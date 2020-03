Votre gouvernement accorde plus de 160 000 $ en soutien à 9 projets culturels destinés aux personnes en situation de vulnérabilité

QUÉBEC, le 4 mars 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre responsable de l'Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor, et ministre responsable de la région de la Montérégie, M. Christian Dubé, annonce aujourd'hui, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, l'attribution d'une aide financière de 161 764 $ dans le cadre du programme Appel de projets Culture et inclusion pour soutenir 9 projets en Montérégie.

L'aide financière totale pour le programme Culture et inclusion, pour la période 2019-2020, s'élève à 1 505 129 $. Ainsi, ce sont 98 projets répartis dans toutes les régions du Québec qui recevront une aide financière. La réponse positive à l'Appel de projets témoigne de l'intérêt des secteurs culturels et sociaux à unir leurs forces afin d'atteindre des objectifs allant au-delà de leurs missions respectives.

Le programme Culture et inclusion permet d'appuyer les organismes culturels et communautaires dans la réalisation de projets culturels au bénéfice des personnes en situation de vulnérabilité, et de soutenir des projets qui utilisent la culture comme outil d'intervention. Il contribue ainsi à faire tomber les obstacles à la participation culturelle.

Citations :

« La popularité de l'Appel de projets Culture et inclusion était telle que nous avons décidé d'y investir un demi-million de dollars supplémentaire. Ce geste démontre la volonté de votre gouvernement de concevoir des projets qui amènent les acteurs culturels et sociaux à se soutenir mutuellement et à proposer des actions complémentaires au bénéfice des citoyens de tout le Québec. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Ce programme vise à faire de la culture un domaine qui est partagé universellement, dans toutes les régions et dans le quotidien de tous et chacun. Pour notre région, cela signifie une vie culturelle et participative enrichissante au bénéfice de l'ensemble des Montérégiennes et des Montérégiens. »

Christian Dubé, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor, et ministre responsable de la région de la Montérégie

Lien connexe :

Liste des projets soutenus en Montérégie





Demandeur Titre du projet Montant Troupe de Théâtre les Pas pour Rire Les Pas pour Rire à Vaudreuil-Soulanges 20 000 $ Maison des jeunes de Varennes inc. Musik-Ado 20 000 $ L'Envol Programme d'aide aux jeunes mères œuvres Effets-Mères 15 967 $ Apprendre en cœur Conte et Placotte 19 650 $ Alliance Carrière Travail Lettre à mes grands-parents 20 000 $ CPE l'Attrait mignon Respectons le rythme des enfants 13 500 $ La boîte à lettres de Longueuil Faire entendre sa voix 14 990 $ Alternative Centregens Le geste, les couleurs et ma santé mentale 17 657 $ Association des traumatisés cranio-cérébraux de la Montérégie Pièce de théâtre sur le handicap invisible 20 000 $

Suivez le Ministère dans les médias sociaux

@MCCQuebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Renseignements: Sources : Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, 418 643-5926; Myrian Marotte, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable de l'Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor, et ministre responsable de la région de la Montérégie, 514 913-4478; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388