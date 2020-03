Votre gouvernement accorde plus de 85 000 $ en soutien à 7 projets culturels destinés aux personnes en situation de vulnérabilité

QUÉBEC, le 4 mars 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, M. Pierre Dufour, annonce aujourd'hui, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, l'attribution d'une aide financière de 85 663 $ dans le cadre du programme Appel de projets Culture et inclusion pour soutenir 7 projets en Abitibi-Témiscamingue.

L'aide financière totale pour le programme Culture et inclusion, pour la période 2019-2020, s'élève à 1 505 129 $. Ainsi, ce sont 98 projets répartis dans toutes les régions du Québec qui recevront une aide financière. La réponse positive à l'Appel de projets témoigne de l'intérêt des secteurs culturels et sociaux à unir leurs forces afin d'atteindre des objectifs allant au-delà de leurs missions respectives.

Le programme Culture et inclusion permet d'appuyer les organismes culturels et communautaires dans la réalisation de projets culturels au bénéfice des personnes en situation de vulnérabilité, et de soutenir des projets qui utilisent la culture comme outil d'intervention. Il contribue ainsi à faire tomber les obstacles à la participation culturelle.

Citations :

« La popularité de l'Appel de projets Culture et inclusion était telle que nous avons décidé d'y investir un demi-million de dollars supplémentaire. Ce geste démontre la volonté de votre gouvernement de concevoir des projets qui amènent les acteurs culturels et sociaux à se soutenir mutuellement et à proposer des actions complémentaires au bénéfice des citoyens de tout le Québec. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« L'aide financière apportée à ces organismes permettra de concrétiser des projets souhaités, que ce soit en chant, en musique ou en cinéma. La culture unit et rassemble les gens et je suis persuadé que ces apprentissages auront un effet positif auprès des citoyens en situation de vulnérabilité de la région. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

Lien connexe :

Liste des projets soutenus en Abitibi-Témiscamingue

Demandeur Titre du projet Montant Centre de musique et de danse de Val-d'Or Une chorale de personnes en situation d'itinérance 8 125 $ MA, musée d'art Le MA pour toutes et tous 2 20 000 $ Bibliothèque Richelieu de La Sarre Percussions, expression et créativité! 10 518 $ Jeunes musiciens du monde Conte musical Anicinabe 13 500 $ Minwashin Les Anicinabek et le milieu de la santé 20 000 $ Le Pilier Court-métrage sur la réalité du TCC 10 000 $ Association des parents d'enfants handicapés du Témiscamingue Un bout de chez nous, chez vous 3 520 $

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Renseignements: Sources : Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, 418 643-5926; Carl Charest, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, 418 454-4817; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388