-Rouge sont les solutions définitives aux enjeux de sécurité dans ce secteur. Je le réitère : il n'y a pas de compromis à faire quand il s'agit d'améliorer la sécurité des usagers de la route. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Une étape importante est franchie pour la réalisation de ce projet essentiel. J'ai aujourd'hui un grand sentiment de devoir accompli et je suis convaincue que les citoyens de ma circonscription se réjouiront avec moi de cette annonce. Le comité SOS 117, composé d'élus municipaux de la région avec lequel je collabore depuis 2018, ainsi que la population de la circonscription de Labelle ont été entendus. C'est un grand jour pour notre région! »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle

« Cette annonce démontre bien la volonté de notre gouvernement de respecter cet engagement important. À terme, la concrétisation de ce projet bénéficiera à tous les résidents, aux villégiateurs de la région ainsi qu'à tous les usagers de cette route nationale. Ce projet s'ajoute aux nombreuses interventions qui ont été réalisées au fil des ans et à celles à venir dans le cadre du plan d'intervention pour la route 117. »

Sylvie D'Amours, ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

La route 117 est un axe majeur qui fait partie du réseau stratégique en soutien au commerce extérieur. Il s'agit du seul lien routier entre la région métropolitaine de Montréal et la région de l'Abitibi-Témiscamingue.

Le tronçon visé par le projet de bonification de la route 117, situé entre les municipalités de Labelle et de Rivière-Rouge, est reconnu comme étant particulièrement accidentogène, ayant été le lieu de multiples accidents mortels au cours des dernières années.

et de Rivière-Rouge, est reconnu comme étant particulièrement accidentogène, ayant été le lieu de multiples accidents mortels au cours des dernières années. Pour sécuriser ce tronçon, la route actuelle sera élargie de façon à obtenir deux voies de circulation par direction avec une séparation centrale.

Le mandat qui sera octroyé concerne principalement la conception du projet. Il permettra la réalisation des études d'avant-projet ainsi que la réalisation des plans et devis qui permettront de procéder ensuite aux appels d'offres pour la réalisation des travaux de construction.

Le débit moyen est de 7 800 véhicules par jour (données de 2019), avec une hausse notable en période estivale, allant jusqu'à 9 300 véhicules.

En parallèle à ce projet d'envergure, un plan d'intervention sur la route 117 au nord de Rivière-Rouge est en cours de réalisation. Plus de 170 millions de dollars ont été investis dans la région des Laurentides en vue de l'accomplissement de plusieurs projets pour améliorer la sécurité des déplacements entre les régions des Laurentides, de l'Outaouais et de l'Abitibi-Témiscamingue.

Trois interventions entre Rivière-Rouge et Mont-Laurier sont également en planification et seront ajoutées à la programmation routière des prochaines années :

sont également en planification et seront ajoutées à la programmation routière des prochaines années : Prolongement d'un kilomètre de la section à quatre voies de la 117, au sud de Mont-Laurier ;

;

Ajout d'un séparateur médian, sur deux kilomètres, au sud de Lac-des-Écorces;



Correction de deux courbes à Lac-Saguay et déplacement de l'intersection de la 117 et du Chemin du Lac-Nominingue .

Lien connexe

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Renseignements: Source : Florence Plourde, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél. : 418 643-6980; Pour information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724