VOTI Detection réalise un placement privé de 300 000 $

Le chef de la direction participe à un placement privé visant 171 429 actions ordinaires à 1,75 $ l'action

MONTRÉAL, le 18 nov. 2019 /CNW/ - VOTI Detection Inc. (TSXV: VOTI) (« VOTI » ou la « société ») annonce que, le 15 novembre, elle a procédé à la clôture d'un placement privé visant 171 429 actions ordinaires à 1,75 $ l'action ordinaire pour un produit global de 300 000 $. Ce montant comprend un investissement supplémentaire dans les actions ordinaires par Rory Olson, président et chef de la direction de VOTI, ainsi que de nouveaux investissements effectués par un employé et un fournisseur. Le placement privé est dispensé de l'obligation d'évaluation et de l'obligation d'approbation des porteurs minoritaires prévues au Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières car le montant investi par M. Olson est inférieur à 25 % de la capitalisation boursière de VOTI. Le produit du placement privé sera affecté au fonds de roulement et aux fins générales de l'entreprise. Toutes les actions ordinaires émises aux termes du placement privé sont assujetties à une période de rétention qui prendra fin le 15 mars 2020.

VOTI annonce également que, le 14 novembre, elle a octroyé à certains de ses dirigeants et employés des options d'achat d'actions incitatives visant l'achat d'un nombre total de 320 000 actions ordinaires de la société aux termes du régime d'options d'achat d'actions de la société (le « régime d'options »). Les options peuvent être exercées au prix de 1,75 $ l'action et sont assujetties à tous égards aux modalités du régime d'options et aux exigences de la Bourse de croissance TSX (« TSXV »).

À propos de VOTI Detection

VOTI Detection, dont le siège social est situé à Montréal, au Québec, et qui est inscrite à la Bourse de croissance TSX, est une société canadienne de technologie à la fine pointe qui développe des systèmes de sécurité à rayons X de dernière génération fondés sur la technologie 3D PerspectiveMC. La technologie de VOTI produit des images par rayons X remarquablement nettes et plus révélatrices qui sont supérieures sur le plan de la concurrence tout en offrant des capacités rehaussées de détection des menaces et une expérience utilisateur améliorée. Depuis sa création, VOTI a installé des appareils de balayage (scanners) dans plus de 50 pays et a grandement consulté des agences gouvernementales et des spécialistes de la sécurité à l'échelle mondiale afin de développer des appareils riches en fonctions et faciles à utiliser qui répondent aux besoins évolués des opérations d'inspection de sécurité modernes. www.votidetection.com

Renseignements: Michael Ickman, chef des finances, 514-782-1566, IR@votidetection.com

