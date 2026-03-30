Votre été se dessine à l'horizon : Vacances WestJet Québec dévoile son horaire 2026

Un plus vaste choix au départ de Montréal et de Québec pour planifier votre escapade estivale parfaite.

MONTRÉAL, le 30 mars 2026 /CNW/ - Vacances WestJet Québec est heureux de dévoiler son horaire estival pour 2026, qui propose des vols pratiques au départ de Montréal et de Québec vers de nombreuses destinations tropicales prisées au Mexique, dans les Caraïbes et en Amérique centrale. Dès le début du mois de mai 2026, les vacanciers pourront voyager facilement vers des destinations vacances populaires comme Cancún, Montego Bay, Puerto Plata, Punta Cana et ailleurs.

Aperçu de l'horaire estival :

Nombreux départs de Montréal et de Québec, avec des vols fréquents vers Cancún, Punta Cana et Varadero, en plus de départs de Montréal vers d'autres destinations comme Montego Bay et Saint-Martin;

Itinéraires nouveaux et récurrents, y compris Cozumel, Liberia (Costa Rica), Mazatlán et Samaná au départ de Montréal, offrant aux vacanciers plus de variété pendant l'été;

Vols fréquents de Montréal à Cancún, soit plusieurs départs hebdomadaires durant la saison estivale;

Service continu vers les destinations favorites des clients, y compris Montego Bay, Puerto Plata, Punta Cana et Saint-Martin, avec la possibilité de départs flexibles;

Départs pratiques de Québec, avec des vols vers Cancún, Punta Cana et Varadero, rendant les voyages dans le Sud plus accessibles à travers la province.

Grâce à ses produits établis et diversifiés, Vacances WestJet Québec propose des vacances flexibles, accessibles et adaptées aux voyageurs du Québec.

Tous les forfaits de Vacances WestJet Québec sont exploités à bord des appareils WestJet, ce qui garantit une expérience de voyage sans souci et fiable du départ à la destination.

Les vacanciers qui réservent des forfaits vacances avec Vacances WestJet Québec profitent d'une expérience de voyage complète, incluant des horaires de vols pratiques, des transferts, des hôtels tout inclus soigneusement sélectionnés et le soutien de représentants à destination durant leur voyage.

La demande de voyages dans le Sud demeure élevée, et Vacances WestJet Québec encourage les conseillers en voyages et les clients à réserver tôt afin d'obtenir les dates souhaitées et de profiter des meilleurs choix.

Pour en savoir plus sur l'horaire estival 2026 et les forfaits de Vacances WestJet Québec, nous encourageons les conseillers en voyages à visiter le portail des agents de Vacances WestJet Québec.

À propos de Vacances WestJet Québec

Chez Vacances WestJet Québec, nous nous engageons à offrir à nos clients du Québec des vacances tout inclus à prix exceptionnel et une planification de voyage harmonieuse, depuis les étapes de recherche et de réservation jusqu'à l'expérience en vol en passant par les journées à destination et le retour à la maison. Nous sommes fiers de proposer de superbes aubaines de voyages et des offres incroyables sur les forfaits vacances vers une multitude de destinations et hôtels soigneusement choisis dans les Caraïbes, en Amérique centrale et au Mexique, avec de nombreux vols pratiques au départ de plusieurs villes québécoises. Nous avons hâte de vous aider à concrétiser des escapades tropicales dont vous vous souviendrez longtemps!

https://www.vacanceswestjetquebec.com/

SOURCE Vacances WestJet Québec

Pour plus de détails : Victoria Bakos, Directrice des relations publiques et des communications, Québec, Groupe de Vacances Sunwing, [email protected]; Lyne Chayer, Vice-présidente, expérience-client et vacances, Québec, Groupe de vacances Sunwing, [email protected]