VOTI Detection annonce des résultats records pour l'exercice 2019

La société termine son premier exercice en tant que société ouverte avec une performance

record et des perspectives qui demeurent solides

Produits d'exploitation records de 28,4 M$ pour l'exercice 2019, en hausse de 24 % par rapport à ceux de l'exercice 2018

Marge brute record de 36 % pour l'exercice, comparativement à une marge brute de 32 % pour l'exercice 2018

Déploiement de 140 unités de système de balayage de sécurité au quatrième trimestre, portant à 704 unités le cumul des livraisons pour l'exercice, contre 592 unités pour l'exercice 2018

Accroissement de la présence au sein de la clientèle et des régions existantes, et avantages découlant de la pénétration de nouveaux créneaux dans le secteur maritime et le secteur des événements et du divertissement

Bonne progression du programme de certification pour les appareils de balayage de la société, de nombreux modèles ayant obtenu le statut « Certifié » de la part de la TSA (la Transportation Security Administration des États-Unis) et de Transports Canada ainsi que la certification du STAC (Service technique de l'Aviation civile)

Disruption par l'innovation à l'avant-plan grâce au lancement de VotiInsights, la solution de pointe et entièrement intégrée d'analyse et de gestion de parc d'appareils de balayage de la société, ainsi que de BioSans MATRIX, la prochaine évolution du système d'exploitation intelligent avancé de VOTI

MONTRÉAL, le 19 févr. 2020 /CNW Telbec/ - VOTI Detection Inc. (« VOTI » ou la « société ») (TSXV: VOTI), une société de technologie à la fine pointe qui développe des systèmes de sécurité à rayons X de dernière génération fondés sur la technologie 3D PerspectiveMC, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 octobre 2019.

« 2019 a été un exercice charnière pour notre société, a expliqué Rory Olson, président et chef de la direction de VOTI Detection. Je ne pourrais pas être plus fier de l'équipe de VOTI, car nous avons progressé à l'égard de notre audacieux plan visant à perturber le marché des appareils de balayage à rayons X. Au cours de l'exercice, nous avons renforcé notre position auprès de nos clients traditionnels à l'échelle mondiale, et nous avons acquis d'importants nouveaux clients dans plusieurs marchés ciblés, notamment le marché des événements et du divertissement et le marché maritime. Par suite de ces initiatives, nos appareils de balayage sont utilisés dans 23 stades et arénas de sport professionnel en Amérique du Nord, y compris le Madison Square Garden et le US Bank Stadium. Grâce à notre succès dans le secteur maritime, nous sommes présents dans plusieurs des plus grands ports des États-Unis, et notre clientèle compte dans ses rangs Carnival Cruise Line et Ports America. Nous voyons que la poursuite de la pénétration de ces marchés devrait se traduire par des opportunités incroyables de croissance supplémentaire.

« L'une des grandes initiatives stratégiques de notre société est la certification de nos modèles d'appareils de balayage, et je suis très heureux du succès que nous avons connu à ce chapitre en 2019, a ajouté M. Olson. Un nombre important de nos modèles d'appareils de balayage ont reçu le statut " Certifié " de la part de la TSA, de Transports Canada et du STAC. Ces certifications auront une incidence positive immédiate sur notre carnet de commandes, car nous sommes maintenant positionnés pour pénétrer davantage non seulement le marché du fret aérien nord-américain, mais aussi le marché mondial. L'exercice 2019 a également été très marquant sur le plan de l'innovation au sein de la société. Nos dépenses ciblées en R-D portent assurément fruit. Le lancement de VotiINSIGHTS et de notre nouveau système d'exploitation intelligent avancé, BioSans MATRIX, change la donne dans l'industrie. Il ne fait pas de doute que ces initiatives nous mettront à l'avant-plan en termes de technologies et nous permettront de continuer à offrir les composantes de pointe économiques qu'attendent les opérations d'inspection des aéroports de premier ordre au marché traditionnel des appareils de balayage à rayons X. Compte tenu des fondements solides qui ont été établis et de l'important potentiel de croissance à venir, nous sommes extrêmement convaincus que tous les efforts que nous avons déployés à ce jour nous positionnent parmi les chefs de file du marché des appareils de balayage à rayons X à l'échelle mondiale. Pour ce qui est de nos perspectives relatives aux produits d'exploitation pour l'exercice 2020, l'incertitude entourant actuellement les événements mondiaux - comme le coronavirus et ses incidences défavorables sur la chaîne d'approvisionnement mondiale - fait en sorte qu'il est difficile de fournir des indications spécifiques. Toutefois, nous sommes confiants que, malgré les risques actuels, nous serons en mesure d'atteindre un taux de croissance à deux chiffres. »

Faits saillants financiers (Non audités; tous les montants sont en dollars canadiens)

Période close le 31 octobre

























T4 Exercice

2019 2018 Variation 2019 2018 Variation Produits d'exploitation 5 310 129 5 468 376 (158 247) 28 427 023 23 006 852 5 420 171 Bénéfice brut 1 789 994 1 100 017 689 977 10 197 026 7 364 046 2 832 980 % de marge brute* 34 % 20 % 14 % 36 % 32 % 4 % Perte nette (1 314 494) (3 423 660) 2 109 166 (4 294 647) (3 687 524) (607 123) Bénéfice net (perte nette) ajusté* (1 216 052) (2 011 539) 795 487 (1 994 675) (1 423 085) (571 590) BAIIA ajusté* (612 150) (1 519 459) 907 309 (721 315) (649 021) (72 294)

Produits d'exploitation

Les produits d'exploitation se sont chiffrés à 5,3 M$ pour le quatrième trimestre de l'exercice 2019, contre 5,5 M$ pour le quatrième trimestre de l'exercice 2018, une diminution de 3 %. Pour la période de 12 mois de l'exercice 2019, les produits d'exploitation ont atteint 28,4 M, en hausse de 24 % par rapport aux produits d'exploitation de 23 M$ enregistrés pour l'exercice 2018. Au cours du trimestre, VOTI a ajouté 140 unités à son ensemble d'unités déployées à l'échelle mondiale, ce qui porte à 704 le nombre total d'unités déployées pendant l'exercice 2019. Les livraisons du quatrième trimestre ont été effectuées à une vaste gamme de clients existants et de nouveaux clients largement répartis sur le plan géographique. Les principaux clients récurrents à qui des commandes ont été livrées pendant l'exercice 2019 comprennent l'Agence des services frontaliers du Canada et le Madison Square Garden. De plus, des livraisons pour des commandes majeures de la part de clients récurrents situés en Asie du Sud-Est visant un nombre total de 196 machines ont été effectuées pendant l'exercice. Il s'agissait de la troisième année consécutive au cours de laquelle ces clients avaient commandé des machines supplémentaires. Les principaux nouveaux clients de l'exercice ont compris UPS, le ministère de la Sécurité publique, Carnival Cruise Line, Ports America, le US Bank Stadium, le centre Bell MTS (True North Sports and Entertainment) et le Nationals Park.

Bénéfice brut*

Le bénéfice brut a augmenté, passant de 1,1 M$, ou 20 % des produits d'exploitation, pour le quatrième trimestre de l'exercice 2018 à 1,8 M$, ou 34 % des produits d'exploitation, pour le quatrième trimestre de l'exercice 2019. L'augmentation de la marge brute est principalement attribuable aux avantages découlant des ventes de produits à marge plus élevée, à une hausse du service après-vente et à l'incidence des garanties prolongées sur les résultats de la société. Pour l'exercice 2019, le bénéfice brut se chiffre à 10,2 M$, ou 36 % des produits d'exploitation, contre 7,4 M$, ou 32 % des produits d'exploitation pour l'exercice 2018.

BAIIA ajusté*

Le BAIIA ajusté pour le quatrième trimestre de l'exercice 2019 s'est établi à (612 150 $), comparativement à (1 519 459 $) pour la période correspondante de l'exercice 2018. Cette amélioration de 907 309 $ résulte d'une hausse du bénéfice brut attribuable à un accroissement du nombre d'unités vendues, aux avantages découlant des ventes de produits à marge plus élevée et à l'incidence positive des garanties prolongées, partiellement contrebalancés par les coûts accrus associés au statut de société ouverte et la hausse des coûts engagés pour soutenir la croissance de la société. Le BAIIA ajusté pour l'exercice 2019 s'est chiffré à (721 315 $), contre (649 021 $) pour la période de 12 mois correspondante de l'exercice 2018. Cette baisse est principalement due à l'accroissement des coûts associés au statut de société ouverte et à l'augmentation du nombre de membres du personnel et de consultants afin de soutenir la croissance de la société, compensés en partie par la hausse du bénéfice brut attribuable à une augmentation du nombre d'unités vendues, les avantages découlant des ventes de produits à marge plus élevée et l'incidence positive des garanties prolongées.

Perte nette

La perte nette pour le quatrième trimestre de l'exercice 2019 a diminué pour s'établir à 1,3 M$, comparativement à 3,4 M$ pour la période correspondante de l'exercice 2018. La perte nette pour l'exercice 2019 s'est chiffrée à 4,3 M$, contre une perte nette de 3,7 M$ pour l'exercice 2018. La hausse de la perte nette est principalement due à l'augmentation des coûts engagés pour soutenir la croissance de la société, à l'accroissement des coûts associés au statut de société ouverte, aux charges liées à l'acquisition inversée de Steamsand et à la charge hors trésorerie liée aux paiements fondés sur des actions. Ces éléments ont été partiellement compensés par l'augmentation du bénéfice brut, un profit sur la réévaluation des bons de souscription et la hausse des frais de développement inscrits à l'actif.

Flux de trésorerie

Pour la période de 12 mois de l'exercice 2019, les flux de trésorerie nets affectés aux activités d'exploitation ont augmenté de 783 710 $ comparativement à la période correspondante de l'exercice 2018. Cette hausse résulte principalement de la variation du fonds de roulement et de la hausse des coûts engagés pour soutenir la croissance de la société, partiellement compensés par la hausse du bénéfice brut et l'accroissement des produits différés relatifs à la vente de garanties prolongées.

Mise à jour sur la certification

Au cours des 12 derniers mois, VOTI s'est concentrée sur l'obtention d'une certification pour un grand nombre de ses appareils de balayage afin de positionner ses produits pour qu'ils aient plus d'opportunités et soient plus utilisés dans le secteur du fret. Ce programme a donné de très bons résultats dans les 12 derniers mois, les certifications suivantes ayant été obtenues :

Statut « Certifié » de la part de la TSA (Transportation Security Administration des États-Unis) pour les appareils de balayage de modèle XR3D-6D, 7D et 100D de VOTI

Statut « Certifié » de la part de Transports Canada pour les appareils de balayage de modèle XR3D-6D, 7, 7D et 100D de VOTI

Certification du Service technique de l'Aviation civile (« STAC ») pour les appareils de balayage de modèle XR3D-60, XR3D-7 et XR3D-100 de VOTI

Conférence téléphonique sur les résultats de l'exercice 2019 :

Date et heure : Le 20 février 2020, à 9 h (HE).

Numéro à composer : (+1) 888 390 0546, (+1) 416 764 8688 ou (+1) 514 225 6995

Une version archivée de la conférence téléphonique sera disponible jusqu'au jeudi 27 février 2020.

Numéro à composer pour la version archivée : (+1) 888 390 0541

Code d'accès pour la version archivée : 463102#

Pour accéder à la webdiffusion, veuillez cliquer sur le lien suivant :

https://event.on24.com/wcc/r/2189226/45DE7A432479DFB160932862B972D304

Le code de la conférence est 62463102.

Vous pouvez consulter la version intégrale du rapport de gestion de VOTI Detection Inc. pour l'exercice 2019 et de ses états financiers consolidés intermédiaires résumés pour le trimestre clos le 31 octobre 2019 à l'adresse www.sedar.com.

*Mesures financières non conformes aux IFRS

Certaines mesures financières et non financières comprises dans le présent communiqué n'ont pas de définition standardisée selon les IFRS et, de ce fait, pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. La société inclut ces mesures car elle estime qu'elles constituent pour certains investisseurs des mesures utiles pour évaluer la performance financière. Pour obtenir une description plus complète de ces mesures et un rapprochement des mesures financières non conformes aux IFRS et des résultats financiers de VOTI, veuillez consulter le rapport de gestion de VOTI pour l'exercice clos le 31 octobre 2019.

Les définitions des mesures non conformes aux IFRS adoptées par VOTI sont les suivantes :

Le pourcentage de marge brute s'entend du bénéfice brut divisé par les produits d'exploitation.

Le BAIIA ajusté s'entend du bénéfice net ou de la perte nette avant charges financières, dotation aux amortissements, charge d'impôts et charge de rémunération fondée sur des actions ainsi qu'avant les éléments qui, de l'avis de la direction, ne découlent pas nécessairement des activités quotidiennes normales de la société et pourraient fausser l'analyse des tendances de la performance de l'entreprise.

La perte nette ajustée s'entend de la perte nette ajustée pour tenir compte de la charge de rémunération fondée sur des actions et des éléments qui, de l'avis de la direction, ne découlent pas nécessairement des activités quotidiennes normales de la société et pourraient fausser l'analyse des tendances de la performance de l'entreprise.

À propos de VOTI Detection

VOTI Detection, dont le siège social est situé à Montréal, au Québec, et qui est inscrite à la Bourse de croissance TSX, est une société canadienne de technologie à la fine pointe qui développe des systèmes de sécurité à rayons X de dernière génération fondés sur la technologie 3D PerspectiveMC. La technologie de VOTI produit des images par rayons X remarquablement nettes et plus révélatrices qui sont supérieures sur le plan de la concurrence tout en offrant des capacités rehaussées de détection des menaces et une expérience utilisateur améliorée. Depuis sa création, VOTI a installé des appareils de balayage (scanners) dans plus de 50 pays et a grandement consulté des agences gouvernementales et des spécialistes de la sécurité à l'échelle mondiale afin de développer des appareils riches en fonctions et faciles à utiliser qui répondent aux besoins évolués des opérations d'inspection de sécurité modernes. www.votidetection.com

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs :

Le présent communiqué comprend des informations prospectives, au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, au sujet de VOTI Detection et de ses activités. Souvent, mais pas toujours, les informations prospectives peuvent être identifiées au moyen de l'utilisation de mots tels que « planifie », « est attendu », « s'attend à », « prévu », « a l'intention de », « envisage », « anticipe », « croit », « propose » ou des variations (y compris des variations négatives) de tels mots et expressions, ou indiquer que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent » ou « pourraient » être prises, survenir ou être atteints, « seraient » prises, « surviendraient » ou « seraient » atteints, ou encore « seront » prises, « surviendront » ou « seront » atteints. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de VOTI Detection, reposent sur des hypothèses et comportent des risques et des incertitudes. Bien que la direction de VOTI Detection estime que les hypothèses sous-jacentes à ces énoncés sont raisonnables, celles-ci pourraient se révéler inexactes. Les événements et circonstances prospectifs mentionnés dans le présent communiqué pourraient ne pas se produire d'ici certaines dates spécifiées ou ne pas se produire du tout, et ils pourraient différer significativement en raison de facteurs de risque et d'incertitudes connus et inconnus touchant la société, y compris les risques liés à l'industrie des technologies de détection des menaces, l'incapacité d'obtenir des approbations réglementaires, des facteurs économiques, la capacité de la direction à gérer et à exploiter les activités de VOTI Detection, les marchés des actions en général et les risques associés à la croissance et à la concurrence. Bien que VOTI Detection ait tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les mesures, les événements ou les résultats réels diffèrent significativement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs, il pourrait exister d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les mesures, les événements ou les résultats diffèrent de ceux qui qui sont anticipés, estimés ou escomptés. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas accorder une confiance indue aux énoncés prospectifs ou aux informations prospectives. Aucun énoncé prospectif ne peut être garanti. Sauf lorsque les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, les énoncés prospectifs ne valent qu'à la date à laquelle ils sont faits, et VOTI Detection ne s'engage d'aucune façon à mettre à jour ou à réviser publiquement les énoncés prospectifs pour tenir compte de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

