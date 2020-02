Votre gouvernement accorde près de 450 000 $ au Théâtre Hector-Charland

L'ASSOMPTION, QC, le 9 févr. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, octroie une aide financière de 448 200 $ à la Corporation Hector-Charland pour des travaux de rénovation et de mise aux normes du Théâtre Hector-Charland.

La ministre en a fait l'annonce aujourd'hui en présence du premier ministre, M. François Legault, au moment de la pelletée de terre pour la future Maison Jacques-Parizeau, un lieu d'hébergement dédié aux résidences de création à L'Assomption.

Allouée en vertu du programme Aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications, cette somme permettra à la Corporation Hector-Charland d'effectuer des travaux de rénovation qui toucheront, entre autres, la maçonnerie, les éléments de la structure et les revêtements extérieurs. De plus, la Corporation pourra acquérir du nouveau matériel scénique et faire une mise à niveau de l'équipement technique déjà en place.

Les rénovations du Théâtre Hector-Charland assureront le maintien des activités de diffusion pour cet organisme culturel qui joue un rôle majeur dans la région de Lanaudière. Elles permettront d'offrir des espaces conviviaux et adaptés aux différentes clientèles et garantiront ainsi la pérennité de la salle.

« La culture fait partie de l'âme de notre peuple. Nos artistes nous rendent fiers de ce que nous sommes, de notre identité. Je suis très fier aujourd'hui que le gouvernement du Québec investisse dans la mise à niveau des installations du Théâtre Hector-Charland. Ce projet dynamisera la vie culturelle de la ville de L'Assomption et de l'ensemble de la région. »

François Legault, premier ministre et député de L'Assomption

« Dès mon entrée en poste, j'ai dit que ce serait l'une de mes priorités d'investir en culture dans les régions à la grandeur du Québec, et l'annonce d'aujourd'hui s'inscrit avec plusieurs autres en ce sens. Les sommes consenties au Théâtre Hector-Charland lui permettront de maintenir des infrastructures qui seront à la hauteur de ses ambitions et qui pourront accueillir le public de Lanaudière dans les meilleures conditions. Cet investissement démontre la volonté de votre gouvernement de rendre la culture accessible aux collectivités, dans des lieux de qualité dont les citoyens pourront être fiers. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« La Corporation Hector-Charland est très importante dans la région de Lanaudière et je suis convaincu que ce projet suscitera une grande fierté tant pour notre région que pour tout le Québec. Les améliorations prévues au Théâtre contribueront à enrichir son offre culturelle et à valoriser la région. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

