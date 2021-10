Contrat supplémentaire accordé par l'exploitant aéronautique fédéral du Mexique

MONTRÉAL, le 14 oct. 2021 /CNW Telbec/ - VOTI Detection Inc. (« VOTI » ou la « société ») (TSXV: VOTI), une société canadienne de technologie à la fine pointe qui développe des systèmes de sécurité à rayons X de dernière génération fondés sur la technologie 3D PerspectiveMC, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait obtenu un deuxième contrat de la part d'Aeropuertos y Servicios Auxiliares (« ASA »), l'exploitant aéronautique fédéral du Mexique. Les livraisons à ASA aux termes de cette commande portant sur des systèmes de balayage à rayons X des modèles XR3D-6D et XR3D-100D sont prévues pour l'exercice 2022. ASA, dont le siège social est à Mexico, exploite 18 aéroports au Mexique qui accueillent plus de 2 millions de passagers par année.

ASA est en plein cours de réalisation d'un programme de mise à niveau de ses technologies de sécurité. Les systèmes de balayage à rayons X de VOTI ont été sélectionnés par suite d'un processus d'appel d'offres public, et VOTI s'est vu octroyer le contrat sur la base d'une combinaison de qualités techniques supérieures et de prix. L'expérience positive qu'a eue ASA de la qualité de l'image et de la perspective 3D lors de son premier achat d'appareils de balayage à rayons X en 2020 a été un facteur important dans l'octroi de ce plus récent contrat.

« Ce deuxième contrat avec ASA représente un gain stratégique critique et très important pour notre société, a déclaré Rory Olson, président et chef de la direction de VOTI Detection. Nous avons identifié le créneau de la sécurité des aéroports en tant que cible clé de croissance présentant des occasions significatives partout dans le monde. ASA est l'un des plus anciens exploitants d'aéroports et est tenu en haute estime dans l'industrie. Le fait qu'il a choisi de nouveau les systèmes de balayage à rayons X de VOTI en vue de leur utilisation dans son réseau donne à nos produits un élan concurrentiel très important à l'échelle mondiale. Compte tenu des exigences attendues d'ASA en matière d'appareils de balayage à rayons X à court terme, nous sommes très encouragés par cette première victoire et par l'opportunité de commandes supplémentaires qui existe. »

VOTI Detection, dont le siège social est situé à Montréal, au Québec, et qui est inscrite à la Bourse de croissance TSX, est une société canadienne de technologie à la fine pointe qui développe des systèmes de sécurité à rayons X de dernière génération fondés sur la technologie 3D PerspectiveMC. La technologie de VOTI produit des images par rayons X remarquablement nettes et plus révélatrices qui sont supérieures sur le plan de la concurrence tout en offrant des capacités rehaussées de détection des menaces et une expérience utilisateur améliorée. Depuis sa création, VOTI a installé des appareils de balayage (scanners) dans plus de 50 pays et a grandement consulté des agences gouvernementales et des spécialistes de la sécurité à l'échelle mondiale afin de développer des appareils riches en fonctions et faciles à utiliser qui répondent aux besoins évolués des opérations d'inspection de sécurité modernes. www.votidetection.com

