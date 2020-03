Votre gouvernement accorde plus de 260 000 $ en soutien à 15 projets culturels destinés aux personnes en situation de vulnérabilité

QUÉBEC, le 4 mars 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre suppléant responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, annonce aujourd'hui, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, l'attribution d'une aide financière de 264 521 $ dans le cadre du programme Appel de projets Culture et inclusion pour soutenir 15 projets dans la région de la Capitale-Nationale.

L'aide financière totale pour le programme Culture et inclusion, pour la période 2019-2020, s'élève à 1 505 129 $. Ainsi, ce sont 98 projets répartis dans toutes les régions du Québec qui recevront une aide financière. La réponse positive à l'Appel de projets témoigne de l'intérêt des secteurs culturels et sociaux à unir leurs forces afin d'atteindre des objectifs allant au-delà de leurs missions respectives.

Le programme Culture et inclusion permet d'appuyer les organismes culturels et communautaires dans la réalisation de projets culturels au bénéfice des personnes en situation de vulnérabilité, et de soutenir des projets qui utilisent la culture comme outil d'intervention. Il contribue ainsi à faire tomber les obstacles à la participation culturelle.

« La popularité de l'Appel de projets Culture et inclusion était telle que nous avons décidé d'y investir un demi-million de dollars supplémentaire. Ce geste démontre la volonté de votre gouvernement de concevoir des projets qui amènent les acteurs culturels et sociaux à se soutenir mutuellement et à proposer des actions complémentaires au bénéfice des citoyens de tout le Québec. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Grâce au programme Culture et inclusion, pas moins de quinze initiatives culturelles, portées par autant d'organismes, se concrétiseront dans la Capitale-Nationale. S'adressant à des publics diversifiés et issus de différentes disciplines artistiques, ces projets de participation culturelle bénéficieront à l'ensemble des citoyens de notre région. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et ministre suppléant responsable de la région de la Capitale-Nationale

Liste des projets soutenus dans la Capitale-Nationale

Demandeur Titre du projet Montant Engramme OTAPI ASKI : Racine Terre 20 000 $ Le Théâtre du Trident inc. Le théâtre pour se (re)connaitre 15 000 $ Centre de valorisation du patrimoine vivant Tous par la main : Ateliers et veillée de danse pour tous! 20 000 $ Les pinceaux d'Or 2007 Les « sages artistes » ont du pouvoir d'agir 20 000 $ Envol et Macadam L'art visuel au 25e d'Envol et Macadam 20 000 $ Radio Basse-Ville Les Valoristes de Québec 18 000 $ Musée ambulant Suivre le fil : Parcours artistique déambulatoire 20 000 $ L'Académie du cinéma Vus 20 000 $ Centre ressources pour femmes de Beauport Jeu théâtral et Marche mondiale des femmes 18 426 $ Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur Le Temps d'une Soupe à Saint-Sauveur 14 535 $ Centre résidentiel et communautaire Jacques-Cartier Cirqu'Ensemble 20 000 $ Centre communautaire l'Amitié inc. Culture Accès/Cible 13 410 $ Milieu de vie TCC Les corridors animés 15 900 $ Centre de parrainage civique de Québec inc. Histo'ART : médiation artistique sur le lien social 18 000 $ Le Pignon Bleu, la maison pour grandir La culture en partage 11 250 $

