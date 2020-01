VOTI Detection fait des percées importantes dans l'espace événementiel nord-américain

Les appareils de balayage à rayons X de VOTI sont maintenant installés dans 23 stades et arénas de sport professionnel en Amérique du Nord

MONTRÉAL, le 9 janv. 2020 /CNW Telbec/ - VOTI Detection Inc. (« VOTI » ou la « société ») (TSXV: VOTI), une société canadienne de technologie à la fine pointe qui développe des systèmes de sécurité à rayons X de dernière génération fondés sur la technologie 3D PerspectiveMC, a fourni aujourd'hui une mise à jour sur le succès qu'elle a obtenu dans la pénétration du secteur du divertissement et des événements sur le très important marché nord-américain. Par suite d'un ciblage stratégique des installations sportives nord-américaines, les appareils de balayage à rayons X de VOTI sont maintenant installés dans 16 stades de football et de baseball professionnels ainsi que dans 7 arénas et enceintes de hockey et de basketball professionnels en Amérique du Nord. Ces installations comprennent le Madison Square Garden, le US Bank Stadium, le centre Bell MTS et le Nationals Park.

« Je suis extrêmement fier de l'ensemble de notre équipe et de son succès dans la concrétisation de cette importante présence dans ce tout nouveau marché pour la société, a déclaré Rory Olson, président et chef de la direction de VOTI Detection. Comme nous l'avions mentionné au début de l'année dernière, le secteur des événements et du divertissement est un nouveau créneau stratégique que nous avions identifié et qui comporte un potentiel de croissance remarquable. Avec ce qui est, selon nous, le meilleur produit sur le marché actuellement, nous avons ciblé ce créneau clé, et les résultats ont été supérieurs à ceux que nous avions prévus. Mais surtout, il ne s'agit que de la première phase de ce déploiement, et nous continuons d'observer des possibilités importantes de croissance au sein de notre solide clientèle actuelle ainsi qu'auprès d'autres stades de football et de baseball professionnels et d'arénas et d'enceintes de hockey et de basketball professionnels. Nous continuons de nous positionner en tant que fournisseur optimal d'appareils de balayage à rayons X auprès de ce segment de marché en croissance. »

À propos de VOTI Detection

VOTI Detection, dont le siège social est situé à Montréal, au Québec, et qui est inscrite à la Bourse de croissance TSX, est une société canadienne de technologie à la fine pointe qui développe des systèmes de sécurité à rayons X de dernière génération fondés sur la technologie 3D PerspectiveMC. La technologie de VOTI produit des images par rayons X remarquablement nettes et plus révélatrices qui sont supérieures sur le plan de la concurrence tout en offrant des capacités rehaussées de détection des menaces et une expérience utilisateur améliorée. Depuis sa création, VOTI a installé des appareils de balayage (scanners) dans plus de 50 pays et a grandement consulté des agences gouvernementales et des spécialistes de la sécurité à l'échelle mondiale afin de développer des appareils riches en fonctions et faciles à utiliser qui répondent aux besoins évolués des opérations d'inspection de sécurité modernes.

www.votidetection.com

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs :

Le présent communiqué comprend des informations prospectives, au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, au sujet de VOTI Detection et de ses activités. Souvent, mais pas toujours, les informations prospectives peuvent être identifiées au moyen de l'utilisation de mots tels que « planifie », « est attendu », « s'attend à », « prévu », « a l'intention de », « envisage », « anticipe », « croit », « propose » ou des variations (y compris des variations négatives) de tels mots et expressions, ou indiquer que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent » ou « pourraient » être prises, survenir ou être atteints, « seraient » prises, « surviendraient » ou « seraient » atteints, ou encore « seront » prises, « surviendront » ou « seront » atteints. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de VOTI Detection, reposent sur des hypothèses et comportent des risques et des incertitudes. Bien que la direction de VOTI Detection estime que les hypothèses sous-jacentes à ces énoncés sont raisonnables, celles-ci pourraient se révéler inexactes. Les événements et circonstances prospectifs mentionnés dans le présent communiqué pourraient ne pas se produire d'ici certaines dates spécifiées ou ne pas se produire du tout, et ils pourraient différer significativement en raison de facteurs de risque et d'incertitudes connus et inconnus touchant la société, y compris les risques liés à l'industrie des technologies de détection des menaces, l'incapacité d'obtenir des approbations réglementaires, des facteurs économiques, la capacité de la direction à gérer et à exploiter les activités de VOTI Detection, les marchés des actions en général et les risques associés à la croissance et à la concurrence. Bien que VOTI Detection ait tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les mesures, les événements ou les résultats réels diffèrent significativement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs, il pourrait exister d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les mesures, les événements ou les résultats diffèrent de ceux qui qui sont anticipés, estimés ou escomptés. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas accorder une confiance indue aux énoncés prospectifs ou aux informations prospectives. Aucun énoncé prospectif ne peut être garanti. Sauf lorsque les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, les énoncés prospectifs ne valent qu'à la date à laquelle ils sont faits, et VOTI Detection ne s'engage d'aucune façon à mettre à jour ou à réviser publiquement les énoncés prospectifs pour tenir compte de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs.

SOURCE VOTI Detection Inc.

Renseignements: Michael Ickman, chef des finances, 514-782-1566, [email protected]

Liens connexes

