Votre gouvernement à l'écoute des régions - Le ministre Benoit Charette de passage à Argenteuil

LACHUTE, QC, le 9 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et député de Deux-Montagnes, M. Benoit Charette, a visité la MRC d'Argenteuil, accompagné de la députée Agnès Grondin, afin de rencontrer différents groupes d'entrepreneurs, de visiter plusieurs entreprises à vocation environnementale et d'inaugurer une initiative propre à la Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil (CCIA), le Comité d'écologie des affaires.

De plus, le ministre a participé à un diner-discussion avec les membres de la CCIA afin d'échanger sur les enjeux régionaux relatifs à l'économie verte.

Le ministre a aussi profité de sa présence dans la MRC d'Argenteuil afin de souligner le travail accompli, les initiatives vertes des membres du milieu des affaires de la région et le rôle que les municipalités peuvent jouer dans l'élaboration du futur Plan d'électrification et de changements climatiques.

Citations :

« Je tiens à saluer les efforts entrepris par le milieu économique de la MRC d'Argenteuil afin de réduire son empreinte écologique et de participer à la lutte contre les changements climatiques à sa façon. Nos régions sont des acteurs importants tant dans le domaine économique qu'environnemental, et la MRC d'Argenteuil n'y fait pas exception. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et député de Deux-Montagnes

« Je suis depuis longtemps convaincue de l'harmonie possible entre économie et environnement. La forte mobilisation démontrée aujourd'hui par nos entrepreneurs en est une belle démonstration. Argenteuil est reconnue pour ses initiatives tant en matière d'environnement que d'économie, et je suis heureuse que le ministre ait pu en être témoin dans sa tournée aujourd'hui. »

Agnès Grondin, députée d'Argenteuil

« La visite du ministre Charette dans Argenteuil est un autre signe que notre région est sur la bonne voie. Les astres s'alignent : le ministre de l'Environnement vient inaugurer le Comité d'écologie des affaires créé par la CCIA, alors que la MRC d'Argenteuil oriente plusieurs de ses politiques vers l'économie circulaire. Nous remercions le ministre et sommes impatients d'accueillir ses collègues. »

Timmy Jutras, président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Renseignements: Source : Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Tél. :418 521‑3911; Information : Relations avec les médias, Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Tél. : 418 521-3991