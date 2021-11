Vote par anticipation à Longueuil - Un taux de participation de 13,04 % sur 2 jours

LONGUEUIL, QC, le 2 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La présidente d'élection de la Ville de Longueuil, Me Sophie Deslauriers, dévoilait aujourd'hui le taux de participation provisoire pour le vote par anticipation, avec un total sur 2 jours de 13,04 %, soit 7,21 % pour la journée de samedi et 5,83 % pour la journée de dimanche. En 2017, le vote par anticipation se déroulait sur une seule journée et le taux de participation avait été de 7,48 %.

Les résultats préliminaires du dépouillement du vote par correspondance, par anticipation et du vote du 7 novembre sortiront après la clôture du scrutin ce dimanche à 20 h.

Il sera possible de suivre en ligne les résultats préliminaires sur le site officiel du Bureau d'élection de Longueuil : https://electionlongueuil.org/resultats-electoraux/. Les résultats préliminaires seront également diffusés sur un écran télévisé dans le hall d'entrée de l'hôtel de ville, situé au 4250 chemin de la Savane, à Longueuil.

Le 8 novembre à 13 h, la présidente d'élection procédera au recensement des votes comme le prévoit la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

Rappelons que les électeurs de la Ville de Longueuil seront invités aux urnes le 7 novembre 2021, de 9 h 30 à 20 h, et que tous les bureaux de vote sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Des mesures sanitaires ont été prévues pour s'assurer du respect de la distanciation, avec notamment 20 lieux de scrutin de plus qu'à l'habitude.

