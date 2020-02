Votre gouvernement bonifie l'aide financière au Salon du livre de l'Outaouais

GATINEAU, QC, le 27 févr. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, profite du 41e Salon du livre de l'Outaouais (SLO) pour annoncer une bonification de l'aide financière accordée à ce rendez-vous littéraire. Le SLO bénéficie donc d'une augmentation de 16 % de son financement, qui passe de 86 500 $ à 100 000 $ pour l'année 2019-2020.

Cette bonification de l'aide au fonctionnement est accordée par l'intermédiaire de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) et traduit la volonté de votre gouvernement de mieux soutenir les manifestations culturelles dans leurs missions.

Citations :

« Notre gouvernement bonifie le financement au Salon du livre de l'Outaouais parce qu'il constitue un rouage essentiel dans la promotion de notre milieu littéraire et de l'édition. C'est une belle vitrine pour nos auteurs québécois qui favorise les rencontres entre les artisans du secteur du livre et les lecteurs, et qui rend les œuvres littéraires encore plus accessibles. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Le Salon du livre de l'Outaouais est l'événement littéraire le plus important après ceux des villes de Montréal et de Québec. À ce titre, il témoigne de la richesse et de la vitalité de la vie culturelle de l'Outaouais. La bonification de l'aide gouvernementale reflète la réalité de notre région, avec ses spécificités, dont sa situation frontalière et la diversité des milieux de vie. Je remercie ma collègue, la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, pour son soutien dans ce dossier important pour notre région. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Liens connexes :

Politique culturelle du Québec

Salon du livre de l'Outaouais

Suivez le Ministère dans les médias sociaux :

Facebook.com/mccquebec

Twitter.com/mccquebec

Autres comptes

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Renseignements: Source : Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, 418 380-2310; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388; Johanne Morissette, Directrice des communications, Société de développements des entreprises culturelles, 514 841-2314