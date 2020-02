Votre gouvernement injecte près de 7 M$ sur 5 ans dans le programme de bourses du Conseil des arts et des lettres du Québec

QUÉBEC, le 20 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Afin de mieux soutenir les artistes dans le développement de leur carrière et les épauler dans les activités liées à leur démarche artistique, de la recherche à la diffusion, la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce l'injection de près de 7 M$ supplémentaires sur 5 ans dans le programme de bourses du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ).

Une somme additionnelle de 1 375 000 $ sera ainsi attribuée au nouveau programme de bourses, portant les sommes disponibles pour soutenir les artistes à 14,5 M$ pour l'année 2020-2021.

Accessible à compter d'aujourd'hui, le programme comportera notamment un volet réservé à l'entrepreneuriat et qui offrira un soutien maximal de 100 000 $.

Citation :

« C'était l'une de mes priorités, dans le cadre du dernier budget, d'allouer des sommes supplémentaires à ces créateurs dont nous sommes fiers et de leur permettre de poursuivre leur démarche artistique dans les meilleures conditions possible. Grâce à l'octroi de sommes additionnelles, ils ont dès aujourd'hui accès à un programme de bourses renouvelé, plus efficace et plus généreux, qui facilitera notamment le démarrage de leur carrière et l'acquisition ou la consolidation de compétences. Votre gouvernement est heureux de soutenir ce programme du CALQ, qui vise l'amélioration des conditions socioéconomiques des artistes professionnels et des travailleurs culturels, et qui dynamise l'entrepreneuriat culturel. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Faits saillants :

Avec le nouveau programme de bourses, le CALQ se dote d'un instrument d'intervention amélioré qui lui permettra de soutenir les artistes, de l'idéation à la diffusion de leurs œuvres.

