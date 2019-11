Voter sans avoir à se déplacer, c'est possible à l'occasion de l'élection partielle dans la circonscription de Jean-Talon

QUÉBEC, le 8 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Les électrices et les électeurs de la circonscription de Jean-Talon qui ne peuvent pas se déplacer pour des raisons de santé peuvent voter à leur domicile ou encore dans la chambre ou l'appartement de l'établissement de soins où ils résident. Ils doivent toutefois en faire la demande au directeur du scrutin de la circonscription de Jean-Talon au plus tard le 18 novembre.

Les établissements concernés

Les résidentes et les résidents de centres hospitaliers, de centres de réadaptation, de centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) et de résidences privées pour aînés peuvent demander de voter à leur chambre ou à leur appartement.

Par ailleurs, Élections Québec installera des bureaux de vote dans plusieurs CHSLD et résidences privées pour aînés de 50 personnes et plus inscrites au registre du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Coordonnées du directeur du scrutin de la circonscription de Jean-Talon

Monsieur Rémy Vaillancourt

2360, chemin Sainte-Foy Téléphone : 418 573-4608 4e étage, local 400 Sans frais : 1 888 220-8925

Québec (Québec) G1V 4H2 Télécopieur : 418 658-4868



Le bureau du directeur du scrutin est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 21 h et les samedis et dimanches de 9 h à 17 h.

Pour voter, il faut être sur la liste électorale à l'adresse de son domicile

Une personne doit être inscrite sur la liste électorale à l'adresse de son domicile pour voter. Les électrices et les électeurs peuvent vérifier leur inscription de trois manières :

en ligne, à l'adresse www.elections.quebec;

par téléphone, au 1 888 ÉLECTION;

sur la carte d'information qu'ils recevront au plus tard le 11 novembre.

Si une personne n'est pas inscrite sur la liste électorale ou qu'elle constate une erreur dans son inscription, elle doit s'inscrire ou modifier son inscription si elle souhaite voter. Si, pour des raisons de santé, elle ne peut pas se déplacer pour le faire, elle peut demander au directeur du scrutin d'effectuer cette démarche chez elle. Elle doit toutefois en faire la demande au plus tard le 18 novembre.

Circonscription de Jean-Talon

Lors des dernières élections générales provinciales, le taux de participation a été de 75,16 % dans cette circonscription.

Le nombre préliminaire de personnes inscrites sur la liste électorale pour cette élection partielle est de 46 800.

Un dossier socio-économique sur la circonscription est accessible sur le site Web d'Élections Québec, de même que la carte de la circonscription.

À propos d'Élections Québec

Élections Québec est une institution neutre et indépendante qui a pour mission d'assurer l'intégrité, la transparence et la fiabilité des élections et de promouvoir les valeurs démocratiques québécoises.

Abonnez-vous à notre infolettre pour recevoir nos communiqués de presse par courriel.

SOURCE Directeur général des élections

Renseignements: Service aux médias, Élection Québec, 418 644-3320 ou 1 888 870-3320, servicemedias@dgeq.qc.ca

Related Links

http://www.dgeq.qc.ca