Votre gouvernement accorde plus de 115 000 $ en soutien à 7 projets culturels destinés aux personnes en situation de vulnérabilité

QUÉBEC, le 4 mars 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, annonce aujourd'hui, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, l'attribution d'une aide financière de 115 737 $ dans le cadre du programme Appel de projets Culture et inclusion pour soutenir 7 projets en Estrie.

L'aide financière totale pour le programme Culture et inclusion, pour la période 2019-2020, s'élève à 1 505 129 $. Ainsi, ce sont 98 projets répartis dans toutes les régions du Québec qui recevront une aide financière. La réponse positive à l'Appel de projets témoigne de l'intérêt des secteurs culturels et sociaux à unir leurs forces afin d'atteindre des objectifs allant au-delà de leurs missions respectives.

Le programme Culture et inclusion permet d'appuyer les organismes culturels et communautaires dans la réalisation de projets culturels au bénéfice des personnes en situation de vulnérabilité, et de soutenir des projets qui utilisent la culture comme outil d'intervention. Il contribue ainsi à faire tomber les obstacles à la participation culturelle.

« La popularité de l'Appel de projets Culture et inclusion était telle que nous avons décidé d'y investir un demi-million de dollars supplémentaire. Ce geste démontre la volonté de votre gouvernement de concevoir des projets qui amènent les acteurs culturels et sociaux à se soutenir mutuellement et à proposer des actions complémentaires au bénéfice des citoyens de tout le Québec. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Les sommes allouées permettent de soutenir des projets artistiques et culturels essentiels à l'enrichissement de l'ensemble des communautés de notre région. Les organismes qui réalisent ces projets sont des acteurs majeurs qui contribuent au dynamisme culturel régional. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

Liste des projets soutenus en Estrie

Demandeur Titre du projet Montant Le Théâtre des petites lanternes Plus beau qu'avant 20 000 $ Musée de la nature et des sciences Pochette d'activités muséales pour les nouveaux arrivants et les communautés culturelles 20 000 $ Musée Colby-Curtis Standstead, une histoire de fierté 12 750 $ Coalition sherbrookoise pour le travail de rue Cirque social et travail de rue 19 700 $ Cultures du cœur L'art pour tous : une approche de proximité pour réduire l'anxiété et réunir sa communauté 14 988 $ Défi Handicap des Sources Arbres à défis 20 000 $ Ressource communautaire en santé mentale « L'Éveil » Expose sans exploser 8 299 $

