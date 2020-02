Votre gouvernement accorde près de 341 000 $ pour la construction d'une bibliothèque à Saint-Dominique

SAINT-DOMINIQUE, QC, le 27 févr. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et la députée de Saint-Hyacinthe, Mme Chantal Soucy, ont annoncé aujourd'hui qu'une aide financière de 340 800 $ est accordée à la municipalité de Saint-Dominique pour la construction d'une nouvelle bibliothèque.

Cette aide gouvernementale, allouée en vertu du programme Aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications, permettra à la municipalité de construire une nouvelle bibliothèque municipale scolaire, en partenariat avec le milieu scolaire de Saint-Hyacinthe.

Le projet de nouvelle bibliothèque de la municipalité de Saint-Dominique permettra de rehausser de façon considérable la qualité des services offerts. Elle offrira des espaces conviviaux et adaptés aux différentes clientèles et la programmation sera enrichie afin d'offrir une vaste gamme d'activités pour tous les usagers.

La superficie de la bibliothèque municipale sera augmentée de manière importante, passant de 83 à 391 m2. De plus, les citoyens auront accès à un plus grand nombre de postes informatiques et de places assises. Enfin, la fusion des collections municipales et scolaires augmentera le nombre de documents mis à la disposition de la population.

Citations :

« Cette nouvelle bibliothèque s'inscrit en droite ligne avec la vision de votre gouvernement : celle d'une culture ancrée dans le quotidien des gens à la grandeur du Québec, dans des lieux adaptés à leurs besoins. Les bibliothèques jouent un rôle déterminant et très apprécié dans une communauté, car elles sont des pôles qui ont une fonction sociale, éducative et culturelle. Elles démocratisent le savoir auprès des citoyennes et des citoyens et stimulent leur goût pour la lecture. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Je me réjouis de cette annonce qui entraînera des effets positifs pour l'ensemble de la communauté. Ce projet rassembleur contribuera assurément à la valorisation de la vie culturelle et sociale de la municipalité de Saint-Dominique en offrant aux enfants de l'école de la Rocade et à tous les usagers de la nouvelle bibliothèque un lieu stimulant et adapté à leurs besoins. »

Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe

Lien connexe :

Programme Aide aux immobilisations :

https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=1366&no_cache=1

Suivez le Ministère dans les médias sociaux



https://twitter.com/MCCQuebec/

https://www.facebook.com/mccquebec

@MCCQuebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Renseignements: Source : Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, 418 380-2310; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388