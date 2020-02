Votre gouvernement octroie plus de 20 M$ sur 5 ans à la SODEC pour stimuler l'entrepreneuriat culturel

QUÉBEC, le 27 févr. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce l'octroi de plus de 20 M$ sur 5 ans à la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) pour appuyer les entreprises québécoises du secteur culturel, et ainsi mieux soutenir les artisans et créateurs québécois dans leur conquête de nouveaux marchés.

Elle en a fait l'annonce hier soir, à l'occasion de l'ouverture des Rendez-Vous Québec Cinéma, au cinéma Impérial.

Les sommes issues du budget 2019-2020 permettront l'injection de 4,1 M$ en cours d'année dans les programmes d'aide de la SODEC. Elles entraîneront la création de nouveaux programmes d'aide visant à stimuler le développement de propriétés intellectuelles et de modèles d'affaires innovants, en plus de bonifier le soutien au rayonnement international des entreprises culturelles québécoises.

Citation :

« Nous souhaitions donner une impulsion aux entreprises culturelles afin de stimuler la production de contenus québécois dans un contexte où la concurrence internationale est très forte. Les sommes réservées pour nos créateurs dans le budget 2019-2020 visent à développer le moteur entrepreneurial qui permettra de faire rayonner nos créateurs et nos artisans au Québec et à travers le monde. Nous pouvons être fiers des œuvres et des contenus qu'ils développent et qui brillent par leur originalité. C'est pourquoi nous voulons leur donner les moyens de réaliser leurs ambitions. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

