Votre argent est protégé avec une agence de voyages - Avis aux voyageurs potentiellement touchés par une possible grève chez Air Transat

Office de la protection du consommateur

09 déc, 2025, 08:07 ET

QUÉBEC, le 9 déc. 2025 /CNW/ - Les voyageurs touchés, advenant une possible grève des pilotes d'Air Transat, pourraient bénéficier d'une protection financière gratuite s'ils ont fait affaire avec une agence de voyages titulaire d'un permis du Québec. Il s'agit du Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages (FICAV).

Options avec Transat

Avant de soumettre une demande au FICAV, le voyageur concerné devrait vérifier les possibilités d'accommodement ou de remboursement offertes par Transat (transporteur ou agent de voyages).

Réclamation au FICAV

Le Fonds pourrait rembourser ou indemniser les voyageurs à certaines conditions, notamment :

  • pour un vol annulé;
  • pour assurer un retour au pays;
  • pour le départ d'une croisière raté, ou encore des nuitées à l'hôtel ou des activités touristiques incluses dans un forfait qui ont été manquées en raison de l'annulation ou le retard d'un vol.

Un remboursement ou une indemnisation est aussi possible pour des nuitées à l'hôtel ou des repas imprévus. 

L'Office de la protection du consommateur réitère l'importance de faire affaire avec une agence de voyages titulaire d'un permis du Québec. C'est la seule façon de profiter des avantages du FICAV. Le Fonds ne protège pas les voyageurs qui achètent des services touristiques directement auprès d'un fournisseur (transporteur aérien, hôtelier, etc.).

