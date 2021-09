Trimestre marqué par l'amélioration des résultats et le renforcement important de l'équipe de direction

Produits d'exploitation de 5,6 M$ pour le troisième trimestre, comparativement à 3,9 M$ pour le troisième trimestre de l'exercice 2020, une hausse de 45 %

Marge brute de 38%, la société continuant de bénéficier des ventes des appareils de balayage à rayons X de série Matrix à marge plus élevée

Atteinte d'un BAIIA ajusté positif pour le trimestre

Livraison de 170 systèmes de balayage de sécurité à une vaste gamme de clients répartis dans un ensemble diversifié de secteurs partout dans le monde, contre 95 systèmes au T3 de l'exercice 2020, une hausse de 79 %

Poursuite des percées importantes dans le créneau des sports et du divertissement ainsi que dans celui des gouvernements étatiques et locaux

Conclusion d'une nouvelle entente d'approvisionnement de trois ans avec l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés

Renforcement de l'équipe de haute direction par suite de l'embauche de vétérans chevronnés de l'industrie pour des postes clés

En raison de la reprise postérieure à la COVID plus lente que prévu et de l'incidence de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement mondiale, attentes actuelles d'augmentation de 26 % des produits d'exploitation de l'exercice 2021 par rapport à l'exercice précédent, comparativement à des attentes initiales d'augmentation de 47 % des produits d'exploitation.

MONTREAL, le 28 sept. 2021 /CNW Telbec/ - VOTI Detection Inc. (« VOTI » ou la « société ») (TSXV : VOTI), une société canadienne de technologie à la fine pointe qui développe des systèmes de sécurité à rayons X de dernière génération fondés sur la technologie 3D PerspectiveMC, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le troisième trimestre clos le 31 juillet 2021.

« L'intensité imprévue de la quatrième vague de la pandémie de COVID-19 a fait en sorte que notre reprise a été plus lente que ce qui avait été prévu initialement, mais nous sommes heureux de notre performance pour l'exercice à ce jour ainsi que du fait que nous avons accru de 45 % nos produits d'exploitation et avons dégagé un BAIIA ajusté positif pour le trimestre. Nous continuons et continuerons de bénéficier des importantes initiatives d'amélioration de l'efficience que nous avons mises en œuvre au cours de l'exercice 2020. Toutefois, comme nous l'avions signalé dans notre communiqué du deuxième trimestre, en plus de la reprise plus lente que prévu, notre société, comme la plupart des autres industries, a été affectée par les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale engendrées par la COVID-19. Des bouleversements énormes sont visibles dans les voies d'expédition, et toutes les autres formes de transport et d'entreposage ont été affectées. Nous avons fait preuve de diligence pour atténuer les risques liés à la pénurie pour les principales composantes de fabrication, aux commandes en souffrance, aux retards de livraison et à l'augmentation des coûts de transport. Compte tenu de ces circonstances extraordinaires, nous ne pourrons pas réaliser nos attentes initiales consistant à enregistrer des ventes d'un niveau correspondant au niveau antérieur à la pandémie d'ici la fin du présent exercice, ce qui aura également une incidence sur notre capacité de dégager un BAIIA ajusté positif et des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation positifs pour l'exercice. Cela ne diminue en rien la force de notre succès pour l'exercice considéré étant donné le retour à des volumes de vente solides pour nos appareils de balayage à rayons X et les avantages de nos activités de développement. Il est important de souligner qu'il ne s'agit pas de pertes de produits d'exploitation, mais seulement d'un report des produits d'exploitation. Nous nous attendons à une poursuite de la croissance au cours de l'exercice 2022 et nous sommes portés par la forte demande que nous observons pour nos appareils de balayage, nos logiciels et nos modules de formation. La robustesse des marges de la société découlant du lancement de nouveaux produits et la poursuite de la distribution vaste et croissante des transactions placent VOTI en bonne position pour une croissance solide et soutenue à l'avenir », a déclaré Rory Olson, président et chef de la direction de VOTI Detection.

Renforcement de l'équipe de haute direction

Dans le cadre des initiatives stratégiques de VOTI axées sur l'excellence opérationnelle et la croissance à l'échelle mondiale, la société a considérablement renforcé son équipe de haute direction au cours des deux derniers mois grâce à l'embauche des personnes suivantes.

Daniel Ménard, chef de l'exploitation. Daniel est un haut dirigeant chevronné comptant plus de 35 ans d'expérience en gestion. À titre de chef de l'exploitation, Daniel aura pour principale responsabilité la direction des activités courantes de la société.





Bally Panesar , vice-président à la gestion des produits et au lancement des nouveaux produits, et vice-président à l'ingénierie par intérim. Bally possède plus de 24 ans d'expérience en développement de produit et en ingénierie au sein de l'industrie des appareils à rayons X, dont 17 auprès de concurrents importants de VOTI.





, vice-président à la gestion des produits et au lancement des nouveaux produits, et vice-président à l'ingénierie par intérim. Bally possède plus de 24 ans d'expérience en développement de produit et en ingénierie au sein de l'industrie des appareils à rayons X, dont 17 auprès de concurrents importants de VOTI. Richard Coombs , vice-président aux ventes mondiales. Richard a 25 ans d'expérience et a occupé des postes de direction des ventes dans l'industrie de la sécurité. De plus, il a passé les 5 dernières années de sa carrière chez un des concurrents importants de VOTI.

« L'ajout de ces trois personnes change la donne pour notre société, car il améliore et renforce considérablement nos capacités sur les plans de l'exploitation, de l'ingénierie et des ventes, a expliqué Rory Olson. Ces trois vétérans chevronnés de l'industrie avaient constaté le potentiel que renferme la trajectoire de croissance de VOTI et étaient désireux de faire partie de notre disruption de l'industrie des appareils de balayage à rayons X. La vaste expérience en exploitation que compte Daniel et ses capacités globales en la matière ont déjà eu une incidence très importante sur nos activités courantes. Étant donné que Bally possède 17 ans d'expertise directe en ingénierie et en gestion de produits, son embauche constitue un tour de force considérable pour VOTI. Son ajout améliorera et rehaussera immédiatement les capacités de VOTI dans ces domaines. Enfin, la vaste expérience et les succès de Richard dans l'établissement de stratégies de vente gagnantes pour certains concurrents importants seront immédiatement bénéfiques pour nos efforts de vente à l'échelle mondiale. »

Conclusion d'une nouvelle entente avec le HCR

Le 23 septembre 2021, VOTI a annoncé qu'elle avait conclu une nouvelle entente de trois ans avec le bureau de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). VOTI avait conclu l'entente initiale avec le HCR en 2016. Aux termes du contrat précédent, VOTI avait livré 32 systèmes de balayage sur une période de trois ans. Le nouveau contrat de trois ans est assorti d'une option de prolongation de deux ans. Les exigences annuelles estimatives en vertu de ce contrat sont de 15 systèmes de balayage à rayons X par année. Le HCR, qui est en activité depuis plus de 70 ans, travaille actuellement dans plus de 132 pays. L'organisation est responsable de protéger les réfugiés du monde entier et de leur venir en aide.

Faits saillants financiers

(Non audités; tous les montants sont en dollars canadiens)

Période close le

31 juillet T3 2021 T3 2020 Variation Cumul

2021 Cumul

2020 Variation Produits d'exploitation 5 602 091 3 855 653 1 746 438 17 805 266 14 161 526 3 643 740 Bénéfice brut 2 151 109 1 227 675 923 434 6 346 234 4 499 133 1 847 101 % de marge brute* 38 % 32 % 6 % 36 % 32 % 4 % Perte nette (1 008 299) (1 944 838) 936 539 (5 024 003) (4 518 961) (505 042) Bénéfice net (perte nette) ajusté* (842 426) (1 871 457) 1 029 031 (3 723 692) (4 658 093) 934 401 BAIIA ajusté* 112 535 (409 861) 522 396 (95 842) (2 430 427) 2 334 585 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation (1 481 760) 705 563 (2 187 323) (6 762) (2 880 442) 2 873 680

Produits d'exploitation

Les produits d'exploitation du trimestre clos le 31 juillet 2021 se sont chiffrés à 5 602 091$, contre 3 855 653$ pour le trimestre correspondant de l'exercice 2020, une hausse de 1 746 438$ ou 45%. La société a vendu 170 systèmes de balayage de sécurité, contre 95 pendant la période correspondante de l'exercice 2020. Cette hausse est principalement attribuable à l'accroissement du nombre de systèmes vendus, annulé partiellement par une diminution du prix de vente moyen par appareil de balayage résultant de la variation de la composition des produits vendus et par la baisse du taux de change du dollar américain.

Les produits d'exploitation de la période de neuf mois close le 31 juillet 2021 se sont chiffrés à 17 805 266 $, contre 14 161 526 $ pour la période correspondante de l'exercice 2020, une hausse de 3 643 740 $ ou 26 %. La société a vendu 515 systèmes de balayage de sécurité, contre 390 pendant la période correspondante de l'exercice 2020. Cette hausse est principalement attribuable à l'accroissement du nombre de systèmes vendus au cours de la période, aux premières ventes du système de gestion de parc d'appareils de balayage et de tableau de bord d'analyse VotiINSIGHTS de la société, à une hausse du prix de vente moyen par appareil de balayage résultant de la variation de la composition des produits vendus et à une augmentation du service après-vente et des garanties prolongées, partiellement contrebalancés par la baisse du taux de change du dollar américain.

Bénéfice brut

Le bénéfice brut du trimestre clos le 31 juillet 2021 a augmenté pour s'établir à 2 151 109$, ou 38 % des produits d'exploitation, contre 1 227 675 $, ou 32 % des produits d'exploitation, pour la période correspondante de l'exercice 2020, soit une hausse de 923 434 $ ou 6 % des produits d'exploitation. La hausse de 6 % de la marge brute s'explique principalement par une diminution du coût moyen des composantes par appareil de balayage découlant des initiatives de réduction des coûts réalisées par la société, contrebalancée en partie par une baisse des produits d'exploitation tirés du service après-vente et des garanties prolongées en pourcentage du total des produits, éléments pour lesquels les marges sont plus élevées, et un accroissement des coûts de transport attribués aux stocks vendus.

Le bénéfice brut de la période de neuf mois close le 31 juillet 2021 a augmenté pour s'établir à 6 346 234 $, ou 36 % des produits d'exploitation, contre 4 499 133 $, ou 32 % des produits d'exploitation, pour la période correspondante de l'exercice 2020. L'augmentation de 4% de la marge brute par rapport à la période correspondante de l'exercice 2020 s'explique principalement par une diminution du coût moyen des composantes par appareil de balayage découlant des initiatives de réduction des coûts réalisées par la société, les premières ventes du système de gestion de parc d'appareils de balayage et de tableau de bord d'analyse VotiINSIGHTS de la société ainsi que la hausse du service après-vente et des produits tirés des garanties prolongées, partiellement contrebalancés par un accroissement des coûts de transport attribués aux stocks vendus et les ventes de certains appareils de balayage à faible marge.

Perte nette

La perte nette pour le trimestre clos le 31 juillet 2021 a diminué pour s'établir à 1 008 299 $, comparativement à 1 944 838 $ pour la période correspondante de l'exercice 2020. La diminution de 936 539 $ de la perte nette est principalement liée à la hausse du bénéfice brut, à une baisse des charges financières nettes, des frais généraux et frais d'administration et de la charge hors trésorerie liée aux paiements fondés sur des actions et à la hausse du profit hors trésorerie résultant de la variation de la juste valeur des bons de souscription, partiellement contrebalancées par une augmentation des frais de recherche et de développement et des frais de vente et de distribution ainsi que la diminution du profit hors trésorerie découlant de la variation de la juste valeur des dérivés incorporés.

La perte nette pour la période de neuf mois close le 31 juillet 2021 a augmenté pour s'établir à 5 024 003 $, comparativement à 4 518 961 $ pour la période correspondante de l'exercice 2020. La hausse de 505 042 $ est principalement liée à une augmentation de la perte résultant de la variation de la juste valeur des dérivés incorporés et des bons de souscription ainsi qu'à une hausse des charges financières nettes et des frais de recherche et de développement, partiellement compensées par une augmentation du bénéfice brut ainsi qu'une diminution de la charge hors trésorerie liée aux paiements fondés sur des actions, des frais généraux et frais d'administration et des frais de vente et de distribution.

BAIIA ajusté*

Le BAIIA ajusté pour le trimestre clos le 31 juillet 2021 a augmenté pour s'établir à 112 535 $, comparativement à (409 861 $) pour la période correspondante de l'exercice 2020. La hausse de 522 396$ est principalement liée à l'augmentation du bénéfice brut, annulée en partie par une montée des charges d'exploitation nettes.

Le BAIIA ajusté pour la période de neuf mois close le 31 juillet 2021 a augmenté pour s'établir à (95 842 $), comparativement à (2 430 427 $) pour la période correspondante de l'exercice 2020. La hausse de 2 334 585 $ est principalement liée à l'augmentation du bénéfice brut et à la diminution des charges d'exploitation nettes.

Flux de trésorerie

Les flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation pour la période de neuf mois close le 31 juillet 2021 se sont accrus de 2 873 680 $ par rapport à la période correspondante de l'exercice 2020. Cette augmentation est principalement attribuable à l'amélioration des résultats d'exploitation en trésorerie pour la période de neuf close le 31 juillet 2021 et à l'incidence positive de la variation du fonds de roulement hors trésorerie de la société.

*Mesures financières non conformes aux IFRS

Certaines mesures financières et non financières comprises dans le présent communiqué, dont le BAIIA ajusté, le pourcentage de marge brute et la perte nette ajustée, n'ont pas de définition standardisée selon les IFRS et, de ce fait, pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. La société inclut ces mesures car elle estime qu'elles constituent pour certains investisseurs des mesures utiles pour évaluer la performance financière. Pour obtenir une description plus complète de ces mesures et un rapprochement des mesures financières non conformes aux IFRS et des résultats financiers de VOTI, veuillez consulter le rapport de gestion de VOTI pour le troisième trimestre clos le 31 juillet 2021.

Les définitions des mesures non conformes aux IFRS adoptées par VOTI sont les suivantes :

Le pourcentage de marge brute s'entend du bénéfice brut divisé par les produits d'exploitation.

Le BAIIA ajusté s'entend du bénéfice net ou de la perte nette avant charges financières, dotation aux amortissements, charge d'impôts et charge de rémunération fondée sur des actions ainsi qu'avant les éléments qui, de l'avis de la direction, ne découlent pas nécessairement des activités quotidiennes normales de la société et pourraient fausser l'analyse des tendances de la performance de l'entreprise.

La perte nette ajustée s'entend de la perte nette ajustée pour tenir compte de la charge de rémunération fondée sur des actions et des éléments qui, de l'avis de la direction, ne découlent pas nécessairement des activités quotidiennes normales de la société et pourraient fausser l'analyse des tendances de la performance de l'entreprise.

À propos de VOTI Detection

VOTI Detection, dont le siège social est situé à Montréal, au Québec, et qui est inscrite à la Bourse de croissance TSX, est une société canadienne de technologie à la fine pointe qui développe des systèmes de sécurité à rayons X de dernière génération fondés sur la technologie 3D PerspectiveMC. La technologie de VOTI produit des images par rayons X remarquablement nettes et plus révélatrices qui sont supérieures sur le plan de la concurrence tout en offrant des capacités rehaussées de détection des menaces et une expérience utilisateur améliorée. Depuis sa création, VOTI a installé des appareils de balayage (scanners) dans plus de 50 pays et a grandement consulté des agences gouvernementales et des spécialistes de la sécurité à l'échelle mondiale afin de développer des appareils riches en fonctions et faciles à utiliser qui répondent aux besoins évolués des opérations d'inspection de sécurité modernes. www.votidetection.com

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs :

Le présent communiqué comprend des « informations prospectives » et des « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs peuvent se rapporter aux perspectives financières et aux événements ou résultats prévus de VOTI et peuvent comprendre des informations au sujet de la situation financière, de la stratégie d'affaires, des stratégies de croissance, des marchés potentiels, des budgets, des activités, des résultats financiers, des impôts et taxes, des plans et des objectifs de VOTI. En particulier, les informations au sujet des attentes de VOTI à l'égard des résultats, de la performance, des réalisations, des perspectives ou des opportunités futurs ou des marchés sur lesquels elle exerce ces activités et l'incidence sur ceux-ci de la pandémie actuelle de COVID-19 déclarée par l'Organisation mondiale de la santé le 11 mars 2020 (« COVID-19 »), ainsi que les énoncés se rapportant aux attentes à l'égard des tendances sectorielles, aux taux de croissance, aux attentes à l'égard des produits d'exploitation et au potentiel de génération de produits d'exploitation, aux plans et aux stratégies d'affaires, à la position concurrentielle de VOTI dans son secteur, aux attentes de VOTI à l'égard du déploiement de sa gamme d'appareils de balayage à rayons X de série MATRIX de prochaine génération et les résultats associées à celle-ci et ses projections et prévisions au sujet de ses attentes quant au fait que les ventes et marges brutes atteindront ou dépasseront les niveaux d'avant la pandémie constituent des énoncés prospectifs.

Dans certains cas, lorsqu'ils sont utilisés dans ce communiqué, les mots tels que « peut », « pourrait », « a l'intention de », « planifie », « prévoit », « ne prévoit pas », « estime », « cherche à », « propose », « estime », « projette », « s'attend à », « ne s'attend pas à », « prévisions », « projections », « perspectives », « cibles » ou des expressions similaires, des variations de ces termes ou la version négative de ces termes, ainsi que l'utilisation de verbes au futur ou au conditionnel, permettent d'identifier les énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs reflètent les points de vue alors courants de VOTI sur des événements futurs reposant sur certains faits, hypothèses, opinions et estimations significatifs à la lumière de l'expérience de la direction et la perception que cette dernière a des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs attendus, ainsi que d'autres facteurs qui, selon ce que VOTI estime actuellement, sont appropriés et raisonnables dans les circonstances et à la date à laquelle ces énoncés prospectifs sont faits. Malgré le processus attentif suivi pour préparer et examiner les énoncés prospectifs, rien ne garantit que les opinions, estimations et hypothèses sous-jacentes se révéleront exactes. Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses clés établies par VOTI, y compris des attentes et des hypothèses concernant la disponibilité des sources de financement et la capacité d'obtenir du financement, la performance de l'entreprise, les conditions de marché et la demande par les clients. Bien que VOTI estime que les attentes et les hypothèses sur lesquelles sont fondés ces énoncés prospectifs sont raisonnables, il ne faut pas accorder une confiance indue aux énoncés prospectifs étant donné que rien ne garantit qu'elles se révéleront exactes.

Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'opinions, d'estimations et d'hypothèses que VOTI considère appropriées et raisonnables à la date à laquelle ces énoncés sont faits, sont soumis à certains risques et à certaines incertitudes connus et inconnus pouvant faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent de façon significative de ce qui est prévu dans les énoncés prospectifs, y compris, sans toutefois s'y limiter, le secteur des technologies de détection des menaces, le fait de ne pas obtenir des approbations réglementaires, ou les changements dans l'environnement réglementaire, les facteurs économiques, la capacité de la direction de gérer et d'exercer les activités de VOTI, les marchés des actions en général et les risques associés à la croissance et à la concurrence, en plus des autres risques identifiés dans le plus récent rapport de gestion déposé par VOTI et dans d'autres documents publics se trouvant sous le profil de VOTI sur le site www.sedar.com ainsi que d'autres risques inconnus.

De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels de VOTI diffèrent de ceux qui sont décrits dans ce communiqué, y compris, sans toutefois s'y limiter, ceux qui sont énumérés ci-dessus, ainsi que le fait que les hypothèses sur lesquels ils sont fondés se révèlent inexactes. Ces facteurs ne sauraient être interprétés comme étant exhaustifs. Si l'un ou l'autre de ces risques ou incertitudes devait se concrétiser, ou si les hypothèses sous-jacentes aux énoncés prospectifs se révélaient inexactes, les résultats réels pourraient être significativement différents de ceux qui sont décrits dans ce rapport de gestion comme prévus, planifiés, anticipés, recherchés, proposés, estimés ou attendus, et on ne devrait pas accorder une confiance indue à ces énoncés prospectifs. VOTI n'a aucunement l'intention, et décline toute obligation, de mettre à jour ces énoncés prospectifs sauf si elle y est tenue par la loi. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué sont présentés sous réserve expresse de cette mise en garde. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué portant sur les résultats d'exploitation, la situation financière ou les flux de trésorerie prospectifs sont fondés sur des hypothèses quant à des événements futurs, y compris les conditions économiques et les lignes de conduite proposées, qui reposent sur l'appréciation par la direction des informations pertinentes actuellement disponibles. Les lecteurs sont avertis que les informations sur les perspectives contenues dans ce communiqué ne doivent pas être utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles sont communiquées dans les présentes ou dans un autre document, selon le cas. En outre, la situation actuelle et les développements à venir concernant la COVID-19 pourraient faire en sorte que certaines des hypothèses et informations fournies dans les présentes ou les faits sur lesquels ces hypothèses sont fondées diffèrent de manière importante des attentes antérieures, y compris en ce qui a trait à la demande des produits de VOTI, à la chaîne d'approvisionnement et à la disponibilité des matériaux, à la mobilité et à l'expédition des matériaux et/ou des produits, à l'accès aux capitaux empruntés et aux capitaux propres et à d'autres facteurs.

